Las incógnitas de la política dejan a los mercados en una situación de desconcierto

DyN 162

Los mercados argentinos tienen un doble comando. Los inversores actúan como si Sergio Massa fuera el ganador de las elecciones del domingo, mientras las encuestas aumentan las ventajas a favor de Javier Milei. El desconcierto es total.

Te puede interesar: Quedan cuatro ruedas cambiarias antes del balotaje y los inversores no descartan tensiones

Si hay algo que representó la fe en Massa fueron los bonos duales que ajustan por devaluación o inflación que se derrumbaron 5,39%. El TV24, un bono dollar linked atado a la devaluación, se desplomó 4,86%. Los bonos de la deuda estuvieron equilibrados, lejos de la euforia de los países emergentes que celebraron con alzas el derrumbe de la tasa de los títulos del Tesoro de Estados Unidos que se ubicó en 4,44%, cuando hace dos semanas estaba en 5%.

La caída de las tasas norteamericanas fue producto de que los precios al consumidor de Estados Unidos no variaron en octubre porque la caída del petróleo hizo bajar la inflación general. Esto trajo optimismo a Wall Street que cree que el ciclo de alza de tasas finalizó.

Pero la Argentina no se acopló al movimiento y el riesgo país subió 2 unidades a 2.497 puntos básicos. Los inversores temen que el país no pueda afrontar el pago de cupones de enero por más de USD 1.500 millones si gana Massa. A partir del primer mes del año que viene hay un fuerte calendario de vencimientos de deuda, donde si no aparece el crédito internacional o las exportaciones no aportan divisas, será difícil enfrentarlos sin reprogramar sus vencimientos lo que equivale a default.

Te puede interesar: Los bonos en dólares subieron con el impulso del buen clima de los mercados globales

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, explicó el movimiento: “Los mercados mundiales abrieron con buen humor después de que el IPC de Estados Unidos se situara en el 4% interanual. Por lo tanto, los tipos a 10 años continuaron su tendencia a la baja hasta el 4,45% y los bonos emergentes recuperaron con creces la pérdida de ayer, con una ganancia del 1,74%. Sin embargo, los bonos argentinos abrieron esta mañana sin cambios, completamente desconectados de los mercados globales. Vimos flujos bidireccionales en la curva soberana, con volatilidad, pero muy pocas impresiones y sin una tendencia clara”.

“Durante el día, vimos cierta presión sobre el contado con liquidación (CCL) con el bono 2030 subiendo en el tramo de pesos. Vimos también algunos vendedores de los bonos 2038. El mercado local estuvo más activo con los bonos vinculados a la inflación superando con una fuerte presión vendedora los bonos vinculados al dólar y los bonos duales. Como resultado, estimamos un salto cambiario implícito discreto de menos del 50% en el tipo de cambio, lo que implica mayores probabilidades de una victoria de Sergio Massa el próximo domingo”, agregó.

Casi sin intervención del Banco Central, el MEP cayó $2,71 (-0,3%) y el CCL perdió $1,85 (-0,2%) a $875,59. El dólar libre operó sin cambios en $925. Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “fue el último día en que el tipo de cambio permanecerá fijo en $3,50. Mañana (por hoy) aumentará $3,50. En las puertas de la elección es poco probable que tengamos sorpresas en este plano ya que sería otro golpe a la ya muy dañada credibilidad del ministro/candidato”.

Te puede interesar: Jornada financiera: después del debate, bajó el dólar libre y también los bonos y acciones

“En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el volumen de operaciones cayó para volver a situarse por debajo de los USD 300 millones, tras negociarse un total de USD 253 millones, que influyó en el resultado del día del Central en la plaza oficial ya que terminó con un saldo comprador de apenas USD 1 millón. El mercado parece preparado para un eventual triunfo de Massa y fue relajando algo del nerviosismo que atravesó en la previa del 22 de octubre cuando se temía por una dolarización desordenada. Tal es así que los depósitos a plazo fijo siguieron recuperándose, aunque lentamente en lo que va de noviembre mientras que la cuentas a la vista, aunque se mantienen en un alto nivel a valores corrientes, comenzaron a caer”, apuntó el informe.

Sobre los mercados de futuros, F2 indicó que “se nota la misma tónica que en el resto del mercado: mucha menos tensión que en la previa del 22 de octubre, algo que, a su vez, hace que la intervención del Central resulte más eficaz”.

Fin de diciembre cerró a $697,9 y marca una devaluación de 255% para todo el año. Versus fin de noviembre, hay una diferencia de 68%, que sería lo que debía devaluarse en esos 30 días.

Es que después del 19 de noviembre solo se ven tormentas. Por caso JP Morgan subió su pronóstico de inflación para 2023 a 210%. En su informe señala que “las presiones de los precios al consumidor se han contenido en octubre y en lo que va de mes, impulsadas por los precios y el congelamiento de los aranceles, un tipo de cambio oficial anclado y la disminución de las presiones sobre el mercado paralelo de divisas tras el desempeño superior de Massa en las recientes elecciones generales y la escasez de capital. Pero es probable que estos factores sean de corta duración a medida que nos adentramos en la muy incierta segunda vuelta de las elecciones este domingo. De hecho, en nuestra opinión, la inflación reprimida se situaría en un considerable 20% a finales del año”.

La Bolsa, tampoco se acopló a la euforia de los países emergentes. El S&P Merval de las acciones líderes perdió 0,38% en pesos y 0,2% en dólares. Aluar (-3,69%) y Ternium (-3,37%) fueron las más castigadas porque sus ganancias dependen de la exportación y el mercado no ve un tipo de cambio favorable para esas operaciones.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que operan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron alzas generalizadas. Lo mejor pasó por Globant y Despegar que subieron 4,6%, seguidas de Central Puerto con 4,2%. Lo que se vislumbra es que la calma del dólar se contradice con la falta de confianza en los bonos de la deuda. Es una clara evidencia que la tendencia tiene vida corta.