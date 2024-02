El BCRA compró casi USD 100 millones en el mercado pero bajaron las reservas

Este lunes se observó una recuperación del monto negociado en el mercado mayorista, con USD 369 millones en el segmento de contado, unos USD 92 millones o 33,3% más que el viernes 2. El BCRA compró USD 99 millones, el 26,8% de la oferta privada, que confirma el mayor espacio brindado a importadores para hacerse de divisas, en contraste con una postura compradora de la entidad monetaria que absorbió más del 50% de la oferta en enero.

El Banco Central anota un saldo comprador total de USD 6.430 millones desde el lunes 11 de diciembre, inclusive. En el primer tramo de febrero las compras del organismo alcanzan los 262 millones de dólares.

Por otra parte, las reservas internacionales del Banco Central experimentaron este lunes una caída leve de USD 22 millones para quedar en los 26.990 millones de dólares. Estos activos mejoran bajo la nueva administración nacional en USD 5.782 millones desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre. En el transcurso de febrero ceden 645 millones de dólares.

“A 50 días de haber asumido, tenés un Milei que en términos de estabilización se corrió de la dolarización en principio, se corrió de sacar los contratos de capitales, bajar la tasa de interés y que los precios relativos se ajusten, con un programa de estabilización con algunas diferencias en la calibración de ese programa”, consideró Marina Dal Poggetto, economista de EcoGo. “La lógica del ancla cambiaria que estás usando con crawling peg al 2% puede empezar a moverse más parecido a una inflación que deje de correr al 20/25% y empiece a correr al 8% o al 9%”, indicó Dal Poggetto, en diálogo con FM Milenium.

“Desde el punto de vista conceptual, vos tenías que recapitalizar el balance del Banco Central y eso empezó a ocurrir. Vos tenías reservas negativas en menos 13.000 millones de dólares. Hoy después del desembolso del Fondo son menos 6.500 millones de dólares. En rigor, hay USD 2.500 millones que en dos meses no van a estar más, seguís en el subsuelo”, acotó la economista de EcoGo.

Un informe de TSA Bursátil subrayó que “desde la devaluación del dólar oficial en diciembre, el BCRA inició una fuerte racha de compra de dólares en el mercado de cambios y recomposición de reservas internacionales. Sin embargo, a partir del análisis de los volúmenes operados se verifica que la liquidación de exportaciones se retrajo tanto en diciembre como en enero”.

“Además se observó una fuerte caída en la demanda autorizada -principalmente importaciones- por parte del BCRA. Esto se explica no sólo por el efecto precio de la depreciación en el tipo de cambio real y la recesión, sino también por el hecho de que prácticamente no se entregan divisas para el pago de deudas comerciales y que el nuevo esquema de acceso al MULC también implica una entrega gradual de moneda extranjera. En consecuencia, no se puede descartar que la recomposición de reservas no esté relacionada más con el endurecimiento de los controles cambiarios que con el ajuste del tipo de cambio”, evaluaron desde TSA Bursátil.

En este sentido, el economista y asesor de negocios Salvador Di Stefano explicó que “el Banco Central tiene un problema estructural. El anterior gobierno permitió importaciones sin entregar los dólares para pagarlas. Hoy hay que pagar las importaciones del año 2023 y no hay dólares, por lo tanto, no parece probable una suba de reservas hasta tanto no se resuelva este problema estructural, y se les permita a los agentes económicos importar sin restricciones”.

“De ninguna manera dolarizar está cerca, necesitarías incrementar las reservas como mínimo en USD 20.000 millones. Y personalmente veo lejos levantar el ‘cepo’ para el año 2025, la herencia que dejo el anterior gobierno es muy grande, no es un problema del gobierno actual, es remedar los problemas que se heredaron”, apuntó Di Stefano.