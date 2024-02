Dólar hoy en vivo: la cotización libre cae a $1.145 para la venta

Ajuste fiscal, política monetaria y cambiaria: ¿quién es la casta? ¿Por qué persistimos en recetas que no han funcionado por 80 años, que nos han llevado hasta aquí, con 50% de pobreza y ser considerado un país fallido?

El presidente Javier Milei (EFE/EPA/Gian Ehrenzeller) EFE

Argentina está viviendo una era de esperanza que no se veía por décadas. Hay razones justificadas para ello al haberse hecho cargo del gobierno nuevas autoridades que creen que las ideas liberales son aquellas que nos llevarán al crecimiento, a la paz, a la prosperidad y a la felicidad. Como se ha dicho, un caso probablemente único en el mundo, una nueva experiencia. La implementación de estas ideas es dificilísima y en muchos casos con beneficios que solo se irán viendo a lo largo de años. Hay muchos mitos, valores, creencias y por sobre todo intereses sectoriales que luchan y se defienden para que los cambios no ocurran. Estos sectores además, están organizados y tienen poder y recursos para defenderse. No así el grueso de la población, o consumidores, que son los beneficiarios, que no están agrupados ni pueden hacer escuchar su voz con la misma potencia.