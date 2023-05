Sacó dólares de un cajero automático en EEUU con una tarjeta argentina y esto le cobraron

Extraer dólares con una tarjeta de débito desde una cuenta en pesos es imposible con las actuales trabas cambiarias. Por eso, tuvo que usar la tarjeta de crédito y financiar la extracción

Viajar fuera del país en tiempos de duros controles cambiarios obliga a tener en cuenta cada detalle a la hora de consumir y hacer pagos. Las normas que limitan el uso de divisas en el exterior hacen que quien percibe sus ingresos en pesos argentinos deba sortear todo tipo de límites para poder tener algunos dólares en el bolsillo para hacer frente a eventuales pagos en efectivo.

Si bien se puede consumir en forma ilimitada con tarjeta de débito y tarjeta de crédito, pagando en pesos por esas transacciones al momento en el caso de la de débito y en la fecha de pago del resumen en el caso de la de crédito, hacerse de efectivo es toda una dificultad. Las entidades bancarias no permiten en la actualidad retirar dinero de cajeros automáticos en el exterior con una tarjeta de débito si es que ese plástico está asociado a una cuenta en pesos. Si lo permiten desde una caja de ahorro en dólares, pero en ese caso las que se gastas son divisas compradas con anterioridad.

Un viajero argentino probó a mediados de abril pasado cómo conseguir efectivo en Washington DC, Estados Unidos. Para ello, utilizó la única vía disponible. El “adelanto en efectivo” con tarjeta de crédito para extraer USD 20 de un cajero de Wells Fargo. Lo hizo a modo de experimento.

El adelanto en efectivo con tarjeta de crédito es la única forma de extraer dinero de un cajero en el exterior, si es que no se cuenta ya con dólares en la caja de ahorro

Existe un tope por monto y por operación, de acuerdo al tope que concede cada tarjeta a cada cliente (generalmente está expresado en pesos). Además, se cobra un interés de acuerdo a la tasa nominal anual en dólares publicada en el resumen de cuenta.

También hay límites regulatorios. En el exterior sólo se pueden realizar extracciones en una cuota y el tope es de USD 50 diarios o su equivalente en otra moneda extranjera, en países limítrofes por operación, y un tope de USD 200 diarios o su equivalente en otra moneda extranjera, en países no limítrofes por operación. Así, el turista argentino usó no más del 10% del límite regulatorio disponible (el límite de extracción acordado con el banco no fue provisto).

Para saber cuánto pagó por cada dólar hay que pasar por una maraña de impuestos, comisiones e intereses.

Para empezar, están los USD 20 “comprados” al realizar la extracción. El banco dueño del cajero automático cargó el primer costo y no es nada menor. La entidad aplicó un “ATM Fee” de USD 5, una cifra fija que se aplica independientemente del monto que se extrae. Así, cuanto mayor sea la extracción menor es el peso de la comisión en el costo por dólar. En este caso, donde la operación es pequeña, es un plus del 25 por ciento.

Luego de la comisión, lo que sigue es ver los costos que cobró el banco argentino. La tarjeta explica que por adelantos en efectivos en el exterior se cobra una tasa nominal anual del 12% en dólares, que se traduce en una tasa efectiva mensual del 1% y que se aplica sobre el período que va desde la operación hasta el vencimiento del resumen de la tarjeta. Así que, por sobre los USD 25 gastados se agregan además USD 0,32 de intereses.

Y al hablar de intereses aparece el primer impuesto argentino. Porque al ser el adelanto en efectivo un préstamo está sujeto a IVA del 21%, otros USD 0,07 de costo.

El banco estadounidense cobra un "ATM Fee" de USD 5, con lo cual cuanto más grande sea el monto extraído menor es el peso unitario de esa comisión

Mucho más relevante que el IVA son los impuestos y percepciones propios de las operaciones cambiarias. A todos esos pagos en moneda extranjera -incluso a los intereses y al IVA- se les aplica un 30% de Impuesto PAIS, un 45% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales y otro 25% de percepción extra porque el viajero consumió por más de USD 300 a lo largo del mes (tomando como mes el período que toma el resumen de la tarjeta).

Así que, en este punto, empieza a jugar el tipo de cambio. Para conformar los impuestos, los bancos toman el tipo de cambio del día de emisión del resumen de la tarjeta de crédito. En este caso, el del viernes 28 de abril, que en el banco que emitió la tarjeta de crédito que fue utilizada estaba en $230,46 por dólar.

Aplicando ese tipo de cambio a los USD 25,39 totales del resumen de la tarjeta, el viajero pagó $5.851,3794 de impuestos aplicables a operaciones cambiarias. De esos, $1.755,41 corresponden al Impuesto PAIS y $4.095,96 de percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Si bien se usa el tipo de cambio de la fecha de emisión del resumen de la tarjeta para determinar los impuestos, se usa el de la fecha del pago de ese mismo resumen para determinar el tipo de cambio por dólar

Pero ahí no se termina la madeja de complicaciones normativas. Porque si bien se usa el tipo de cambio de la fecha de emisión del resumen de la tarjeta para determinar los impuestos, se usa el de la fecha del pago de ese mismo resumen para determinar el tipo de cambio por dólar. Al momento del vencimiento del resumen, entonces, se aplicó un tipo de cambio de $238,64 por los USD 25,39 totales. Esto es $6.059,07 sólo por los dólares, antes de impuestos.

En total, entonces, pagó $11.910,44 por los USD 25,39 de costo total de la operación. Sin embargo, en la mano se quedó con menos que eso. Apenas un billete de 20 dólares. El costo final por dólar le quedó en $595,52, un costo muy por encima de un dólar libre que hoy está en $488, de un dólar turista de $84 o de -el más barato de todos- los $444 que cuesta un dólar MEP en el mercado de bonos.

El peso de la comisión del cajero automático es enorme en este caso. Partiendo de la base de que era un experimento para saber si disponía de efectivo en caso de necesitarlo, se puede calcular qué hubiera pasado si extraía los USD 200 máximos autorizados por el Banco Central argentino con los mismos USD 5 de ATM Fee. En ese caso, el costo por dólar hubiera caído a los $488,32 por unidad. Más cercano a los tipos de cambio de mercado.

Un punto más a considerar está en los reintegros que hace la AFIP a los contribuyentes en el siguiente año calendario de las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. En el experimento del viajero argentino, los $4.095,96 que percibió el fisco serían devueltos en abril de 2024 ya sea como una reducción del monto a pagar por Ganancias o como una devolución, en caso de que el viajero no pague ese tributo. Aunque un 8% de inflación mensual promete dañar seriamente el valor de esos pesos, no deja de reducir el costo final por dólar.

En conclusión, el adelanto en efectivo es un recurso de urgencia para hacerse de billetes físicos en caso de necesitarlo. No es una vía de ahorro ni una opción tan conveniente. Para poder acceder al máximo de USD 200 conviene chequear con el banco cuál es el límite de extracción convenido para cada cliente. Y también es conveniente tramitar en forma previa un número “PIN” con la tarjeta de crédito -no con el banco que la emite- que piden algunos cajeros del exterior para poder operar.

