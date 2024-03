La empresa dueña de ChatGPT respondió con dureza a la demanda de Elon Musk

Elon Musk y Sam Altman

OpenAI respondió a la demanda presentada contra ella por Elon Musk en un blog el martes, utilizando los propios correos electrónicos del multimillonario para demostrar que respaldaba los planes de la empresa de convertirse en un negocio con fines de lucro y que insistía en que recaudara “miles de millones” de dólares para ser relevante en comparación con Google.

Musk presentó la demanda la semana pasada contra OpenAI, el CEO Sam Altman y el presidente Greg Brockman, alegando que la startup se había desviado de su misión de construir una IA responsable y que se había convertido en una empresa en deuda con Microsoft Corp, su mayor inversor. En el post, OpenAI dijo que Musk estaba arremetiendo después de intentar y fracasar en su intento de hacer que la empresa formara parte de Tesla Inc.

“Estamos tristes de haber llegado a esto con alguien a quien admiramos profundamente, alguien que nos inspiró a apuntar más alto, luego nos dijo que fracasaríamos, fundó un competidor y luego nos demandó cuando empezamos a hacer progresos significativos hacia la misión de OpenAI sin él”, dijo la compañía en el post, que fue co-escrito por varios de los cofundadores de OpenAI, incluyendo Altman, Brockman e Ilya Sutskever.

“Estamos tristes de haber llegado a esto con alguien a quien admiramos profundamente”

El post también reproducía correos electrónicos que Musk había enviado a personas de la empresa, demostrando que el multimillonario había respaldado los esfuerzos de recaudación de fondos de OpenAI. “Esto necesita miles de millones al año inmediatamente u olvídalo”, escribió Musk en un correo electrónico, según OpenAI.

OpenAI, como organización sin ánimo de lucro, recaudó menos de USD 45 millones de Musk y más de USD 90 millones de otros aportantes, según la entrada del blog. Musk presionó a la empresa para que fuera mucho más ambiciosa en su recaudación de fondos, según muestran los correos electrónicos. Al principio, Altman y Brockman planeaban recaudar USD 100 millones, según OpenAI, pero Musk se opuso, diciendo que la cifra debería ser mayor.

“Tenemos que ir con un número mucho más grande que $100M para evitar sonar desesperada en relación con lo que Google o Facebook están gastando. Creo que deberíamos decir que empezamos con un compromiso de financiación de 1.000 millones de dólares. Esto es real. Yo cubriré lo que no aporten los demás.”

Ilustración fotográfica del logo de ChatGPT (Reuters)

Musk alega en su demanda que la estrecha relación de la startup con Microsoft ha socavado su misión original de crear tecnología de código abierto libre de influencias corporativas indebidas. “A día de hoy, el sitio web de OpenAI Inc. sigue afirmando que su objetivo es garantizar que la AGI ‘beneficie a toda la humanidad’”, dice la demanda, en referencia a la inteligencia artificial general, un potente tipo de IA que aún no existe. “En realidad, sin embargo, OpenAI Inc. se ha transformado en una filial de facto de código cerrado de la mayor empresa tecnológica del mundo: Microsoft”.

Según los correos electrónicos que aparecen en el post, Musk había firmado la idea de que OpenAI no construiría software de código abierto para la inteligencia artificial general, y que no siempre compartiría la ciencia detrás de sus avances tecnológicos. “A medida que nos acerquemos a la construcción de IA, tendrá sentido empezar a ser menos abiertos”, escribió Sutskever en un correo electrónico de 2016 citado por la startup. “El Open en OpenAI significa que todo el mundo debería beneficiarse de los frutos de la IA después de su construcción, pero está totalmente bien no compartir la ciencia”, se lee en el correo electrónico. En su respuesta, Musk contestó: “Sí” (”Yup”).

En la entrada del blog, los cofundadores de OpenAI afirman que Musk no siempre se ha opuesto a la influencia corporativa en OpenAI. Dijeron que Musk había intentado que OpenAI formara parte de su empresa automovilística Tesla, escribiendo en un correo electrónico: “Tesla es el único camino que podría siquiera aspirar a hacerle sombra a Google. Aun así, la probabilidad de ser un contrapeso a Google es pequeña. Pero no es cero”.

“El Open en OpenAI significa que todo el mundo debería beneficiarse de los frutos de la IA después de su construcción, pero está totalmente bien no compartir la ciencia”

Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Musk ha demandado a OpenAI por incumplimiento de contrato, incumplimiento de deber fiduciario y prácticas comerciales desleales, entre otras reclamaciones. Él está presentando la demanda en calidad de donante a la organización matriz sin fines de lucro en fecha tan reciente como 2019, y está tratando de obligar a la startup con sede en San Francisco a dejar de beneficiar a Microsoft y Altman personalmente.

En OpenAI, la coautoría del blog supone el regreso a la escena pública de Sutskever, científico jefe y antiguo miembro del consejo de administración, que había votado a favor de la destitución de Altman en noviembre, pero luego se retractó de su decisión de ayudar a despedirlo.