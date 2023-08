La insólita historia del multimillonario zar de la cerveza que delegó en su ex niñera su estrategia de inversión Andrew Harrer/Bloomberg

A un multimillonario del sector de la cerveza le gusta el al azar una acción para comprar cada dos semanas, y confía la operación a la antigua niñera de su familia.

Jim Koch, de 74 años, cofundador de Boston Beer Company, le explicó a la revista Forbes su inusual estrategia de inversión, explicando que ni siquiera intenta ganarle al mercado mediante una inteligente selección de valores.

“No creo que tenga ninguna posibilidad de ser más astuto que los inversores profesionales”, afirmó Koch, señalando que si comprara una acción, quien se la vendiera probablemente tendría más y mejor información que él.

Por este motivo, Koch prefiere centrarse en dirigir su empresa, y pone dinero en acciones no para hacerse más rico, sino para proteger su fortuna y diversificar su riesgo, dijo.

El empresario agregó que sería demasiado complejo supervisar personalmente su cartera. “No quiero preocuparme”, dijo. “Es aburrido. Es molesto”, aclaró.

Por este motivo, Koch deja la decisión de la compraventa en manos de la asistente de su mujer, a la que contrataron por primera vez como niñera hace dos décadas. Cada quince días, cobra las posiciones perdedoras y elige al azar una acción para comprar de una lista de índices que incluye el S&P 500 y el Russell 2000, precisó Business Insider.

La estrategia de “compromiso cero” ha superado a la mayoría de las carteras gestionadas activamente y requiere un esfuerzo mínimo, declaró Koch a Forbes.

El multimillonario cervecero, cuyo buque insignia es la cerveza Samuel Adams, empezó a invertir en bolsa hace más de 60 años. A los 12 años, tomó el dinero ahorrado de su reparto de periódicos y compró dos acciones de Procter & Gamble por unos 140 dólares. Nunca las vendió y, tras seis desdoblamientos, se convirtieron en 128 acciones que hoy valen un total de 20.000 dólares.

Jim Koch y su Sam Adams Kelvin Ma/Bloomberg

Koch es considerado el padre fundador del movimiento cervecero artesanal estadounidense; nació en Cincinnati el 27 de mayo de 1949 y es hijo de padres germano-americanos. Charles, cervecero de quinta generación, Koch se licenció en Filosofía y Letras, se doctoró en Derecho y obtuvo un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard.

Fue consultor de The Boston Consulting Group, instructor de Outward Bound y en 1984 cofundó Boston Beer Company, productora de la cerveza Samuel Adams.

Koch sacó a bolsa la Boston Beer Company en 1995 y posee una participación del 19,5% en la empresa, lo que le proporciona un patrimonio neto de más de 1.000 millones de dólares. En 2023 ocupó el puesto número 1905 en la lista Forbes Billionaires 2023.

En 2016, publicó Quench Your Own Thirst: Business Lessons Learned Over a Beer or Two, en el que habló de cómo dejó su carrera como consultor de gestión para iniciar su propia fábrica de cerveza utilizando la receta de su tatarabuelo.

En agosto de 2018, Koch dijo que el recorte del impuesto de sociedades de 2017 provocó un papel importante en hacer que Boston Beer Company fuera más competitiva con respecto a los competidores extranjeros. Koch declaró que “cuando empecé Sam Adams, la cerveza estadounidense era una broma, y me enojó. Y ahora, los cerveceros estadounidenses hacen la mejor cerveza del mundo. Y la reforma fiscal fue muy importante para todos nosotros, porque el 85% de la cerveza que se fabrica en Estados Unidos es propiedad de empresas extranjeras”.

