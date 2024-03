Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este viernes 8 de marzo y cuál es el precio minuto a minuto

La caída de la actividad pone un freno a las importaciones y ayuda al BCRA a sostener la compra de dólares La mayor oferta de divisas se combina con la menor demanda ante la contracción de la economía. El Banco Central compró casi USD 1.000 millones desde que empezó el mes

Efecto colateral no tan indeseado, no es solo el mayor flujo de divisas de los exportadores lo que está alimentando la reducción de la brecha cambiaria. No se trata solo de oferta: igual que en la economía real, en el mercado cambiario también la demanda está deprimida. No está tan claro que se trate de una evolución que el equipo económico tuviera prevista. Por el contrario, hacia mediados del verano, la expectativa de los funcionarios era que el habitual saldo comprador del Banco Central comenzara a disminuir con el correr de las semanas, en la medida que se acumularon los pagos pendientes de importaciones y se sumara el nuevo flujo. Incluso, aseguraban, la meta de acumulación de reservas prevista con el FMI de USD 10.000 millones se mantenía como un desafío.