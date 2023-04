Dólar soja 3: discusiones sin resolver entre los productores y los exportadores

Foto de archivo de un billete de 1.000 pesos argentinos sobre varios billetes de dólar estadounidense a modo ilustrativo. Foto tomada el 17 de octubre de 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/

Alguien tiene que ceder. No hubo operaciones en la primera rueda del dólar soja 3. Los exportadores no quieren convalidar precios a contramargen (más altos que la capacidad de pago) y ofrecen menos de lo que piden los productores.

Según Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios, “en la desesperación los exportadores están buscando soja en trilla para poder hacer alguna diferencia. Los productores no aceptan la oferta que les hacen los porque están por debajo, en términos reales, de lo que se pagó en el dólar soja 2″.

“Desde el primer dólar soja hasta hoy, la oleaginosa bajó USD 80 por tonelada en el mercado de Chicago y ayer sumó una caída de 0,17% lo que hace que en las dos últimas ruedas haya bajado 1,50%”, agregó Vitelli.

Entonces las miradas se orientan a Economía para decirles que con el dólar a $300 hay poco interés en hacer operaciones. Es cierto que cuentan a su favor para presionar por un mejor valor del dólar soja con la acuciante escasez de dólares del Gobierno.

El problema es que antes de que rigiera el operativo lanzaron una serie de medidas que hicieron levantar la guardia. Ayer, a última hora, dispusieron que los exportadores deben depositar los pesos que reciban en una cuenta bancaria dollar linked, que ajusta por la devaluación del tipo de cambio. Si bien, a primera vista la medida es inocua, porque el exportador puede disponer de sus pesos cuando quiere, hay quienes temen que atrás se esté preparando un bono atado al dólar.

“Para disimular el enfrentamiento, los exportadores, hasta ahora excelentes socios del Gobierno en detrimento de los productores, señalaron que en la letra chica de la resolución hay una inciso conflictivo dentro de la cláusula 6. Pocos ven que esa sea la verdadera razón de la no liquidación de divisas”, explicó Vitelli.

El verdadero problema es lo que ofrecen los exportadores y lo que pretenden los productores. Se ofreció pagar $103.000 por tonelada que es 3% por encima de lo que se llegó a pagar con el dólar soja 2. La oferta no fue tomada en cuenta. Del otro lado piden $122.000 que resultan impagables para los exportadores. Esto equivale a que le coticen, tomado en valores MEP, USD 240 la tonelada que vale USD 510 en el exterior.

En el Gobierno daban una excusa pueril por la falta de liquidaciones. “Estamos ajustando el sistema”. La realidad desmiente la explicación. “El sistema falló el primer día del dólar soja 1, pero había vendedores y compradores que no pudieron concretar operaciones por culpa de un sistema no aceitado. En el soja 2, el primer día se hicieron USD 229 millones. Ayer debería haberse hecho una cantidad superior a USD 100 millones, pero nadie se asomó por el mercado”, opinó Vitelli.

El tema es serio y pone en aprietos el plan de aumentar las reservas de libre disponibilidad. De hecho, se produce el absurdo para las economías regionales que, a fin de agosto, a este ritmo de devaluación van a tener un dólar oficial de $270 que no va a marcar diferencias con el de $300. La inflación devora 0,20% diario el tipo de cambio.

Por eso en la plaza mayorista el dólar aumentó $3,20 por los 4 días de feriado, a $213,43. El Banco Central no solo se quedó sin comprar dólares de los sojeros sino que tuvo que vender USD 99 millones al tiempo que al pagar una parte del crédito al FMI sus reservas cayeron USD 1.455 millones a USD 37.203 millones y les falta pagar otra parte del crédito.

En la plaza de dólares financieros hubo cautela. Todavía no se conocía la circular que aumenta el parking de los bonos que tienen legislación extranjera, pero nadie quería comprar hasta no saber lo que ocurrirá con el nuevo dólar. Si no hay liquidación del agro va a faltar demanda en este mercado y atentará contra su precio. Por eso el MEP perdió $5,89 (-1,5%) a $390,71 y el contado con liquidación bajó $5,07 (-1,2%) a $403,57.

La idea de que el parking para los bonos en dólares con legislación argentina se reduzca de 48 horas a 24 horas, es que se utilicen más para aliviar la tenencia de Bonares que tiene el Banco Central. Estos bonos se pueden transformar en dólares en el exterior, pero tienen una paridad más baja por la calidad de la garantía. Un tema es hacer un juicio por impago en tribunales de Buenos Aires y otro tener la opción de Nueva York o Londres.

Los bonos con legislación extranjera, elevaron su parking a 36 horas para que estén en desventaja con los de legislación local. Estos bonos se utilizan en las operaciones de contado con liquidación preferentemente.

El “blue” también fue un espectador de la incertidumbre y cayó $1 a $391 con escasos negocios.

Los bonos de la deuda, que bajaron dramáticamente en las últimas ruedas, mejoraron su bajas paridades. Con alzas de hasta 1,35% como fue el caso del Global 2035, el riesgo país cedió 43 unidades (-1,7%) a 2.429 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una rueda volátil pero el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, finalizó con una suba de 1,54% en pesos y de 2,8% en dólares. Los negocios fueron elevados: $4.672 millones.

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $7.037 millones y tuvieron una rueda favorable donde sobresalió YPF con un aumento de 10,1% por la buena negociación de su juicio por contaminación ambiental de la década del ‘90 por USD 14 mil millones que cerró con un pago de USD 287,5 millones.

Hoy será otra rueda decisiva para el dólar soja. La intención de los protagonistas es conseguir un precio por encima de los $300 lo que implicaría, si se logra, más emisión y devaluación.

Seguir leyendo: