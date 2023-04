El BCRA vendió otros USD 110 millones para cubrir la demanda de los importadores

Con un nuevo dólar agro el BCRA podría revertir la pérdida de reservas en el corto plazo.

En una sesión mayorista con un volumen operado de USD 381,3 millones en el segmento de contado (spot), el Banco Central terminó su intervención diaria con ventas por 110 millones de dólares. Así, la entidad acumuló un saldo negativo de USD 418 millones en tres ruedas operativas de abril.

El BCRA encadenó este miércoles 22 jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y en lo que va de 2023 el resultado vendedor llegó a los USD 3.477 millones, un monto récord para el período.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron el martes en USD 32 millones y finalizaron en 38.773 millones de dólares.

El ministro de Economía Sergio Massa anunció un plan de estabilización cambiaria que comenzará con la puesta en marcha del “dólar agro” y una versión del “dólar soja”, con el que se pretende simplificar los tipos de cambio para productos del sector agroexportador.

En cuanto al “dólar soja 3″, tendrá una vigencia de 45 días, desde el 8 de abril al 24 de mayo, y se ofrecería liquidar a un valor cercano a los 300 pesos. En tanto, el “dólar agro” para economías regionales tendrá un plazo de 90 días, desde el 8 de abril al 7 de julio.

“Tras un primer trimestre malo en términos de acumulación de reservas, el Gobierno apuesta a que ingresen USD 4.000 millones en el marco del lanzamiento del dólar agro”, comentaron desde Consultatio Financial Services.

“Esta medida es parte del programa de protección a productores por el impacto negativo de la sequía, donde fueron afectados unos 69.000 productores. Y tiene como condición, la participación en Precios Justos, el abastecimiento y precio garantizado. La empresa que no participe en Precios Justos, no entrará al programa exportador”, precisaron desde Research for Traders.

Se lanzará además un programa de sanciones para unas 100 empresas exportadoras que tiene el plazo vencido para liquidar los dólares que recibieron por el pago de envíos al exterior. Se estiman que son unos USD 3.000 millones de exportaciones sin cumplir este requisito. Otra condición sería garantizar la empleabilidad, dado que son economías que generan empleo.

“A mediano plazo, las perspectivas resultarían más difíciles, pues en algún momento se deberá devaluar con su efecto inflacionario y reducir el gasto público con su efecto recesivo”, reportó VaTnet Financial Research. “Este proceso podrá tener lugar de manera acordada y progresiva, o bien de manera abrupta por la realidad de mercado y por la casi inexistencia de reservas líquidas netas”, acotó.

“Se estima que la producción de los principales cultivos de verano se contraerá al menos entre un 35% a 45% y que el valor total de los siete cultivos principales del país, a precios de mercado actuales y proyectados para próximos meses, se estará reduciendo en una cifra cercana a los 20.900 millones de dólares -38% menos interanual-, un retroceso equivalente a 3,3 puntos del PIB del país”, proyectó el IERAL de la Fundación Mediterránea.

“No existen márgenes para apuntalar la actividad y los ingresos impulsando un aumento real del gasto público o un nuevo congelamiento de tarifas: el límite tangible del financiamiento del Tesoro -BCRA y mercado local- fuerza al Gobierno a alinearse a las metas acordadas con el FMI”, publicó Ecolatina. Apuntó que “no hay espacio para atrasar aún más el tipo de cambio oficial como ancla inflacionaria o volver a tasas de interés reales negativas, dadas las exiguas reservas y el grave impacto de la sequía”.

