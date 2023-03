Mercados: leve suba de la Bolsa, tras una racha negativa de cinco ruedas seguidas

La cautela se impone ante la crisis de acciones bancarias.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires sube un leve 0,6%, a 210.700 puntos, en una reacción positiva modesta después de haber encadenado cinco sesiones consecutivas en baja, golpeado por la volatilidad de las acciones bancarias en Wall Street.

El mercado local de acciones se alejó de los valores máximos registrados entre enero y febrero, cuando el Merval tocó un récord de 267.000 puntos, “en medio de una jornada externa negativa ante crecientes temores sobre la situación de los bancos y un día después que se conociera el dato de inflación local de febrero”, según consignaron los expertos de Research for Traders.

En las pasadas cinco ruedas de negocios el panel de acciones líderes anotó una pérdida de 16,4% en pesos -y de 20% en dólares “contado con liqui”-. El Merval conserva en 2023 una ganancia de 3,8% en pesos, por debajo de la inflación, y en dólares pasó a una pérdida de 9,8 por ciento.

Los bonos en dólares de la Argentina son negociados con escasa variantes, tras arrastrar pérdidas del 8% en la última semana, mientras que el riesgo país de JP Morgan alcanza los 2.391 puntos básicos, tras haber superado los 2.400 puntos al mediodía del miércoles.

El Credit Suisse, cuyas acciones rebotan este jueves un 19%, pidió en calidad de préstamo 50.000 millones de francos suizos (unos 54.000 millones de dólares) al Banco Central suizo para “fortalecer de forma preventiva su liquidez”.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves aumentar de nuevo sus principales tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, para combatir la inflación, pese a las turbulencias que afectan al sector bancario en la zona euro en los últimos días.

Los tipos de interés del instituto emisor se sitúan ahora en una horquilla de entre 3% y 3,75%. El BCE retiró no obstante la referencia, empleada en comunicados anteriores, sobre la necesidad de seguir aumentando tasas de forma “significativa”.

En la plaza local se sigue evaluando el dato de inflación de febrero, que elevó el umbral al 102,5% anual y la posibilidad de que el Banco Central incremente en el corto plazo las tasas de interés para mantener la estabilidad del dólar bursátil y las cotizaciones de los bonos.

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, afirmó que “La inflación de febrero fue 6,6%, superó a la de enero, así alcanzó 102,5% interanual y la más alta desde octubre de 1991. El IPC del INDEC fue superior al proyectado en el REM /Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) de 6,1%. La núcleo alcanzó el 7,7% mensual o 143,6% anualizado, desde el 5,4% y 5,3% de enero y diciembre, respectivamente. Este nivel representa un récord histórico en la serie superando el 7,6% de septiembre 2018. Alimentos subió el 9,8%, mientras que el resto de los capítulos en promedio subieron 5,8%. Dada la inflación de febrero ex post las tasas de interés no fueron positivas. Aunque las ledes si operaron por encima de la inflación en el mercado secundario”.

Yatche recordó que “el REM marcó que la inflación de marzo alcanzaría el 6,3%, un nivel inferior al que estima implícitamente el mercado en las curvas de bonos. Esperamos que los próximos meses la presión inflacionaria siga firme. La intervención del BCRA en el mercado de bonos seguramente se mantenga, al igual que el déficit cuasifiscal y una eventual emisión por un nuevo dólar soja. Dada la velocidad del Dinero en máximos históricos de los últimos 20 años. El Gobierno debería acentuar la política monetaria y fiscal para que la inflación transite a un ritmo menor”.

