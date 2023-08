En la semana que termina, el Banco Central compró más de 200 millones de dólares

Las compras ene l MULC y el desembolso del FMI apuntalaron las reservas.

El Banco Central alcanzó un saldo positivo este viernes por su participación en el mercado mayorista, en la novena rueda seguida con compras netas, una racha que coincide con el salto cambiario del lunes 14 de agosto, posterior a las PASO.

“El BCRA terminó la última rueda de la semana con compras consolidadas por unos USD 38 millones”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. “En la semana totalizó compras por USD 226 millones y en el mes lleva adquiridos unos USD 1.020 millones”, agregó.

Tras la suba del dólar mayorista a 350 pesos a partir del lunes 14 de agosto, las siguientes nueve ruedas operativas, la entidad monetaria se alzó con compras por USD 884 millones en el MULC. Asimismo, en 18 días hábiles de agosto el BCRA pasó a anotar compras netas por USD 1.022 millones, y desde que empezó el 2023 el balance por la intervención cambiaria es negativo en 2.514 millones de dólares.

“Para capturar la mayor oferta privada, el enfoque continúo siendo de fuerte racionamiento sobre la demanda privada. El boom de oferta luego del salto discreto del oficial no provino del agro. Más bien, la liquidación de los exportadores se desplomó a USD 48 millones diarios desde USD 156 millones en el dólar ‘agro’ de $340. Una opción es que los bancos hayan vendido dólares para colocarse en instrumentos en pesos del BCRA, aprovechando la fuerte suba de tasas. No obstante, es esperable que las entidades reviertan su posición short para cerrar el carry antes de la expiración del dólar ‘fijo’, pasando de oferentes a demandantes. En definitiva, las ventas del BCRA en el MULC van a volver”, señalaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

Siguiendo con la devaluación, “el daño colateral más inmediato será un salto de la inflación a los dos dígitos mensuales por lo menos durante agosto y septiembre. Los primeros relevamientos de alta frecuencia permiten anticipar una inflación de 10% en agosto y en torno a 14 a 15% en septiembre, existiendo alguna chance de penetrar el 10% recién en octubre -si no hay un mayor ensanchamiento de la brecha ni salto del oficial-. La inflación acumulada de 27% entre agosto y septiembre y de 39% incorporando octubre evaporará rápidamente la devaluación real. Estimamos que el tipo de cambio real bilateral con EEUU de octubre estará 5% por debajo del de julio. De este modo, si el BCRA logra sostener el dólar en $350 hasta el 22 de octubre o el 15 de noviembre, la presión devaluatoria será mayor que en la víspera de las PASO. En otras palabras, habremos retrocedido un escalón, pero con una nominalidad mucho más elevada”, agregaron desde Portfolio Personal.

Desde el Grupo CREA indicaron que “en el contexto particular del agro, la devaluación dejó obsoleto el último Programa de Incremento Exportador que incorporaba a cultivos como maíz, sorgo, cebada y girasol a un tipo de cambio diferencial de $340 por dólar. La equiparación de un tipo de cambio más competitivo, tanto para el resto de las exportaciones, como para las importaciones, va en la dirección adecuada. Sin embargo, dado que no se relajaron las restricciones comerciales en paralelo a la devaluación, no se espera una mejora en el sobreprecio en dólares que hoy tienen los fertilizantes. Además, como no se comprimió la brecha cambiaria en el marco de un plan de estabilización más general, los precios medidos a dólar MEP de las principales exportaciones no muestran mejoras”.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central bajaron en USD 10 millones el jueves, para terminar en los 28.991 millones de dólares.

