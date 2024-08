Cerca de 1.000 argentinos varados en Miami y Nueva York: a un desperfecto técnico en un vuelo del viernes se sumaron cancelaciones por un huracán

Pasajeros esperando noticias sobre vuelos cancelados o retrasados en el aeropuerto de Londres Stansted gesticulan mientras discuten la situación el lunes, en Stansted, Reino Unidoc28 de agosto de 2023. REUTERS/Raphael Satter/Foto de archivo

Alrededor de un millar de argentinos se encontraban hoy varados en Miami y Nueva York debido a la cancelación de vuelos de American Airlines.

Se trata de pasajeros que debían volver a la Argentina entre el viernes y este domingo. El viernes un desperfecto técnico en el vuelo 907 de American, desde Miami a Buenos Aires debió regresar tras media hora de vuelo. Y entre sábado y domingo el clima fue complicando y suspendiendo los vuelos: se trata de la tormenta tropical Debby, que en la tarde del domingo se estaba intensificando a la categoría de Huracán en su aproximación al estado de Florida.

“Los vuelos Miami-Buenos Aires se retrasaron por un desperfecto técnico que tuvo el vuelo 907 el viernes 2 y luego por complicaciones climáticas. Hay una linda tormenta en Miami, que combinada con el desperfecto técnico causó los retrasos. American Airlines está haciendo todo lo posible para que los pasajeros vuelvan lo más pronto posible y también les está dando hospedaje a quienes no puedan volver en el día de hoy”, informaron desde American Airlines. A raíz de los problemas con el vuelo 907 se suspendió el vuelo AA908 que debía partir de Buenos Aires a Nueva York en la misma aeronave.

Las condiciones climáticas en el día de hoy, debido al huracán, hicieron que se cancelara el vuelo 953 de American desde Nueva York a Buenos Aires, por lo que a su vez se canceló el vuelo 954, de Buenos Aires a Nueva York. Y También se suspendió el vuelo AA900 que debía partir hoy a las 21 hacia Miami.

quien se presenta en la red X como “El Agente de Viajes” publicó en su cuenta. “Urgente. American Airlines sigue dejando gente varada. Volvieron a cancelar los vuelos de Miami - Ezeiza de hoy domingo 4, los de ayer sábado 3 que reprogramaron para hoy y los del viernes 2 que reprogramaron para ayer y hoy. Más de 1.000 varados entre Miami y Nueva York. American Airlines no ofrece hotel, comida ni respuestas”.

Imágenes de la tormenta sobre la costa este de EEUU, aproximándose a Miami REUTERS/Octavio Jones

El abogado del caso Loan, Fernando Burlando, su esposa Barby Franco y la beba de ambos se cuentan entre los damnificados, como expresaron también por redes sociales. En Instagram, Burlando posteó:”Hace dos días que queremos con Barby y la familia volver a Buenos Aires. Gracias American Airliness, tomamos el mismo avión averiado del primer vuelo. Esto es un escándalo. Hay mucha gente con ataque de pánico y nerviosa”.

“American Airliness no se ocupa del pasajero como es debido y no asume la responsabilidad ya que es una avería del avión; una filtración de aire en una de sus alas. Si quieren volar sin llegar a destino, esta es la aerolínea”.

La agencia Noticias Argentinas informó que ante la situación algunos pasajeros de los vuelos cancelados se hospedaron en hoteles y otros seguían esperando dentro del aeropuerto de Miami, donde la demora es mayor. Otros compraron pasaje para regresar con Aerolíneas Argentinas, Copa o Avianca, aunque para este último caso se enfrentan al problema de la devolución del equipaje, dice un cable de NA.

Puddu, “El Agente de Viajes” hizo varios posteos en X y filmó incluso un video en Ezeiza donde mostraba largas colas de pasajeros esperando el regreso del equipaje de sus vuelos cancelados.

“¿Como es la situación de los vuelos de AMÉRICAN a Miami y NYC? Intento explicarlo en este video. Si fuiste afectado y tenés que volver urgente, comprá el primer vuelo disponible y después pelea con @AmericanAir que te devuelva lo máximo posible. Hay al menos, 1000 pasajeros afectados”, señaló.

“Para Argentina hay vuelos cancelados desde Nueva York, y casi todos los de Miami de los últimos 3 ó 4 días. Algunos vuelos salieron (pero tras) media hora de vuelo y volvieron argumentando problemas de presurización en la cabina. Raro que pase esto todos los días”.

Puddu mostró luego colas de pasajeros esperando retirar equipaje. “¿Cuál es el problema que tiene ahora los pasajeros?”, se preguntó retóricamente. “Que dicen, bueno, nos vamos, compramos un vuelo en otra compañía. Pero American no te dice cuándo te va a dar la valija (…) hay una cola de más o menos 500 metros abajo y otra arriba. Los vuelos cancelados son los de Nueva York y casi todos los de Miami para Buenos Aires. Hay unos que salieron y volvieron. Tengo un montón de reportes que dicen que ya cancelaron vuelos que salen de Buenos Aires”.

“El Agende de Viajes” contó que “American no contesta” a los pasajeros. “Dice vuelo cancelado. Y tenés que buscar por la App y ver cuándo hay vuelo, pero llegás hasta el domingo y no hay ningún lugar. Y nadie dio la cara, nadie dio comida. Los primeros días dieron vouchers por 12 dólares nomás, para todo el día (...) La verdad es que American siempre cumplió, porque nosotros vendemos mucho American. Pero lo que están haciendo ahora es un papelón, porque no dan respuesta.

Según el National Hurricane Center de EEUU, Debby podría superar los 85 millas (algo más de 135 kilómetros) por hora de velocidad, lo que lo transformaría en un Huracán “Categoría 1″ en la escala Saffir-Simpson cuando llegue a la costa de Florida, el lunes por la mañana.