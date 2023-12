Jornada financiera: la brecha cambiaria quedó debajo del 10% y el BCRA compró otros USD 200 millones

La reducción de la brecha facilita una futura unificación cambiaria.

Las cotizaciones bursátiles del dólar volvieron a caer y la brecha cambiaria quedó debajo del 10% en el “contado con liquidación”, su nivel mínimo desde la instauración del control cambiario en septiembre de 2019.

Mientras, las acciones y los bonos mostraron un sesgo bajista este miércoles, por previsibles reacomodamientos de carteras propios del fin de año, en momentos en que el Congreso recibía un ambicioso paquete de medidas alentadas por el Gobierno que buscan encauzar la economía.

Los dólares bursátiles cotizaron en sus precios más bajos desde el 30 de noviembre

Mientras que el dólar mayorista subió 55 centavos en el día, a $807,40, la paridad bursátil del “contado con liquidación” finalizó a $875,71 (-3,5%) a través de acciones que cotizan en simultáneo en la Bolsa local (en pesos) y en el exterior (en dólares), con una brecha cambiaria de 8,5%, la más reducida desde agosto de 2019.

Es decir que esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el “liqui” es la más estrecha desde el restablecimiento del control de cambios, anunciado el 1 de septiembre de 2019, en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, se fijo un cupo máximo de USD 10.000 mensual para la demanda privada en el mercado de cambios, limitación que se acentuó a solo USD 200 mensual a partir del 28 de octubre de aquel año.

Contado con Liqui Compra $ 867,34 Venta $ 875,71 Variación 24hs 3,51 % 24 Hs 5 Días Mes 6 Meses Año

Mientras, a través de Cedear (certificados respaldados en acciones extranjeras) el “contado con liqui” terminó a $870,15, y a $902,53 a través del Bonar 2030 (AL30C). Asimismo, el “liqui” más negociado, en el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral entre privados, en ByMA), cerró a $967,64 a través del AL30C en Contado Inmediato, con negocios en el día por 32,5 millones de dólares.

El dólar MEP en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo de ByMA) cerró a $923,21 en Contado Inmediato y a $930,81 a 48 horas (-1,1%), con negocios totales por 66,3 millones de dólares.

Acorde a las mínimas oscilaciones de precio experimentadas durante las últimas semanas, el dólar libre finalizó operado con ganancia de cinco pesos, a $1.000 para la venta. La divisa en el mercado informal mantiene un alza de 95 pesos o un 10,5% a lo largo de diciembre, muy por debajo de la inflación del período.

“El tipo de cambio real está en un buen nivel y hasta le sobra margen. A este respecto, el propio (ministro Luis) Caputo aclaró que habían hecho un poco de overshooting para estar más tranquilos, lo que me hace pensar que veremos al ‘contado con liquidación’ más calmado en los próximos días. No obstante, no hay que perder de vista a la estacionalidad, que marca que hay pagos de aguinaldos, pesos que se precisan para transitar las vacaciones y demás factores que hacen que de por sí, aumente la demanda de pesos”, afirmó Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones.

En una ronda de negocios mayorista con un importante monto negociado de USD 463,8 millones en el segmento de contado (spot) -USD 144,4 millones o 45% más que el martes-, el BCRA efectuó compras por USD 205 millones, en la doceava rueda con saldo positivo por su intervención.

De esta forma, el BCRA totalizó compras por USD 2.332 millones en el mercado de cambios desde el lunes 11 de diciembre, a la vez que consiguió contabilizar un saldo positivo en lo que va de diciembre de USD 1.517 millones, el mes más positivo de 2023.

En cuanto a las reservas internacionales del Banco Central, el stock bruto cerró en USD 22.763 millones, con una ganancia de 194 millones de dólares en el día, en su nivel más alto desde el 30 de octubre de este año.

Impacto por el proyecto de Ley Ómnibus

El mandatario Javier Milei envió al Legislativo proyectos de leyes para ser tratado en sesiones extraordinarias, indicó el portavoz presidencial, mientras miles de personas de distintas asociaciones sindicales protestaban en las calles de Buenos Aires contra una serie de anuncios.

“El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, dijo el portavoz Manuel Adorni en una conferencia de prensa, y agregó que se trata de un complemento a un mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por Milei la semana pasada.

"Tras las primeras medidas económicas de urgencia, con ancla fiscal pero complementos monetarios y cambiarios, ahora el desafío será enfrentar el 'DNU' y las propuestas legislativas en el Congreso, lo cual se convierte en una batalla política que despertará atención entre los operadores en busca de evaluar el acompañamiento en dicho ámbito", dijo el economista Gustavo Ber.

Los bonos y la Bolsa cerraron en terreno negativo por tentadoras utilidades remarcadas en las últimas sesiones, principalmente desde la asunción del nuevo Gobierno el 10 de diciembre último.

Con una trayectoria similar a jornadas previas, la deuda soberana en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) abrió en alza y luego pasó a pérdidas hasta un final promedio del 0,5% en pesos. El riesgo país de JP Morgan avanzó 30 unidades para la Argentina, en los 1.894 puntos básicos a las 17:40 horas.

En el contexto accionario, el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 4,4%, a 872.972 puntos, también tras un inicio alcista ante reacomodamientos anuales con ganancias del 332% en pesos en 2023. Las caídas más pronunciadas en el panel líder fueron para Central Puerto (-7,7%) y Telecom (-7,4%).

“Si bien nos acercamos al cierre del 2023 con un año muy positivo para las acciones argentinas, las últimas ruedas de la jornada se ven atravesadas por la baja del tipo de cambio, puntualmente del contado con liquidación”, comentó Ayelén Romero, ejecutiva de Cuentas de Rava Bursátil.

“Creemos que aún hay margen para que lo activos locales sigan subiendo, especialmente la deuda en dólares, que tiene mucho atractivo”, apuntó Santiago Abdala.