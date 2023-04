Domingo Cavallo: “La inflación de este año posiblemente será superior al 120 por ciento”

El exministro de Economía Domingo Cavallo fue escéptico sobre las posibilidades de la actual administración de estabilizar la economía, tarea que –dijo- quedará para el próximo gobierno.

Según Cavallo, la tasa de inflación mensual oscilará entre 6 y 7% mensual hasta el fin de la actual gestión, para cerrar en torno o por encima del 120% anual.

Lo mejor que podría hacer el gobierno, dijo, es no seguir acumulando “inflación reprimida” mediante acuerdos como el que las petroleras firmaron para actualizar un 4% mensual hasta agosto los precios de los combustibles. De ese modo, explicó quien fuera ministro en las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, esos precios se retrasan entre 2 y 3% mensual y complicarán la tarea de estabilización que deberá encarar el próximo gobierno.

“Lo que podría hacer este Gobierno es simplificar el funcionamiento del sistema cambiario”

Lo mismo señaló respecto de la política cambiaria, que pidió simplificar al menos a un desdoblamiento, de modo que haya un solo tipo de cambio comercial y un solo tipo de cambio financiero, en vez de aplicar políticas como las medidas del “dólar soja” y “dólar agro” que discriminan entre sectores.

Sin margen

“Este Gobierno no puede implementar un plan de estabilización, porque nadie le cree”, fundamentó Cavallo su escepticismo sobre el margen de acción que tiene la actual gestión en un diálogo que sostuvo por radio Mitre. “Lo mejor a lo que puede aspirar de aquí a fin de año es a una inflación no menor al 6% mensual”, precisó. “Evitar que terminemos en una explosión inflacionaria es lo único a lo que puede aspirar (el ministro de Economía, Sergio) Massa”.

“Hacia fin de año, la inflación anual va a ser posiblemente superior al 120%; lo que podría hacer este Gobierno es simplificar el funcionamiento del sistema cambiario”, dijo Cavallo quien afirmó que el aumento de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los distintos tipos paralelos se debe a las políticas monetarias y fiscales y la baja credibilidad del actual gobierno.

Lo mejor que puede hacer Massa es evitar una explosión inflacionaria, dijo Cavallo REUTERS/Agustin Marcarian

En cambio, señaló, si el gobierno al menos evita que los precios relativos se sigan desordenando y no reprime los precios de los combustibles, las tarifas y el dólar oficial, al próximo gobierno le resultará menos complicado estabilizar la economía, aunque para eso –aclaró- atacar el déficit fiscal y unificar el mercado cambiario. Si así ocurriera, prosiguió, “Yo creo que hay esperanzas de que entonces sí se pueda estabilizar y lograr algo como lo que se logró con la convertibilidad”.

“También podría funcionar una dolarización total, creo que depende mucho de las circunstancias que se vayan a dar”, señaló Y tampoco descartó una “nueva convertibilidad”. “Todo eso se puede hacer sin prohibir la utilización del dólar, porque la gente confía en el dólar para preservar sus ahorros”, fundamentó.

Cavallo hizo señalamientos positivos tanto sobre Javier Milei como sobre los economistas de Juntos por el Cambio, que a su criterio, y a diferencia de los líderes políticos de ese espacio político, están trabajando bien.

“Yo coincido con Milei respecto de la importancia que él le da a la libertad, en particular él habla de la libertad económica”, aunque aclaró que “los instrumentos para manejar la economía” no es algo que se pueda discutir por radio. “El valor que tiene la presencia de Milei en la política argentina, en mi opinión, es que revaloriza la libertad económica; su presencia ha ayudado a que Juntos por el Cambio no se vuelque demasiado hacia el intervencionismo económico”, observó el exministro.

Cada vez menos

“Cristina (Fernández de Kirchner) y Alberto (Fernández), en mi opinión, cada vez cuentan menos”, dijo Cavallo. “Hay un desprestigio de ellos muy grande”. En cambio, matizó, “el que quiere tener futuro político es (Sergio) Massa” sobre el que sin embargó observó que “está enredado en este Gobierno”.

Además, destacó el aporte que podrían hacer “peronistas importantes”. “El gobernador de mi provincia, (Juan) Schiaretti, es un gran dirigente”, lo elogió.

En cuanto a Juntos por el Cambio, dijo que “es importante que se reduzca el grado de internismo, es muy importante que se unan y se preparen para gobernar de manera unida”. Y contrastó las peleas entre los dirigentes con lo que hacen los economistas del eespacio.

“A mí me da optimismo ver cómo están trabajando los economistas (de Juntos por el Cambio); esta vez van a estar mucho mejor preparados que cuando asumió Mauricio Macri en 2015″. Esa vez, recordó el gobierno subestimó las dificultades que iba a encontrar.

“Esta vez van a estar mucho mejor preparados que cuando asumió Macri. En 2015 dejaron de lado a gente con experiencia, subestimaron las dificultades que iban a encontrar y que debían encarar”, observó sobre aquella experiencia. Ahora, dijo, pueden evitar esos errores, al igual que lo fue la decisión de “atomizar” la conducción de la economía. “El propio Macri en su libro reconoció que fue un error; recuerdo que en aquella época decía ‘no quiero un Cavallo’, pero no lo decía por mis ideas, sino porque creía que yo tenía mucho poder en el gobierno de Menem. Pero yo no tenía ningún problema con Menem, que se sentía muy seguro como presidente y me veía a mí como alguien que podía conducir la economía”, concluyó.

