Mendoza desmiente al gobierno nacional: “No hay motivos para que no recibamos los subsidios al transporte”

Hoy tampoco habrá colectivos en Mendoza

En un nuevo capítulo de las diferencias entre Nación y el Gobierno de Mendoza, el Ministerio de Transporte explicó esta semana que la provincia cuyana dejó de recibir subsidios para el funcionamiento del transporte público de pasajeros debido a que no presentó los informes y documentos correspondientes desde el mes de febrero.

La respuesta no tardó en llegar y desde el Estado provincial aseguraron que la decisión es injustificada y no se corresponde con la realidad.

Para entender el foco del conflicto, se debe recordar primero cuál es la postura expuesta por Nación. Por medio de un comunicado, el ente a cargo de Diego Giuliano informó la suspensión del auxilio para paliar los costos del transporte provincial. A pesar de que aclararon que “el transporte en las provincias es responsabilidad de las mismas jurisdicciones”, resaltaron que “el Estado Nacional asiste económicamente a los servicios de transporte” de los distritos que lo hayan solicitado. Eso, siempre y cuando las provincias cumplan con una serie de requisitos.

“Para recibir los fondos, las provincias deben presentar documentación e informes de empresas, vehículos y, entre otras cosas, la declaración de cuáles son los servicios que encuadran en la normativa, permisos, certificaciones laborales, parque móvil, recorridos y rendiciones económicas de cómo se distribuyeron esos fondos”, detalló el Ministerio de Transporte.

Qué dice Mendoza

Aunque los argumentos presentados por Nación parecen claros, desde el Gobierno de Mendoza aseguran que no se corresponden con la realidad. Natalio Mema, Secretario de Servicios Públicos de esa provincia, aseguró que Mendoza ha presentado todos los informes correspondientes, como lo viene haciendo desde 2012 y adicionalmente envió 24 notas solicitando explicaciones y detalles acerca de cuál es la documentación que falta. “No hemos tenido respuesta. Mendoza no recibe un sólo peso de subsidio nacional al transporte (implica el 10% del costo del servicio) y no sabemos a qué se debe. El federalismo está en su peor momento con el gobierno de Cristina y Massa”, reclamó.

“Nos empezaron a buscar cuestiones en la documentación que no entienden. No saben bien qué es lo que falta. Enviamos las 24 notas y tuvimos tres reuniones presenciales, pero siempre aparecen con cuestiones diferentes que no cuadran”.

Circulan 1.260 unidades por el área metropolitana de Mendoza (Ciudad de Mendoza)

“Qué cambió de enero a febrero no lo sabemos. Presentamos los documentos de la misma manera que lo veníamos haciendo e incluso tenemos información más actualizada que el resto del país, porque trabajamos con el sistema SUBE”, argumentó Mema.

Por otro lado, el Subsecretario de Transporte de Mendoza, planteó que aún en un escenario en el que faltara documentación, Nación debería enviar el dinero proporcional correspondiente a la información que sí está, como lo ha hecho con otras jurisdicciones. “Hay provincias que tienen la mitad de datos de los que enviamos desde Mendoza y aún así reciben el subsidio”, apuntó.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno de la provincia cuyana, desde febrero hasta hoy el Gobierno nacional dejó de transferir $6.500 millones (a valores nominales). La mitad de ese dinero que no está ingresando está siendo cubierta por el Estado y la otra mitad por las empresas.

Validando su lectura de la situación Mema recordó que Mendoza es la segunda jurisdicción del país más grande después de Buenos Aires en que se usa la tarjeta SUBE. “Cada colectivo tiene una validadora que tiene un GPS que informa todo, desde la cantidad de kilómetros recorridos a la cantidad total de pasajeros, dado que absolutamente todos los boletos se pagan de manera electrónica”, remarcó.

Desde el Gobierno de Mendoza aseguran que Nación tiene la información de trazabilidad del sistema antes que la Provincia.

El sistema de transporte de Mendoza cuenta con 1.260 unidades en el área metropolitana y acumula 100 millones de km al año de recorrido. Este año la provincia ha tenido récord de transacciones, con picos de 860 mil viajes por día en el área metropolitana.

Aumento del boleto

Como en todo el país, Mendoza actualiza cada algunos meses el precio del boleto de colectivo, intentando equiparar los precios con el incremento del costo del transporte. El gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, puso en vigencia un nuevo aumento tarifario de los colectivos, por medio del Decreto N° 2198 publicado el pasado 23 de octubre a través del Boletín Oficial provincial.

El valor del pasaje para los usuarios frecuentes pasar a valer $120 (desde el primer viaje al número 20), $72 (del 21 al 40) y $60 (del 41 al 80). Estos valores se mantendrán hasta el 30 de noviembre de este año, debido a que se prevén otras subas en el boleto para el último mes del año.