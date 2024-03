ARBA: mañana es el último día para pagar en término el impuesto a los automotores en la provincia de Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este martes 19 de marzo es el último día para pagar a término la primera cuota del Impuesto a los Automotores.

Se puede abonar directamente desde Cuenta DNI, ingresando en el botón “ARBA” de la aplicación y cargando los números de la patente. Los interesados podrán pagar la primera cuota o adelantar el pago de algunas o todas las que restan para el presente año.

También, quienes estén adheridos a la boleta electrónica podrán pagar a través de Cuenta DNI mediante código QR. Para ello, se deberá escanear el código recibido por mail, que estará vigente únicamente hasta la fecha de vencimiento de la cuota a abonar.

No obstante, ARBA cuenta con otras formas de pago digital: se puede abonar desde la web del organismo, con tarjeta de crédito, a través de homebanking o mediante cajero automático luego de obtener el código para el pago electrónico.

Para 2024, la Agencia incorporó la posibilidad de pagar de manera adelantada todas las cuotas del año, tildando “LIQUIDACIÓN TOTAL”, y de esa manera cancelar el monto anual.

Por su parte, para quienes decidan pagar de manera presencial, están disponibles las entidades bancarias habituales y los puestos de pago habilitados por la empresa Provincia Net Pagos.

En tanto, ARBA comunicó que los contribuyentes podrán obtener una bonificación de hasta 10% por la adhesión a la Boleta por mail por primera vez. Hay suscribirse al servicio a través de la página web, y el alta estará disponible a las 48 horas de realizado el trámite. También, obtendrán el beneficio quienes se adhieran al sistema de Débito Automático, ya sea en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cabe mencionar que las patentes en la provincia de Buenos Aires llegan con subas de hasta el 288%, luego de que en diciembre pasado se aprobara la Ley Impositiva para este año, que envió el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense.

La normativa estableció un tope de 140% de aumento para los automotores valuados fiscalmente en hasta $6.510.000 y de 200% para los valuados en hasta $18.000.000.

En cuanto a los vehículos de mayor valor, que tengan una valuación fiscal superior a los $18.000.000, el tope quedó liberado. En dicho tramo se incluye al 10% del parque automotor que paga el impuesto en la provincia.

Hay que mencionar que, si bien todavía falta que se publiquen las listas de precios de marzo de todas las marcas, prácticamente no hay ningún modelo de auto 0km por debajo de los 20 millones de pesos.

Sin embargo, las facturas pueden llegar con aumentos mayores a los mencionados ya que se recortó el descuento por pago a término, adhesión al débito automático y envío de boleta por email. Previamente la bonificación era del 20%.

Así, los bonaerenses que posean un auto con una valuación fiscal de entre $6.510.000 y $18.000.000 tendrán un incremento de 288% promedio en su boleta. El parque automotor de la provincia tiene un 61% de vehículos dentro de dicho rango.

Las subas de este y otros impuestos generaron críticas en el oficialismo e incluso el diputado José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal, lo que hizo que recibiera una denuncia penal.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei apoyó a Espert y aseguró que la suba de impuestos netos es “una violación del derecho de propiedad.