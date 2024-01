Importante gesto de apoyo de Milei a Sturzenegger

Milei con el libro de Sturzenegger en su escritorio

¿Se puede enseñar macroeconomía práctica a los economistas para que puedan aplicarla con un escaso margen de error? Ese es el principal objetivo del libro que el presidente Javier Milei exhibió en su escritorio, escrito entre otros por su principal asesor en materia de desregulación económica, Federico Sturzenegger, como una señal sobre el rumbo que pretende adoptar en su gestión.

Se trata de “Advanced Macroeconomics, An Easy Guide”, que el ex presidente del BCRA escribió junto con Filipe Campante y Andrés Velasco, economista de la Johns Hopkins y ex ministro de Hacienda de Chile, respectivamente.

El presidente lo mostró mientras firmaba una carta, junto con su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Sturzenegger estará a cargo de una unidad transitoria a cargo del estudio de cuestiones regulatorias, como las que ya forman parte del DNU y la ley Ómnibus que estudia el Congreso. Aunque su nombre figura como posible candidato a un ministerio, cerca de él indicaron a Infobae que “Federico se siente más cómodo con una función transitoria, destinada a cuestiones puntuales, con un principio y un fin”.

Sturzenegger fue presidente del Banco Ciudad, diputado nacional y ocupó la presidencia del BCRA entre 2016 y 2018, hasta que se fue por diferencias con la Casa de Gobierno y el Ministerio de Hacienda en la gestión de Mauricio Macri. Fue particularmente mala su relación con el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, y con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien lo reemplazó.

El libro destaca, según su introducción, que “la política macroeconómica es uno de los ámbitos políticos más importantes, y las herramientas de la macroeconomía figuran entre las más valiosas para los responsables políticos”.

Sin embargo, aclara que “hasta ahora ha habido un gran abismo entre el nivel en que se enseña la macroeconomía en la licenciatura y el nivel en que se practica”.

Además, “los libros de texto de nivel de doctorado no suelen estar dirigidos a un público político, lo que hace que la macroeconomía avanzada sea menos accesible para los profesionales actuales y aspirantes”.

“Este libro, nacido del curso de máster que los autores impartieron durante muchos años en la Harvard Kennedy School, llena este vacío”, destaca.

Así, “introduce las herramientas de la optimización dinámica en el contexto del crecimiento económico, y luego las aplica a una amplia gama de cuestiones de política económica, que van desde las pensiones, el consumo, la inversión y las finanzas, hasta los desarrollos más recientes de la política fiscal y monetaria”.

“Lo hace con el rigor necesario, pero también con un toque ligero y un enfoque inflexible en su aplicación a la formulación de políticas, como corresponde a la propia experiencia práctica de los autores”.

Por este motivo, se indicó que “Macroeconomía avanzada: An Easy Guide está destinado a convertirse en un gran recurso para estudiantes de posgrado y de grado avanzado, y para profesionales por igual”.

Al respecto, el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional Olivier Blanchard indicó que el libro es “Un tour de force. Presenta la teoría macroeconómica moderna de forma rigurosa pero sencilla, y muestra por qué ayuda a comprender los complejos acontecimientos macroeconómicos y las políticas macroeconómicas”.

“Este texto tremendamente útil llena el considerable vacío existente entre los textos estándar de macroeconomía intermedia y los textos más técnicos dirigidos a los cursos de doctorado en economía. Los autores abordan los modelos básicos de la macroeconomía moderna con claridad y elegancia, y aportan detalles que los textos de doctorado no ofrecen”, indicó el investigador del Instituto Peterson.

Al mismo tiempo, destacó que “los autores se basan en su propia experiencia política para proporcionar una motivación política reflexiva y un contexto histórico”.

Kenneth Rogoff, otro ex economista jefe del Fondo, dijo que “los estudiantes universitarios avanzados, los estudiantes de política pública y, de hecho, muchos estudiantes de doctorado en economía encontrarán en él un placer de lectura y un valioso recurso a largo plazo”.

En tanto, Arminio Fraga (ex presidente del Banco Central de Brasil), subrayó que “las palabras Avanzado y Fácil rara vez van juntas, pero este libro se acerca lo más posible”.

“Abarca la macroeconomía desde los fundamentos clásicos hasta las innovaciones extravagantes y creativas necesarias para cualquier persona interesada en mantenerse al día tanto en el mundo político como en el académico”, indicó el ex titular del BC de Brasil durante el Plan Real.