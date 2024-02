Gira presidencial: cuál es la agenda del grupo de empresarios que acompañará a Javier Milei en Italia

La agenda del grupo de empresarios que formará parte de la comitiva presidencial que acompañará a Javier Milei a su gira internacional incluirá en Italia un paso por el Vaticano, reuniones de alto nivel con ejecutivos industriales locales y la participación en una conferencia internacional junto a la canciller Diana Mondino.

El cronograma de actividades de los ejecutivos que estarán en Italia junto a Milei y sus funcionarios comenzará este domingo 11. Ese día los empresarios se trasladarán a la Plaza San Pedro, del Vaticano, para participar de la ceremonia de canonización de Mamá Antula, la primera santa argentina. El martes, tras un día sin actividades oficiales, volverán la agenda oficial.

Ese día, por la mañana, acompañarán a Mondino a una reunión con ejecutivos de la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria). Del lado italiano formarán parte de la reunión la vicepresidente de la entidad Bárbara Bertrame, autoridades de entidades financieras (SACE, Simest, Cassa Depositi i Prestiti) y empresas italianas con intereses en la Argentina, junto con la agencia de promoción comercial externa. También participará el canciller italiano Antonio Tajani.

Tras un almuerzo con los hombres y mujeres de negocios italianos, la comitiva empresaria argentina irá por la tarde a una exposición del artista italiano Davide Querin y una muestra fotográfica de edificios emblemáticos argentinos que hayan sido obra de arquitectos italianos.

El miércoles por la mañana, en tanto, acompañarán a Mondino a participar de una conferencia internacional que llevará como nombre “Engaging the Global South: the role of women in addressing key challenges” (“Involucrar al Sur Global: el papel de las mujeres para abordar desafíos clave”), en el que la canciller expondrá. Por la noche habrá una cena de protocolo ofrecida por el gobierno italiano y comenzará luego el regreso hacia la Argentina.

Entre los invitados, según el listado al que accedió este medio, figuran desde Jaime Campos -presidente de la Asociación Empresaria Argentina-, José Luis Acevedo -presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios-, Hugo Sigman -del Grupo INSUD-, Luis Ureta -vicepresidente Ejecutivo de Globant en Europa- y Daniel Funes de Rioja -presidente de la Unión Industrial Argentina-, hasta Alejandro y Marcos Bulgheroni -de Pan American Energy-, Alejandro Elsztain -de IRSA-, Cristiano Rattazzi -de la empresa Modena- y Marcos Pereda -vicepresidente de la Sociedad Rural-.

También Alfredo González, de CAME; Giorgio Alliata di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina y titular de Eurocámara Argentina; Mauricio Canineo, de Pirelli Argentina; Santos Doncel Jones, presidente de IVECO Group; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Carlos Ormachea, del Grupo Techint, entre otros.

Este lunes Milei comenzó su viaje presidencial que lo llevará primero a Israel para tener reuniones con altas autoridades de ese país, y luego a Italia para una audiencia con el Papa Francisco. Milei será el primer mandatario de América Latina que vuela a Israel tras los ataques terroristas cometidos por Hamas durante el 7 de octubre de 2023.

El jefe de Estado mantendrá audiencias bilaterales con su colega israelí Isaac Herzog y el premier Benjamín Netanyahu. Durante este cónclave, Milei ratificará su apoyo al estado israelí, su condena al ataque terrorista cometido por Hamas y su decisión de mover la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Milei además visitará el Muro de los Lamentos junto al rabino Wahnish, que espera su pliego en la Cámara Alta para asumir como embajador argentino.