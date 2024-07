Los productores rurales se quejaron por el tipo de cambio que reciben

El sector exportador recibe un tipo de cambio diferencial, conocido como dólar blend, que se basa en que se liquiden 80% al dólar oficial y 20% al dólar CCL

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su malestar “por la persistencia en las distorsiones del mercado cambiario al momento de liquidar los granos”.

En contexto, el sector exportador recibe un tipo de cambio diferencial, el llamado dólar blend, el cual se basa en que se liquiden 80% al dólar oficial y 20% al dólar Contado con Liquidación (CCL). Este mecanismo se implementó el 12 de diciembre pasado, bajo la administración de Javier Milei, pero ya había tenido variantes durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

“Estos mecanismos, en sus distintas fórmulas lo que hicieron fue incluir una nueva distorsión en el comercio de granos, en este caso en los contratos en dólares, en especial en los llamados forward (es un contrato de entrega de mercadería con un precio a fijar a determinada fecha), ya que los mismos se terminan liquidando al dólar oficial y no al valor que recibe realmente el exportador al momento de liquidar sus divisas (dólar Blend 80/20), provocando una pérdida económica significativa en el precio recibido por el productor”, indicó el comunicado .

“Dicha distorsión, aprovechada por el sector comprador, no solo perjudica económicamente al productor, sino que también quita previsibilidad sobre la logística al momento de la cosecha. Raramente, casi todos los exportadores operan de la misma forma ofreciendo contratos solo a dólar oficial Banco Nación y no a dólar blend como debería ser, ya que es uso y costumbre que el productor reciba el mismo tipo de dólar que recibe el exportador”, afirmó.

“Desde CARBAP instamos a las partes involucradas, y en especial al sector comprador, a respetar en los contratos en dólares las reglas vigentes de la liquidación de las exportaciones, no solo para los nuevos contratos, sino para los realizados con anterioridad y que se tienen que cumplir ahora en la cosecha. El nuevo índice del Dólar Exportador publicado por la bolsa y el MATBA-Rofex podría ser usado para pesificar estos contratos de manera trasparente, hasta tanto no se unifique el tipo de cambio”, concluyó.

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, afirmó: “Nosotros vemos es que hay un perjuicio para el productor porque el exportador está exportando al dólar blend, mientras que al momento de entregar la mercadería le paga al productor al tipo de cambio oficial”.

A su vez, el dirigente agropecuario y ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo en diálogo con Radio 10 que el campo no liquidará hasta que no haya un dólar más cercano a los $2.000.

“Es una secuencia de improvisaciones, marchas, contramarchas y señales poco claras”, aseguró.

“Productores chicos liquidaron sus granos. Medianos y grandes simpatizan ideológicamente con esta expresión que hoy gobierna, pero no le venden los granos porque no hay confianza. Hay un escenario de volatilidad. El productor confía más en tener sus bolsones de granos que en liquidar”, manifestó.

“En materia económica no hay confianza. El productor sabe que hay un marcado retraso del dólar oficial”, agregó.

Mientras tanto, el sábado pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, luego de días de volatilidad, un nuevo mecanismo de intervención en el mercado cambiario por parte del Banco Central.

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda dijo que cerrarían “la última canilla de emisión monetaria”. Sucede que para comprar dólares la autoridad monetaria debe emitir pesos. Ahora, la emisión de pesos por esa adquisición de divisas será esterilizada con la venta de dólares por el equivalente en el mercado de Contado con Liquidación.

Esto puede bajar la brecha cambiaria, que previo a la medida se ubicaba en 55%, disminuyendo la cotización del tipo de cambio CCL y por la tanto, reduciendo lo que reciben el agro cuando liquida.