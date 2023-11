La deuda pública subió en octubre al récord de USD 419.291 millones por efecto del tipo de cambio fijo y la alta inflación

La deuda en situación de pago normal aumentó en octubre en el equivalente a USD 12.680 millones, representando un incremento mensual del 3,14 por ciento (EFE)

En octubre, el mes número 47 de presidencia de Alberto Fernández, el stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a USD 419.291 millones, de los cuales USD 416.812 millones se encuentra en situación de pago normal”, informó la Secretaría de Finanzas.

El breve análisis oficial de las variaciones en septiembre de los compromisos asumidos por la Administración Central destaca que “36% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 64% restante, en moneda extranjera”.

Y agregan los técnicos de Finanzas: “Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a USD 12.680 millones, representando un incremento mensual del 3,14%. La variación se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en USD 123 millones y suba de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 12.557 millones”.

La principal causa del aumento de la deuda al récord primario de USD 419.291 millones en octubre, fue la persistencia por tercer mes consecutivo de un régimen de tipo de cambio oficial fijo en $350 por dólar en el canal mayorista, pese a que la inflación se mantuvo en un ritmo elevado que en el caso de los bonos ajustables por CER tomó el efecto de la aceleración en septiembre a más de 12%; y en menor medida por las crecientes necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional, habida cuenta de que mientras los vencimientos del mes fueron por USD 5.437 millones, las operaciones de colocaciones nuevos títulos soberanos ascendieron al equivalente de USD 8.208 millones.

De ahí surgió un incremento neto genuino de USD 2.771 millones, el cual sumado al efecto de las diferencias de cambio, y ajuste por CER sin variación atenuante del tipo de cambio, agregaron otros USD 9.917 millones, una proporción superior a 3 por 1 de endeudamiento operativo de la Administración Central.

Y si se agrega la deuda que asume el Banco Central con la emisión de instrumentos de regulación monetaria, como las Leliq y Pases, que ascendió al equivalente a USD 60.168 millones, al cambio oficial que toma la Secretaría de Finanzas para el resto de las obligaciones, la deuda sector público central se elevó a USD 479.459 millones.

Deuda cuasi fiscal

Algunos economistas sugieren “restar” de la deuda pública de la Administración Central el equivalente de USD 11.690 millones que acumulan los Adelantos Transitorios del BCRA -prácticamente no se alteraron en octubre-, porque forma parte del activo del ente monetario que preside Miguel Pesce.

Las Leliq y Pases del BCRA cerraron octubre con un promedio equivalente de USD 60.168 millones al cambio oficial, y de USD 24.970 millones al CCL

Pero, por el contrario, con similar criterio, recomiendan sumar a la deuda del sector público central los pasivos monetarios del BCRA que constituyen los instrumentos de regulación de la liquidez, como Leliq y Pases, que cerraron octubre con un promedio equivalente del mes de USD 60.168 millones, y USD 24.970 millones al cambio CCL.

La explicación es que si bien tienen como contrapartida los depósitos del sector privado (en pesos equivalente en dólares y también en moneda extranjera) que no fueron prestados, se originan en el financiamiento del BCRA a través de la emisión y operaciones de mercado abierto con bonos en cartera, que la entidad luego debe absorber pagando desde fines de agosto una tasa nominal anual de 133%, equivalente a 254% efectiva anual a 28 días de plazo.

Algunas consultoras toman como referencia la deuda del BCRA al equivalente en dólares CCL, para atenuar el eventual costo de un cambio de régimen monetario

Algunas consultoras toman como referencia la deuda del BCRA al equivalente en dólares CCL, para atenuar el eventual costo de un cambio de régimen monetario que implique dolarizar o unificar el mercado de cambios en el rango más alto.

Pero lo que no dicen es que ese ejercicio no sólo también permitiría “licuar” el endeudamiento en moneda nacional parcialmente el componente no sujeto a la variación del tipo de cambio, sino también el valor del PBI, y por tanto ascendería el equivalente actual de la deuda pública global a un 78% a una proporción cercana o incluso superior a 100% del PBI.

Resultado de 47 meses de gobierno

Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández la deuda de la Administración Central, excluida la contraída con el BCRA, se elevó en el equivalente a USD 103.702 millones, más de dos veces la contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

En términos agregados el monto acumulado en la presidencia del Frente de Todos de la deuda de la Administración Central más los instrumentos de regulación monetaria del BCRA, menos la contraída con el ente monetario se elevó al equivalente de USD 146.530 millones -más de 3,3 veces la heredada con el FMI del gobierno anterior.