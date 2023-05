Eduardo Eurnekian recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Argentina de la Empresa

Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, al recibir el reconocimiento por parte de la Universidad Argentina de la Empresa

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) otorgó este martes el doctorado honoris causa al presidente de Corporación América Eduardo Eurnekian, en un acto con marcada presencia de figuras del ámbito empresario, político y académico.

“Durante muchos años he desarrollado lo que considero una noble carrera: ser empresario. He incursionado, en diversas etapas de mi vida, en la manufactura, la construcción, la energía, las comunicaciones, el transporte, los servicios. Lo he hecho y lo sigo haciendo hoy”, inició su discurso Eurnekian, ante la mirada de sus familiares, entre ellos sus sobrinos Hugo y Martín, ejecutivos de CGC y de Aeropuertos Argentina 2000, respectivamente.

“Me permito interpretar este reconocimiento como el fruto de una trayectoria en la que pude poner en marcha valores fundamentales. Valores que han sido más importantes que el mero éxito económico. La búsqueda de la excelencia, la innovación, el pleno respeto al prójimo, la responsabilidad, la visión de futuro, la solidaridad, la exigencia, la calidad, la inquietud, la constancia, la globalidad”, continuó el ejecutivo.

“El éxito es una consecuencia de todo lo anterior. La actividad empresarial ha sido también un vehículo para comprometerme con la sociedad que integro. He tratado de plasmar esa vocación social en nuestra propia fundación, desde donde nos involucramos en educación, en salud, en ayuda a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y otras acciones a través de las cuales creamos mejores oportunidades”, dijo Eurnekian.

En el auditorio de la UADE se hicieron presentes el presidente de IRSA Eduardo Elsztain, el presidente de la Unión Industrial Argentina y de Copal, Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Jorge Aufiero, el diputado nacional Facundo Manes, el director de Relaciones Institucionales de Infobae, Pablo Deluca y el presidente de Café Cabrales, Martín Cabrales, entre otros.

“Quiero, además, reconocer especialmente a la UADE por la extraordinaria inversión edilicia, el crecimiento en la cantidad de alumnos, la calidad de profesores que cada día se desempeñan en estas aulas y el notable avance tecnológico que acompaña la enseñanza. Han construido ustedes una verdadera ciudad universitaria, un potente faro que ilumina en medio de una penumbra generalizada”, prosiguió Eurnekian.

En el acto, Jorge Aufiero repasó la trayectoria empresarial de Eurnekian

En un video homenaje, la UADE recordó distintos hitos en la trayectoria del empresario, entre ellos el agradecimiento a Robert Morgenthau por su papel humanitario en las Guerras Mundiales (2014); cuando fue declarado Héroe Nacional de Armenia por sus inversiones y su contribución al desarrollo de ese país (2017), y el reconocimiento de la DAIA, junto a Baruj Tenembaum, por destacar a instituciones que refugiaron judíos durante el Holocausto (2017).

También otros galardones como la Orden del Imperio Británico otorgada por la Reina Isabel II en mérito a su contribución en el cementerio de Malvinas (2021); la Gold Medal de Americas Society (2021); la Orden al Mérito de la República de Italia, por sus inversiones en ese país y por promover la relación argentino-italiana (2021); y el Premio Circolo Filippo Mazzei, por su contribución a fomentarla relación comercial entre Italia y EEUU (2022).

Además importantes eventos, como su participación junto a vicecanciller del Japón en la inauguración de un tomógrafo computarizado en el Hospital Eurnekian de Ezeiza; y el homenaje en Italia, realizado este año, cuando recibió las llaves de la ciudad de Florencia, por su actividad empresarial y humanitaria.

El presidente de IRSA, Eduardo Elsztain

Educación, inteligencia artificial y el futuro

En otro tramo de su alocución, Eurnekian aseguró tener “la convicción de que la Argentina necesita más y mejor educación. Hay un camino que se recorre, que puede ser el de la mediocridad, pero centros de estudios como éste se están enfrentando a la problemática del futuro, tal como es el de la inteligencia artificial y el desafío frente a nuestra propia creatividad”.

