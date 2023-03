¿Mentiras en el currículum?: sólo un 5% de los trabajadores pone datos falsos para conseguir trabajo

Un estudio reveló que solo el 5% de los trabajadores miente en su CV. (Foto: Monique Wüstenhagen/dpa)

Un estudio reveló que el 95% de los trabajadores argentinos no miente ni exagera información en su CV, lo que demuestra la honestidad de los postulantes. Según el informe no hay una base real en la creencia de que quienes buscan trabajo apelan a las mentiras para calificar: apenas el 5% de los postulantes acude a la datos falsos para intentar conseguir un empleo.

Según la encuesta que realizó el portal de empleos Bumeran, el 65% de los postulantes argentinos busca empleo a través de portales web de búsqueda de trabajo. “Más allá del mito, el 95% de las personas de la Argentina no miente ni exagera información en su CV a la hora de buscar un empleo, frente a un 5% que sí lo hace”, señaló el estudio.

Sin embargo, la Argentina se encuentra en el último lugar en comparación con otros países de la región, como Ecuador, Panamá, Perú y Chile, donde el porcentaje de personas que colocan información falsa en su currículum es menor.

De los argentinos que reconocen haber colocado información falsa, el 36% lo hace por necesidad de encontrar un trabajo urgente y el 27% porque considera que no está calificado para el puesto al que postula. Otro 19% lo hace porque no confía en la posibilidad de encontrar el trabajo sin esa información y otro 17% porque necesita aplicar a un puesto para el cual se considera sobrecalificado.

Los portales de búsqueda de empleo son los medios más elegidos para postularse a un trabajo. De los encuestados, el 65% prefirió los portales, mientras que el 19% se inclinó por las páginas de las empresas, el 7% por su círculo de contactos, el 5% por las redes de profesionales y el 4% por una agencia de Recursos Humanos.

Respecto a la postulación, el 29% de los talentos argentinos aplica a algunos avisos que no se ajustan exactamente a su perfil, mientras que el 59% se postula únicamente cuando cumple con todos los requisitos y el 12% envía su CV a las búsquedas que le gustan sin tener en cuenta cuáles son las condiciones necesarias para el puesto.

En cuanto a las entrevistas laborales, la virtualidad está ganando terreno. Según el estudio, el 55% de los talentos argentinos asegura que generalmente son presenciales, frente a un 45% que responde que son virtuales.

Una vez que se envía la postulación, el 54% de los encuestados del país es contactado por los profesionales de Recursos Humanos por teléfono, mientras que el 34% es contactado a través de correo electrónico y el 11% a través de los mismos portales de empleos por los que fue enviada su postulación.

Los reclutadores eligen estos medios porque son los mismos que los talentos prefieren: el 62% de los argentinos prefiere un llamado telefónico, el 35% elige un correo electrónico y el 3% opta por ser contactado a través del portal de empleo por el que se postuló.

El 42% dijo que no recibe ninguna respuesta luego de una entrevista laboral

Lo peor de las entrevistas laborales

Lo que más molesta a los postulantes argentinos es no recibir ninguna respuesta, con un 71% de respuestas en esta dirección. Le sigue el hecho de no comprender por qué no consideran su perfil en algunas búsquedas, con un 31% y también hay un 22% que no cuenta con una devolución después de las entrevistas.

La falta de devolución es uno de los puntos críticos que se detectó en la encuesta. Solo el 12% de las personas de Argentina que tienen una entrevista laboral recibe una devolución luego de tenerla, mientras que el 46% solo la recibe en algunos casos y el 42% directamente no obtiene respuesta. En caso de no recibir una devolución, el 51% de los talentos tampoco la pide.

Por ello Bumeran lanzó “Contratados”, que busca motivar a las personas a confiar en sí mismas y en sus habilidades para postularse a trabajos que realmente les gusten, sin importar su edad, género o lugar de residencia. Además, la plataforma asegura a las empresas que van a encontrar al candidato ideal para sumar a su equipo.

