Jornada financiera: las acciones y los bonos siguen en alza, con un dólar libre que cerró a 1.080

Los activos bursátiles remarcaron este miércoles un fuerte camino alcista de precios ante las optimistas expectativas que genera entre los inversores el reciente triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales, quien en las últimas horas enfatizó la necesidad de un abrupto recorte al gasto público.

Las compras sobre acciones y bonos locales se dispararon esta semana luego de un contundente resultado en las urnas que vislumbra un cambio de rumbo de la debilitada economía doméstica, estancada desde la imposición de un control de capitales que con distintas variantes se inició en octubre de 2011.

El panel Merval acumula una ganancia de 30% en pesos y de 21,6% en dólares desde el viernes previo a las elecciones

Este miércoles el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con ganancia de un 5,8%, a 838.616 unidades. Por la mañana llegó a escalar un 11% en pesos, a un máximo histórico nominal de 881.281 puntos, pero con el correr de las horas ajustó el alza, con la mirada puesta en diversos trascendidos acerca de nombres de funcionarios del próximo Gobierno y eventuales medidas económicas bajo estudio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre las acciones líderes destacó el ascenso de la agropecuaria Cresud, muy ligada a las exportaciones (+17%) e YPF (+10,6%).

“La realidad es que la Argentina, hasta el domingo, no estaba en el radar de los inversores, y ahora sí lo está”, dijo el analista Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero. ”Pero que eso se convierta en un rally sostenible en el tiempo va a depender mucho, primero, de los anuncios que haga Milei en términos de personas, de sus funcionarios; después, de su plan, y después, de los primeros movimientos”, afirmó.

El nuevo mandatario, que asumirá el poder el 10 de diciembre, aún no anunció los nombres de los funcionarios que ocuparán puestos clave en el andamiaje económico de su gabinete.

En 2023 el panel de acciones líderes acumula un beneficio de 315% en pesos y de 50,7% en dólares según la cotización del “contado con liqui” implícita en la cotización de los ADR argentinos en Wall Street.

Medido en dólares, el panel S&P Merval alcanza los 885 puntos, luego de tocar los 935 puntos por la mañana, su valor más alto en más de cuatro años, desde los 980,3 puntos del 9 de agosto de 2019, justo en la previa de las PASO presidenciales de aquel año.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street se impusieron los números mixtos, aún frente una tendencia alcista del 0,6% en los principales índices neoyorquinos. Destacaban a las 17.15 horas -con la Bolsa local cerrada pero activas en Nueva York- las fuertes bajas de los títulos bancarios de Argentina, encabezados por Banco Francés, con un 13,7% y Grupo Galicia, con un 7,8% abajo. Los bancos argentinos tienen en cartera pasivos remunerados por el Banco Central -con los que respaldan plazos fijos- y también cuantiosas posiciones en deuda del Tesoro de corto plazo y en moneda local.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado 17:15 horas).

“La expectativa de un cambio radical de dirección de las políticas económicas una vez que el nuevo Gobierno asuma el poder el 10 de diciembre genera una mayor incertidumbre”, reportó Moody’s Investors Service. Añadió que “en este sentido, la volatilidad económica y financiera podría empeorar en las semanas previas a la toma de posesión de Milei, particularmente en lo que respecta al tipo de cambio del mercado paralelo”.

Los bonos en dólares ganaron otro 2% en promedio, según la variación de los títulos Globales con ley extranjera que se negocian en Wall Street. Estos bonos exhiben una extraordinaria recuperación del 15% en dólares a partir del balotaje.

En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan recortaba este miércoles 41 unidades para la Argentina, en los 2.124 puntos básicos a las 17:40 horas, luego de tocar un piso de 2.093 enteros por la mañana, un nivel mínimo desde el 4 de septiembre de este año.

