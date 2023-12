Casi todos los dólares superaron los $1.000 y el mercado pareció convalidar una devaluación fuerte

Fotografía de archivo de varios billetes de dólar estadounidense. EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

Para los inversores y ahorristas llegó el fin de semana más largo del siglo. Hay mucho capital invertido en cobertura y su destino depende del monto de la devaluación. Hipótesis abundan, pero las certezas están ausentes. En lo que casi todos coinciden es que la devaluación será elevada con características de shock, pero en esa categoría entran valores que van desde los $750 como mínimo hasta un máximo de $1.050.

Te puede interesar: En el final de la última rueda financiera de este Gobierno, el BCRA dejó subir el dólar oficial a más de $400

El mercado, en la última rueda del gobierno de Alberto Fernández, se cubrió hacia arriba y los dólares financieros tocaron cumbres de más de $1.000 para luego reacomodarse. Por caso, el dólar MEP subió $49,44 (+5,3%) a $986,37 y el contado con liquidación (CCL), $54,46 (+5,8%) a $991,66.

También voló el dólar libre que rozó los $1.000 para cerrar a $990 tras aumentar $35 (+3,66%). Nadie dejó nada guardado para el lunes, si no hay feriado cambiario.

Te puede interesar: En un mercado desorientado por la falta de certezas, el dólar futuro anticipa a cuánto llegará la devaluación

El trader Esteban Monte señaló que “la volatilidad y el nerviosismo se sintieron en esta última rueda. El MEP que al mediodía había bajado hasta $924 comenzó un rally que lo llevó a $1.001, el valor que tuvo el 23 de noviembre, con un fuerte volumen de operaciones en bonos AL30 de $104 mil millones (30% más de negocios que las ruedas anteriores). El CCL siguió los mismos pasos tanto contra ADRs como contra CEDEARs, que cayeron al mediodía, pero cerraron cerca de los $1.000”.

En el Senebi, el mercado donde las negociaciones son bilaterales, el MEP aumentó $53 a $1001,19 y el CCL $75 a $1.025.

La sorpresa fue el dólar mayorista a $400 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que, según Salvador Vitelli analista financiero y experto en agronegocios, “tiene algunos bemoles porque el A3500 no se modificó tanto. Sí, el dólar mayorista. Al cierre el Central estaba con una demanda que no se convalidaba con la oferta en los lotes grandes. Fue así como las puntas terminaron invertidas porque se pactaron valores más altos, pero con lotes chicos. Hubo lotes de USD 500 mil a $375 y al cierre otro de la misma suma que quedó en $385. Por eso el minorista marcó $400,50. Todo esto dio mucho que hablar”.

Te puede interesar: Alberto Fernández deja el dólar oficial 5 veces más alto que el que recibió y una brecha del 170 por ciento

“También se vio muy picantes a los bonos dollar linked (atados a la devaluación) convalidando precios de $700 pensando en una posible devaluación. En futuros toda la tira estuvo más tranquila con los plazos cortos más operados. Los bonos CER siguen muy firmes. El mercado ve un escenario de inflación muy alta y está priceando precios de una no dolarización porque están pagando paridades de 125%. Esto pone en compromiso al Tesoro para hacer frente a los vencimientos. Si el tipo de cambio aumentara 100% sería una onerosidad muy fuerte porque entre el Tesoro y el Banco Central tienen USD 56 mil millones de deuda linkeados a dólar. Veo a un Javier Milei con una popularidad muy alta la primera semana pero que luego irá decreciendo por el acomodamiento de los precios relativos que vamos a tener donde los que más subirán serán las tarifas y combustibles. En fin, la rueda estuvo ajetreada con cauciones que rendían 25% porque revoleaban pesos a como dé lugar. Esto marca la cantidad de pesos que sobra y un mercado que no quiere tomar riesgo del Banco Central. El agro estuvo paralizado con sus liquidaciones”, agregó Vitelli.

Después de estas operaciones a $400 el Banco Central emitió un comunicado desmintiendo los precios pagados. “El tipo de cambio oficial mayorista reflejado en la comunicación A 3500 fue de $364,41. Ese es el valor que se operó durante todo el día y hasta el cierre del mercado de cambios. No se registró ningún salto cambiario. El Banco Central iniciará una investigación para determinar si se concretaron operaciones fuera de la normativa cambiaria y realizará los sumarios que correspondan”, señaló la entidad.

El boom de los bonos linked se reflejó en el TV24 que con un récord de negocios aumentó 2.40% y cotiza 58% sobre la par con una tasa de retorno negativa de -72%.

Las reservas en tanto subieron USD 40 millones a 21.208 millones a pesar de la venta de USD 119 millones del Banco Central.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “llegó el fin de las operaciones de la administración de Alberto Fernández bajo la cual el tipo de cambio A3500 acumuló un alza de 509% para cerrar con una brecha con el CCL de 170%. El Central en lo que va del año, en el que faltó la mitad de la cosecha gruesa, lleva vendidos en el MULC unos USD 2.000 millones y llega con reservas netas de -USD 11.000 millones. Desde la óptica del modelo de crecimiento de la base monetaria ampliada, está en nivel de stress y no es para menos. Al 30 de noviembre se nota como bajaron los pasivos remunerados, pero también se vio un salto importante en la base monetaria. El recorte de duration de los bancos pasando de Leliq a Pases e inclusive no renovando parte de estos instrumentos imprime más nerviosismo y, como ya se mencionó, esta hiper liquidez puede generar inflación descontrolada si la nueva gestión no tiene éxito en generar confianza. Si lo logra, la presión en los financieros tendría que ceder”.

“Si bien no conocemos los detalles de los primeros pasos, como ya vimos, para poner al ITCRM (tipo de cambio multilateral con los principales socios comerciales) en zona de 140/160 como en los años de mayor balanza comercial, el dólar tendría que terminar diciembre en la zona de $750 si la inflación de diciembre fuera de 20% y con un registro igual en enero, debería ser de al menos, $1.075. Si la inflación en diciembre fuese del 25% tendríamos que hablar de $800 y $1.200 respectivamente. Como vemos hay supuestos que pueden no cumplirse y no conocemos las medidas que se tomarán desde el lunes ni el grado de acompañamiento del arco opositor, ni cómo será el clima social. Sabemos que intentarán avanzar rápido pero no sabemos qué tanto ni como, ni si lo van a lograr. Pero el modelo con escenarios sirve para orientarnos en esta marea de incertidumbre y rumores”.

Sobre los mercados de futuro indicó que “terminaron mixtos, con diciembre sin convalidar un salto a $800 y quedando más pegado a la zona de $750 con una tasa implícita “astronómica” que señala un inexorable ajuste en el tipo de cambio. Pero enero no convalida los $1.075 del modelo de la sección anterior para un ITCR de 140. Y bajo los supuestos mencionados, con un dólar de $875 a fin de enero el ITCRM sería de aproximadamente $112, más bajo que el que se registró luego de la devaluación del 14 de agosto. Los desafíos no son menores y probablemente haya resistencia. Una gran liquidez en pesos en este contexto da poco margen de error”.

La Bolsa tuvo una buena rueda, pero con algunos bancos rezagados porque se espera la solución al problema de los pasivos remunerados del Banco Central. Los negocios se mantuvieron en $21.891 millones y el S&P Merval subió 4,02% en pesos y cayó 0,5% en dólares por la fuerte suba del CCL.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una jornada en la que predominaron las alzas.

“Alea jacta est” (la suerte está echada), la frase de Julio César antes de que sus tropas cruzaran el tormentoso río Rubicón, es perfectamente aplicable a la nueva gestión.