Martín Guzmán: “En los últimos meses de mi gestión yo me fajé a muerte con el Fondo Monetario Internacional”

Luciano González

El ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, comentó que “el déficit fiscal no es la única causa de la inflación”, y argumentó que puede existir un escenario en el que baje el déficit, pero aún así el ritmo de las subas de precios se acelere. “De hecho, es lo que viene ocurriendo y pasó también durante la gestión del Gobierno anterior”, apuntó.

De todas formas, reconoció que no deja de ser uno de los factores determinantes. “Si un gobierno aumenta su nivel de déficit sin tener acceso a reservas o crédito externo, debe financiarse con emisión monetaria. Eso ejerce más presión sobre el tipo de cambio y por tanto, más inflación”, explicó en una entrevista por la AM 750.

En ese punto, comparó a la economía argentina con la de Brasil, que no solo tiene mayor acceso al crédito, sino que además cuenta con una moneda mucho más fuerte. “Brasil puede tener el mismo déficit que Argentina y aún así tener menos inflación. Es importante ir ordenando las cuentas públicas e ir convergiendo en cuentas equilibradas siempre que se pueda”

“Argentina necesita ir por ese camino (de ordenamiento de las cuentas públicas) junto con un camino productivo, donde los recursos fiscales se usen para más inversión en capital público y en conocimiento. Eso nos va permitir transitar el camino de una Argentina más productiva, que genere divisas y más estabilidad cambiaria. Así se puede atacar la inflación”, subrayó el ex ministro de Economía.

La polémica por la deuda en pesos

Durante la entrevista, Guzmán respondió a las críticas de la oposición respecto a la deuda en pesos, puntualmente a las declaraciones que afirman que el Gobierno nacional está “dejando una bomba armada para el pueblo argentino”.

En este sentido, el ex ministro de Economía sostuvo que las comunicaciones formales e informales por parte de miembros de la oposición acerca del mercado de deuda pública en pesos “son de una gran irresponsabilidad y mal fundadas”.

El ex ministro de Economía le respondió a la oposición por los cuestionamientos de la deuda en pesos. REUTERS

Defendiendo su postura, Guzmán resaltó que “fue el Gobierno anterior el que decidió reperfilar la deuda en pesos” y señaló que ese mercado es el mismo que -al reconstruirlo- le permitió al Estado financiar las políticas públicas durante la Pandemia, como el ATP, el IFE y el Repro, que evitaron que en la Argentina haya destrucción de empleo. “Luego ese mismo mercado siguió financiando parte del déficit fiscal durante el año y medio”, continuó.

“El crédito público en la moneda nacional es un pilar de desarrollo para cualquier Estado Nación. El actual ministro (Sergio Massa) y el Presidente (Alberto Fernández) han sido muy claros en esta cuestión y han dicho que no va a haber ninguna situación disruptiva en ese sentido que plantea la oposición de forma irresponsable”, cerró Guzmán.

¿Acuerdo inflacionario con el FMI?

Consultado sobre las críticas de quienes califican al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de “inflacionario”, Guzmán habló sobre un “cambio de discurso” de parte de los opositores.

“Antes, con clara expansión del gasto, se hablaba del ‘acuerdo del ajuste; ahora se ve que cambió la narrativa y ya no es del ajuste. Si se miran los números, es clarísimo lo que pasó”, comentó.

En lo que respecta a lo estrictamente inflacionario, el ex funcionario reconoció que sí hay políticas (en la negociación con el Fondo) que son determinantes a la hora de ver hacia dónde va la política económica en lo que a precios se refiere. “En términos vulgares, yo me fajé a muerte con el FMI en los últimos meses de mi gestión por un tema en particular, la tasa de interés”, apuntó.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de Argentina, Martin Guzmán. REUTERS

“El Fondo quería un aumento muy grande de la tasa de interés, algo parecido a lo que se hizo con el Programa anterior, en 2018, bajo la premisa de que eso iba a generar mayor estabilidad de precios. Lo que yo cuestioné fue que no se puede sostener una tasa de interés real 15 o 20 puntos por arriba de la inflación. Fiscalmente eso es insostenible e implicaría recortar inversiones claves para el desarrollo”, apuntó.

“La inflación no puede estar demasiado lejos de la tasa de interés. Todo el mundo entiende eso. Nosotros teníamos nuestra visión con respecto a eso y nos mantuvimos firmes”, cerró Guzmán.

