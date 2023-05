Tetaz, viral: el diputado no definió aún candidaturas pero ya hace campaña y presenta propuestas con un avatar digital

Martin Tetaz Virtual

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz presentó este lunes, mediante un avatar virtual, una serie de propuestas de campaña, con eje principal en el combate contra la inflación. Tetaz no es, por el momento, precandidato anunciado a ningún cargo en estas elecciones, aunque fue uno de los nombres que sonó, por la coalición opositora, para pulsear por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación fue hecha por Twitter y muy rápido se viralizó en esa y otras redes. Está acompañada de un jingle basado en la canción Another one bites the dust, de Queen, en el que MTV (Martín Tetaz Virtual, el nombre del avatar) canta una canción con la que el diputado radical narra los problemas económicos de lo que da en llamar Grand Conurba, “los resultados de 40 años de peronismo en el conurbano”.

“Si no llegás a fin de mes y te come la inflación; imprimen pesos sin parar, ¡maldita corrupción!”, arranca el jingle. “Tenemos que votar a uno que sepa de verdad”, dijo en referencia a sí mismo. “La pandemia fue un horror, no la supieron manejar. Viven inventando excusas y se olvidaron de gobernar”, continúa la canción. “Basta de los cortes de luz y en el súper pagar de más”, mencionó.

Tetaz, hombre del radicalismo, es uno de los polemistas más habituales de las redes sociales, las que suele utilizar para debatir y discutir ideas económicas y proyectos con dirigentes opositores. Si bien aún no fue anunciado de manera oficial, su nombre integró la nómina de los posibles postulantes para gobernador bonaerense, algo que deja trascender en sus posteos. No hay ninguna posibilidad de que Kicillof sea electo si se anima a desdoblar la elección para que la gente pueda juzgar su gestión”, mencionó recientemente.

El economista suele machacar con que la única manera de bajar la inflación de manera sostenida será con “una reforma monetaria”. “De esta manera, se podría limitar el accionar del presidente del BCRA al momento de tomar decisiones sobre el financiamiento monetario”, dijo Tetaz. En su Twitter prometió que su avatar virtual explicará “cómo eliminar la inflación, por streaming y redes” el próximo 24 de mayo.

La inflación porteña en abril

Durante el mes de abril de 2023, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de BuenosAires (IPCBA) alcanzó el 7,8%, acumulando así en los primeros cuatro meses del año una suba de 31,2% y registrándose una variación interanual del 110,4%, indicó la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

“Esta variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad y gas, Restaurantes y hoteles, Transporte, Equipamiento y mantenimiento del hogar, y Prendas de vestir y calzado, que en conjunto explicaron el 75,7% del alza del Nivel General”, añadió el informe del organismo dependiente del Gobierno de la Ciudad.

El ente estadístico porteño especificó que Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 10,4%. “El principal impulso provino de Carnes (11,5%) y Verduras, tubérculos y legumbres (19,9%). En menor medida, se destacaron los aumentos en Leche, productos lácteos y huevos (10,8%) y Pan y cereales (8,5%). Este ítem registró una variación interanual del 119,5%”.