“El conocimiento es el mayor motor del progreso de las personas, las empresas, las sociedades y los países. Han hecho ustedes un esfuerzo extraordinario que cobra un valor especial en una compleja sociedad como la argentina, con tantos claroscuros. Quiero destacar que, en lo personal, durante tantos años, me he apoyado en valores tradicionales que mi familia me transmitió. La constante decisión de mejorar, crecer, prosperar, prevalecer”, continuó el fundador de Corporación América.

La orquesta juvenil de Aeropuertos Argentina 2000 ofreció su música durante la celebración

La velada en el auditorio de la UADE, en el centro porteño, incluyó piezas de música clásica y contemporánea en manos de la orquesta juvenil Aeropuertos Argentina 2000. “Mis ancestros me concedieron una impronta que he mantenido en mi carrera. Capacidades como la resiliencia, la persistencia y la fortaleza para dar siempre un paso adelante, aun ante dificultades. La cultura que nuestros antepasados nos transmiten es un activo preciado e inigualable”, dijo Eurnekian.

“Una constante preocupación en mi vida ha sido el desafío de la globalización. Quiero aprovechar este reconocimiento que hoy me conceden para invitar a quienes cada día trabajan en esta reconocida universidad a pensar y actuar globalmente. En estas circunstancias, desearía proponer a todos que asumamos un propósito que resulta prioritario: comprometernos con la promoción del respeto por la libertad individual, de las familias y de las organizaciones. Esto requiere que todos asumamos nuestra propia responsabilidad. No habrá progreso en nuestra comunidad, si no nos enfocamos en la libertad y el respeto mutuo”, concluyó.

El diputado nacional Facundo Manes

A la hora de repasar la trayectoria empresarial de Eurnekian, Aufiero señaló: “Nuestro homenajeado no solo es el presidente de Corporación América sino también uno de los empresarios más reconocidos en América Latina por su proyección global. Quiero expresar que me embriaga una dulce sensación. Hoy hay fiesta en los cielos, hoy Panos y Surpina (los padres de Eurnekian) festejan que su hijo Eduardo supo honrar su tierra”.

Por su parte, Ricardo Orosco, rector de la UADE, mencionó a su turno que “parte de nuestra actividad diaria es tener actos que nos llenan de emoción, entrega de becas de honor o mejores trabajos finales, pero esto es un orgullo especial, que es la entrega de los doctorados honoris causa. Los entregamos a aquellos que acreditan méritos sobresalientes en toda su trayectoria y a quienes invitamos a formar parte de nuestro claustro académico para transmitir sus enseñanzas a alumnas y profesores”, dijo.

El director de Relaciones Institucionales de Infobae, Pablo Deluca

En ese sentido, dijo que la institución tenía hasta el momento solo 14 doctorados honoris causa que fueron otorgados “a artistas, médicos, arquitectos, empresarios, es un orgullo que todos ellos puedan transmitir esto en nuestras clases”. El mecanismo de otorgamiento para el doctorado honoris causa abarca la elección del Comité Académico de la universidad, que analiza propuestas por las diferentes facultades y unidades académicas, y luego la aprobación del Consejo de Administración de la casa de estudios.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi

“Hoy otorgamos el 15° doctorado de la universidad por tres razones principales. La primera y la más visible es su trayectoria y méritos como empresario, en comunicación, transporte, energía, todos ellos con éxito y con contribución a la sociedad. Segundo, la contribución en otras actividades filtrantrópicas, que fueron objeto de premios internacionales. En todas estas actividades destaca su trabajo, compromiso, respeto, innovación, y todos esos son valores que compartimos en UADE”, dijo Orosco.

El evento se realizó en el Auditorio de la UADE, en el centro porteño

“En tercer lugar: su aporte y contribución en el ámbito académico, no sólo por participación sino en la mejora de la enseñanza en general. Por todo esto el consejo académico y de administración de la UADE deciden otorgar el doctorado”, concluyó.

