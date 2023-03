Los mercado globales se alteraron por el ritmo de la suba de tasas que decidió la Reserva Federal de EEUU

Los bonos en dólares quedaron entre los activos de riesgo. (iStock)

Los bonos argentinos tuvieron una contundente caída porque el mundo los ubicó, ante la crisis de los bancos regionales de Estados Unidos, en el sector de los activos de riesgo. Los bonos Globales de la deuda tuvieron derrumbes de casi 5% algo que no sucedió en el resto de la región. Por eso el riesgo país se disparó 117 unidades (+5,3%) a 2.323 puntos básicos una cima que no tocaban desde el 7 de diciembre pasado.

“El problema central es la velocidad con que la Reserva Federal subió la tasa de interés, más allá del nivel. El Silicon Valley Bank cayó por un mal manejo de las tasas, que se supone que es lo que mejor saben hacer los banqueros. La suba de los rendimientos de los Bonos del Tesoro norteamericano tentó a la gente a sacar la plata de los bancos buscando mejores rendimientos. El problema es que los sorprende con la inflación por encima de lo deseado. La semana que viene hay reunión de la Reserva Federal y deberán definir su compromiso para seguir peleando con la inflación, pero sin que haya ruido en el sistema financiero”, señaló Leonardo Chialva, de Delphos Investment

“Por suerte para la Argentina esta crisis se desarrolló en Estados Unidos y provocó que el dólar se debilite, algo que no sucede habitualmente. Además, el oro subió muy fuerte y las materias primas pueden llegar a tener una perspectiva de precios menos desfavorable. Esperemos que dure un par de meses y que no llegue a situaciones mayores. La Argentina tienen por delante un desafío muy grande porque a la soja se le suma un contexto desfavorable. Me animo a pensar que la brecha cambiaria va a ir para arriba y los activos argentinos para abajo hasta que esto se vaya depurando”, señaló Leonardo Chialva de Delphos Investment.

Los dólares alternativos tuvieron un día agitado con negocios por más de USD 200 millones. El Banco Central intervino en el mercado a pesar de las limitaciones. Por eso el bono GDF30D subió 0,2%. Fue un alza en soledad y se debió a las recompras del BCRA. Así se logró que el MEP terminara con una leve baja de $1,13 (-0,3%) a $379,51 y el contado con liquidación subió $1,81 (+0,5%) a $395,50 después de haber tocado $400. Le va a ser difícil en el futuro al Central controlar al dólar, porque el FMI para aprobar el waiver (perdón) por las metas incumplidas, le va a prohibir la recompra de bonos que ya le costaron USD 600 millones de las reservas.+

El dólar libre tuvo una reacción inicial que lo llevó a los $380 pero luego se estabilizó en $377, $4 sobre el valor de la rueda anterior. En la plaza mayorista el Banco Central insistió con su política de atrasar al dólar que cerró con un aumento de $1,13 a $201,87. Fue una devaluación de 37 centavos diarios.

“Todo indica que el número de inflación va a estar en torno a 6% lo que significa que la tasa de devaluación va a estar por debajo y, comparada con la tasa de política monetaria, quedaría en el medio de la inflación. Hay que considerar que no todo el mundo puede colocarse en esa tasa. Vamos a un escenario complicado. Si bien en el acuerdo con el FMI se dice que se va a tasas reales positivas, habrá que ver en qué sentido porque las personas físicas no acceden a las tasas conque el Banco Central remunera a los bancos a través de las Leliqs. Además, la sequía de dólares va a seguir y es casi seguro el retorno del dólar soja, aunque no se sabe cuándo”, señaló el analista financiero y especialista en agronegocios, Salvador Vitelli.

“Observando las tasas que paga el Tesoro que son más altas que las del Banco Central, no sería extraño que éste las suba. Además, de acá a fin de año habrá una aceleración de la cobertura en dólares”, agregó.

Respecto al sector agropecuario indicó que “los precios de la soja están completamente rotos igual que el del maíz y la situación es lamentable porque tenemos un Estado haciendo crowding out, absorbiendo toda la financiación a tasas impagables. Por ende, no solamente vamos a tener la peor cosecha del siglo, sino que también va a ser infinanciable y van a quedar comprometidos para la campaña que viene”.

En tanto, la autoridad monetaria tuvo que vender USD 87 millones, pero las reservas no se vieron afectadas por la caída del dólar frente a las principales monedas del mundo, la suba del oro de casi 3% y la revaluación del yuan. Al cierre, las reservas subieron USD 121 millones a 38.320 millones.

“La rueda estuvo muy volátil. Parecía que iba a haber una buena apertura porque el domingo los futuros de los índices de las Bolsas de Nueva York estaban bien verdes. Pero la apertura fue mala. Hubo bancos grandes que arrancaron con pérdidas de 20% como el Charles Schwab. Parecía que este nerviosismo de los bancos se iba a trasladar a algunos jugadores grandes. Porque hasta ese momento el conflicto se había limitado a los bancos regionales y no había alcanzado a los grandes. En términos generales, el mercado estuvo risk off (aversión al riesgo) y eso lo padecieron los ADRs argentinos, las acciones brasileñas y todo lo que es componente de riesgo. Se comportaron muy bien los activos más seguros como los bonos del Tesoro norteamericano, el oro, la plata, los bonos de países desarrollados e incluso los bonos de Latinoamérica. Ahora hay que esperar a ver si esto se calma o la crisis se desparrama hacia otros bancos y otros jugadores más grandes”, señaló el analista financiero Franco Tealdi.

Los bonos en pesos tuvieron un día irregular, pero con alzas de hasta 1,40% se destacaron los bonos duales que cubren contra inflación y devaluación.

Las acciones padecieron el mal humor del mundo. Con negocios por $5.540 millones, el S&P Merval bajó 4,73% en pesos y 5,2% en dólares.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York y se compran en pesos a la cotización del contado con liquidación- alcanzaron a $9.926 millones. Hubo un predominio casi absoluto de caídas. Las más destacadas fueron las de YPF (-6,9%), Despegar (-5,4%) y BBVA (-5%).

Para hoy se espera que continúe la tensión. El mercado local va a seguir los pasos del norteamericano que mantiene en vilo al mundo porque se esperan problemas en otros bancos regionales.

