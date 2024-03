Tarifas de gas: el Gobierno vuelve a postergar la suba para evitar mayor presión en la inflación: ¿cuándo entrará en vigencia?

inflación, ajustes, suba de precios, quita de subsidios, fire, flames, quemador, encender - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno definió postergar nuevamente, esta vez hasta abril, el aumento del gas natural que estaba previsto para aplicarse en las boletas de marzo, en busca de evitar sumar presión a la inflación en un mes complejo en materia de precios. Esto implica que los usuarios residenciales recién comenzarán a pagar más caras sus facturas a partir de mayo.

El secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, había anticipado el martes último durante su paso por el Amcham Summit 2024 que la semana pasada el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) iba a publicar los cuadros tarifarios en el Boletín Oficial, los cuales ya se encuentran terminados según comentaron fuentes del sector a Infobae. Las empresas distribuidoras tenían marcado el viernes como fecha para conocer los nuevos valores, aunque aún no hubo novedades.

Finalmente, este medio supo que el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo decidió que el incremento en las tarifas se publique en los próximos días pero con vigencia desde abril, por lo que los nuevos precios recién comenzarán a pagarse en mayo. Originalmente los aumentos estaban previstos para febrero, pero como se juntaban con las fuertes subas en electricidad se patearon para marzo.

El pedido de las empresas y la quita de subsidios implicaría un salto mayor al 700% en las boletas de gas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de febrero marcó 13,2%, acumuló 36,6% en el primer bimestre y 276,2% en el último año. Eso representó una desaceleración respecto al 25,5% de diciembre y el 20,6% de enero. El Palacio de Hacienda busca que a la estacionalidad de marzo no se le sumen otros componentes con impacto en los bolsillos.

En el caso del gas, las empresas transportistas y distribuidoras solicitaron en la última audiencia pública aumentos que en algunos casos superan el 500%, además de una indexación mensual por precios mayoristas, minoristas y salarios. Chirillo espera una quita total de subsidios en el segmento de generación: los usuarios pagan USD 0,70 por millón de BTU mientras que el costo total de la energía están en USD 4,10 por millón de BTU. La idea es que los usuarios comiencen a cubrir de manera gradual ese costo, hasta llegar al 100 por ciento.

El combo de generación, transporte y distribución implicará un salto de 743% en las boletas finales de los consumidores según la consultora Eco Go de Marina Dal Poggetto. Sin embargo, las consultas no son vinculantes, la última palabra la tendrá Energía y en el sector no esperan la convalidación de semejante salto.

La decisión que tomó el Gobierno de patear la suba del gas va en línea con otras que se conocieron en las últimas semanas. Una de ellas fue postergar el 36,6% de incremento para los boletos de trenes y colectivos que arrojó la fórmula de indexación bimestral que aplicó la Secretaría de Transporte. Finalmente el pasaje mínimo de colectivo y trenes solo aumentará para quienes tengan su SUBE sin nominalizar: de $270 a $430 y de $130 a $260, respectivamente.

En tanto, las subas en electricidad en febrero fueron más benignas a las que tenía pensado aplicar inicialmente Energía y concentradas en los usuarios de mayores ingresos. La nafta y el gasoil aún se mantiene un 10% por debajo del objetivo de paridad de importación mientras que en abril y mayo solo se aplicará la actualización del impuesto a los combustibles líquidos.

El aumento del Subte deberá esperar 20 días más. (Télam)

En el combo tarifas de energía y de transporte, Caputo tenía previsto un ahorro en subsidios de 0,7 puntos del PBI en 2024 como parte de su hoja de ruta para sostener este año el superávit fiscal. La postergación de los incrementos juega en contra de ese horizonte.

Demora el aumento del Subte

El viernes a las 15 estaba prevista una audiencia pública para tratar el aumento del boleto de subte que iba a aplicarse en abril según lo definido por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, una falla técnica hizo que se suspendiera la consulta y el incremento del 360% quedara sin efecto por al menos 20 días más.

El aumento que se iba a realizar en abril dictaba que la tarifa ascendería a $574 cuando se realicen entre 1 y 20 viajes por mes; de 21 a 30 viajes, $459,20; de 31 a 40 viajes, $401,80; y de 41 viajes en adelante, $344,40. En el caso de las tarjetas no registradas, el pasaje saldrá $859,07. Además, iba a saltar a $667 en mayo y $757 en junio. Por ahora, deberán esperar unos 20 días.