Pinamar: la venta de inmuebles creció un 15% en relación al verano pasado, con la aparición de nuevos emprendimientos

Pinamar un destino premium que sigue avanzando con nuevas viviendas unifamiliares, lotes y departamentos en pozo

Con el fin del verano, la costa atlántica cierra una temporada más que positiva, con crecimiento de la afluencia de turistas y también de inversiones inmobiliarias en las distintas ciudades. Entre ellas, se destaca Pinamar, donde el mercado ofrece indicios alentadores.

Allí se comercializaron este año 15% más de inmuebles respecto a la temporada 2022, crecimiento impulsado principalmente por la venta de lotes para construir viviendas. También los departamentos ubicados en desarrollos residenciales con amenities aportaron dinamismo a la demanda, concentrada mayormente en Pinamar Norte, la zona con mayor crecimiento.

Según las estimaciones del mercado, se comercializaron más de 300 inmuebles entre lotes, departamentos y casas.

“La novedad este año fueron los nuevos lotes de la segunda comunidad Tamarisco y, debido a la gran demanda del mercado, adelantamos la preventa de la tercera comunidad llamada Cortaderas”, explicó a Infobae Richie Edelstein Pernice, de Castex.

En el proyecto Bosques avanzan la obra de infraestructura y de caminos internos

Por su parte, Javier Elso, de la firma Balmoral explicó que durante la temporada aumentaron las consultas para comprar y que ese interés se sostiene en marzo. “La demanda es variada, tanto para lotes unifamiliares y casas como para departamentos confortables (sobre todo en etapa de pozo) y que dispongan de amenities”, afirmó el especialista.

Desde que llegó la pandemia, muchas familias jóvenes en su mayoría con hijos pequeños y gente que deja la vida laboral se mudaron a distintos partidos de la costa.

Parte de la demanda primero alquila y luego decide su compra en Pinamar. Apuestan por lotes para edificar la vivienda en un barrio privado o por departamentos en pozo que pagan de manera financiada

Además de la demanda en los barrios privados, creció también la búsqueda para invertir en plena ciudad de Pinamar.

Pinamar Norte se sigue expandiendo con la venta de terrenos entre los bosques y la arena

Robertino Castelbajac, de la compañía Marcel, explicó a Infobae que “las ventas en el mercado inmobiliario estuvieron más activas. Hay una alta demanda por las propiedades premium, tanto casas como departamentos, un claro ejemplo, es el nuevo desarrollo llamado Luxury Parc sobre Avenida Bunge, que cuenta con amenities de lujo, seguridad, cocheras más espaciosas, por ejemplo”.

Propuestas

Pinamar es la ciudad costera que más incrementó su población estable desde 2010. Según el Censo 2022 pasó de 25.778 a 40.259 personas, lo que representa un crecimiento del 56,48 por ciento. Mucha gente de Gran Buenos Aires y CABA elige a Pinamar como su segundo lugar de residencia o para residir todo el año por la posibilidad del tele trabajo.

“En los últimos meses se lanzaron importantes emprendimientos multifamiliares en la zona La Frontera como Foresta, Grove, Serena Folk, que son edificios de categoría que ofrecen departamentos con cercanía a la playa y al bosque; y con amenities”, detalló Castelbajac

También en la zona avanza BTwins Norte en la esquina de la Avenida Libertador Norte y Boulevard Humboldt, a metros de la playa, con un masterplan contempla 65 unidades de 2, 3 y 4 ambientes. Pero también en el centro de Pinamar hay nuevos desarrollos como el Luxury Parc en la avenida Arquitecto Jorge Bunge, a pocos metros del polo comercial de la ciudad.

Foresta, uno de los proyectos presentados recientemente

“Es un edificio de categoría, donde se destaca el diseño, el confort y la calidad. Entre los amenities sobresalen el lava cuatriciclos y UTV (utilitarios 4x4 de estructura tubular o jaula anti vuelco), laundry, piscinas in and out, salón de coworking, dos terrazas y parrillas en el entrepiso y otro SUM con terraza y parrilla en el último piso”, dijo Castelbajac.

Los precios y financiación

En las comunidades Tamarisco y Cortaderas de Bosques se venden lotes a partir de USD 79.000, el plazo de entrega es de 36 meses desde la firma del boleto.

BTwins Norte arrancará su obra en el otoño de este año

En BTwins Norte, los departamentos de 2 ambientes tienen superficies de 74 m2, los de 3 ambientes, 107 m2, y los de 4 ambientes son de 164 m2; incluyen terrazas. Los precios arrancan en USD 2.350 el m2 y las unidades se pueden pagar con una financiación de hasta 24 meses.

En Luxury Park, las viviendas van de 2 a 4 ambientes del 1º al 4º Piso y de 4 ambientes entre el 5º y 7º Piso; y las superficies de 57 m2 a 122 m2. Los valores oscilan entre USD 193.00 y USD 424.000, y se ofrece financiación con un anticipo del 30% más cuotas hasta la posesión que pueden ser en dólares o pesos, ajustados por el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). La posesión está prevista para marzo o abril 2024.

