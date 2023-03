Jetsmart sigue de compras en la región y adquirió una low cost colombiana: qué impacto tendrá sobre los pasajeros

Jetsmart comprará a la aerolínea colombiana Ultra Air, a largo plazo habrá nuevas opciones aéreas para los viajeros argentinos

La aerolínea de bajo costo Jetsmart, que opera en Argentina desde hace cinco años, confirmó la compra de otra empresa aérea regional, lo que derivaría -según comunicó- en más opciones aéreas para los viajeros argentinos a largo plazo.

La compañía de origen chileno confirmó la compra de Ultra Air, otra aerolínea de bajo presupuesto de origen colombiano.

Si bien la transacción todavía no fue concretada, Ultra Air informó la firma de la carta de entendimiento para la compra del 100% de las acciones de la aerolínea por parte de Jetsmart.

Gracias a la compra de Jetsmart los argentinos tendrán más opciones internacionales desde Colombia, aseguraron desde la empresa de origen chileno. (Foto: Ultra Air - Twitter)

Fuentes de Jetsmart le señalaron a Infobae que “con el tiempo se podrían sumar rutas internacionales originadas en Colombia”, dando nuevas oportunidades para que los viajeros argentinos se conecten con el mundo.

“La posible compra de Ultra Air la potenciará para ofrecer más rutas, precios accesibles y más opciones a todos los pasajeros”, dijo Estuardo Ortiz, CEO de Jetsmart.

“Después de un año de operación con éxito en el mercado colombiano, Ultra Air y Jetsmart Airlines han tenido la posibilidad de evaluar la oportunidad de adquirir el 100% de las acciones de la compañía Ultra Air. De este modo los representantes de las compañías han firmado este jueves 16 de marzo una carta de entendimiento, con la que se inicia un proceso de due diligence, que permitirá a Jetsmart conocer la información técnica y financiera que demanda este tipo de negociaciones. Se espera poder completar este proceso en los siguientes 30 días”, comunicó Ultra Air

Según lo establecido por las aerolíneas, después de realizar el proceso de Due Diligence, si se confirma un acuerdo definitivo, Ultra Air y Jetsmart presentarán dicho acuerdo de compra para su revisión y aprobación por parte de las autoridades, cumpliendo con las normas correspondientes para este tipo de transacciones.

A largo plazo los argentinos contarán con nuevas opciones internacionales desde Colombia. (Foto: Julián Alvarez)

“Para nosotros en Ultra Air es muy satisfactorio registrar el interés de compra de una aerolínea como Jetsmart, cuya trayectoria de desarrollo y crecimiento denota seriedad y confiabilidad. En tanto avanzamos en esta etapa de exploración y negociación, los viajeros colombianos podrán seguir disfrutando de nuestro servicio amigable de manera confiable y a ultra bajo costo”, dijo William Shaw, fundador y CEO de Ultra Air.

Mientras se lleve a cabo la auditoría, Ultra Air seguirá operando según los parámetros administrativos, operacionales y financieros de la actual administración, sin que Jetsmart tenga responsabilidades o injerencias sobre la dirección, operatoria ni prestación de servicios de la aerolínea low-cost colombiana.

La transacción, aseguraron las partes, tendría un impacto positivo en cuanto a la consolidación de la libre competencia en el mercado aéreo colombiano. Esta idea se basa en el hecho de que las compañías involucradas no operan en las mismas rutas, lo que implica que la combinación de sus recursos y capacidades no afectaría la dinámica competitiva en esas rutas en particular.

Por eso motivo, argumentaron, tampoco impactaría en los niveles de precios a la vez ampliaría la oferta de destinos y opciones de viaje. Para las compañías, la adquisición y fusión entre ambas podría generar sinergias y economías de escala que les permitan mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado en general.

Hasta el momento, la aerolínea creada en 2016 con base de operacionesen el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago vuela a 14 destinos en Chile, 11 en Perú, 15 en Argentina y 8 en otros puntos de Sudamérica.