“Dentro del menú de los bonos en pesos, los dólar-linked, como los duales, me siguen gustando, con algunas reservas. Con un TV24 estás comprando un dólar oficial arriba de los 500 pesos, cuando el dólar oficial sale $350 . Entonces, claramente lo estás pagando caro, pero lo que pasa es que claramente lo que todo el mundo ve es que se viene una devaluación importante del tipo de cambio oficial, según lo que muestran los contratos de dólar futuro, a $785 para fin de año. Entraría con un poco más de cautela, porque te la estás jugando a que efectivamente haya una devaluación bastante pronta y bastante grande -este bono vence en marzo- y si no pasaran estas cosas se está comprando un dólar a 500 pesos cuando vale 350 pesos. Me parece inminente devaluación, pero hay que ver la cuantía y la velocidad”, explicó a Infobae el asesor financiero José Ignacio Bano.

“Sobre los bonos CER me gustan especialmente los más cortos, como el TX24, las emisiones que no venzan después de octubre de 2024, comprando lo que dijo Milei y creyendo que su iniciativa de equilibrio fiscal le va a salir bien. Lo que va a haber es una inflación muy alta los meses próximos, pero después probablemente bastante menor a partir de 2025, 2026. Entonces no me gustan los bonos CER muy largos, sí los cortos, y de hecho lo que vimos estos días es que los bonos CER largos bajaron y los cortos resistieron bastante”, añadió Bano.

Subió el dólar libre

El dólar libre revirtió las bajas de la mañana y cerró con ganancia de cinco pesos respecto del precio del martes, a $1.080 para la venta. En noviembre mantiene una ganancia de 160 pesos o un 17,4 por ciento. Con un dólar mayorista que ganó 50 centavos a $356,45, la brecha cambiaria quedó en el 200,5 por ciento.

Hay que recordar que el dólar libre cotizó en un récord de $1.100 en las ruedas del 23 y el 24 de octubre, inmediatamente después de las elecciones generales.

“Las dolarizaciones de carteras continúan y en mayor medida en los dólares alternativos”, dijo a Reuters un operador, y señaló que el denominado dólar MEP por el cual se consiguen divisas mediante la negociación de bonos llegó a superar al mediodía los 1.000 pesos.

El dólar MEP cerró a $979,23 (+5,3%), según el canal más líquido para esta operatoria, a través del Bonar 2030 (AL30D) a 48 horas en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), con negocios por 25,3 millones de dólares.

La expectativa de una próxima devaluación de la moneda se reflejó en las cotizaciones del dólar a futuro en Matba-Rofex y el MAE, aunque los negocios para finales de diciembre cedieron un leve 0,8% a 784 pesos.

La economía se encuentra golpeada por una inflación que podría superar el 180% este año, un fuerte déficit fiscal, reducidas reservas en el Banco Central y un alto índice de pobreza por encima del 40% de la población.

El BCRA terminó su actividad de este miércoles con compras por apenas USD 8 millones en el mercado de cambios, en una sesión mayorista con operaciones por USD 152,3 millones en el segmento de contado (spot), un monto muy bajo que que demuestra la escasa adhesión al nuevo programa de incremento exportador y que refleja las expectativas de devaluación para después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio presidencial.

“Vale recordar que, en esta nueva etapa del esquema, los exportadores liquidan 50% en el MULC y 50% en el ‘contado con liquidación’ en comparación con el 70/30% en pie hasta el último viernes. A pesar de que esto implique un tipo de cambio real para las exportaciones muy alto -el mayor desde 2006-, somos escépticos de que los exportadores adhieran a este renovado programa debido a la perspectiva de una salida rápida del ‘cepo’ a partir del 10 de diciembre”, explicaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

“Antes del shock político de este domingo, los exportadores liquidaban a un tipo de cambio exportador 20% inferior -alrededor de $512 versus $638- y el BCRA compraba reservas ante la perspectiva de un (Sergio) Massa ganador que no removería los controles cambiarios en el corto plazo”, acotaron desde Portfolio Personal.

En el transcurso de noviembre el Banco Central conserva compras netas en el mercado del orden de USD 427 millones, según datos sujetos a ajuste. Asimismo, en lo que va del año la entidad monetaria registra un saldo neto negativo de USD 1.574 millones por su intervención cambiaria.

Milei se comprometió a dolarizar la economía para reducir la inflación y a cerrar el BCRA, aunque enfrenta obstáculos importantes, como su débil posición en el Congreso para implementar sus reformas políticas.