Empresas alemanas advierten sobre el impacto negativo para sus negocios del contexto político y económico

Las empresas alemanas que operan en la Argentina en los diferentes sectores, reunidas en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK), consideraron que el contexto económico y también político del país afecta negativamente sus negocios. Así se desprende la encuesta anual realizada por la entidad entre sus asociados, de la que surgió que el 90% de las compañías ve su actividad impactada “negativamente” (60%) y “muy negativamente” (30%) por la situación económica de la Argentina. Con un resultado similar aunque con los porcentajes prácticamente invertidos, esas mismas empresas sostuvieron que también la situación política las afecta de manera negativa (37%) y muy negativa (53%). Esas respuestas surgen de la encuesta anual que la AHK realizó junto a EY Argentina en la que las empresas alemanas radicadas en el país compartieron sus proyecciones para este 2023.

Esto a pesar de que, según surge del mismo relevamiento, la gran mayoría de las empresas (70%) reportó un incremento en sus ventas a precios constantes, aunque con un impacto menor sobre la rentabilidad, que para la gran parte de las compañías (40%) cayó el margen de utilidades mientras que para otro grupo (21%) se mantuvo sin variaciones.

De cara a las proyecciones para este año, en el que las compañías no pierden de vista el contexto electoral y el efecto en la economía de la sequía, “se espera un crecimiento mucho más moderado, pero con una proyección en general positiva. Gran parte de las empresas participantes de la encuesta, el 44 % estima que sus ventas crecerán, mientras que el 18% espera que se mantengan constantes. En términos de rentabilidad, para este 2023 el 33% de las empresas espera que se mantenga constante, mientras que 20% estima que crecerá”, afirmó en un comunicado la entidad. En otras palabras, casi la mitad de las empresas que aglutina la cámara prevé una pérdida de rentabilidad este año.

El relevamiento también hace foco en el mecanismo de financiamiento de las compañías, de lo que surge un dato revelador: apenas 21% de las empresas obtiene crédito bancario tradicional y un ínfimo 1% lo hace en el mercado de capitales. La gran mayoría, en tanto, se “autofinancia” (31%) o lo hace con la casa matriz (31%) mientras que el 11% se financia con proveedores. El 4% restante no recurre a ninguna fuente de financiamiento.

En la presentación de la encuesta, la AHK resaltó que “entre los resultados más destacados, se encuentra la proyección de inversiones para este 2023. Un 74 % de las empresas alemanas del país estiman invertir más de $100 millones, manteniéndose estas inversiones, en gran medida, constantes en comparación al año anterior (37 %) e incluso aumentándolas (30 %). De estas inversiones planificadas, un 64 %, se destinarían a activos fijos e incorporación de tecnología.

En contrapartida, estas inversiones no contemplan mayormente aumentar la dotación de personal ya que se señaló que respecto de la creación de nuevos puestos de trabajo, “el 58% considera que el plan de inversiones no generará la contratación de mano de obra adicional y el 38% que no aumentará más del 10%”.

En términos de estímulos fiscales que facilitarían las inversiones, las empresas destacaron la reducción de cargas sociales, seguido de la desgravación de inversiones en inversiones. Adicionalmente, remarcaron la necesidad de inversiones estatales en energía y red vial, para potenciar sus inversiones. Por último, con relación a los sectores que muestran mayor potencial de crecimiento para los próximos años, se destaca fuertemente el sector energético, seguido del agrobusiness.

Los resultados del relevamiento se presentaron en el evento Visión 2023, del que participaron Federico Schroer, presidente de Henkel Argentina y vicepresidente de la AHK, Norberto Nacuzzi, Country Managing Partner de EY Argentina, y un panel de CEO´s de las empresas BMW, Bayer, SAP, ABO Wind y Wintershall Dea.

Durante la charla, Juan Farinati, presidente de Bayer Cono Sur opinó que, tras el impacto de la sequía, el escenario mejora para el próximo año. “Vemos un escenario positivo para 2023-24 a pesar de la sequía severa que está impactando esta campaña, afectando al sector de manera heterogénea. Para la campaña entrante la relación insumo-producto es muy buena, lo que sin dudas va a impulsar al agricultor a seguir invirtiendo”, sostuvo.

Desde el sector automotriz, en tanto, la CEO de BMW, Ivana Dip, admitió que “el desafío más grande que vemos para este año es el cambio permanente y la falta de previsibilidad. Venimos de un año en el que pudimos llevar adelante un hito histórico como fue el lanzamiento de la electromovilidad en la Argentina. Para este año esperamos un año similar, con desafíos, pero también con oportunidades”

Por su parte, desde el rubro más prometedor para la economía, Manfred Böckmann, Director General Wintershall Dea Argentina, se refirió al potencial de la energía. “El sector energético tiene perspectivas muy positivas. En Vaca Muerta existe una oportunidad extraordinaria en un contexto en el que la seguridad energética del mundo es máxima prioridad. Sin embargo, sabemos que necesitamos de un contexto macroeconómico estable para poder realizar las inversiones necesarias”, advirtió Böckmann.

