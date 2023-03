Los bancos regionales golpeados por el derrumbe de Silicon Valley Bank rebotan hasta 57% en la Bolsa de Nueva York

Una persona pasa por delante de una sucursal del First Republic Bank en Midtown Manhattan en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 13 de marzo de 2023. REUTERS/Mike Segar

A pesar de que un dato de precios de febrero que llevó a la inflación interanual en los Estados Unidos a caer al 6% elevó los ánimos del mercado, los inversores siguen atentos a los últimos titulares sobre la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y sus implicancias para el sector bancario. El sentimiento bancario sigue cayendo, ya que el índice KBW Bank bajó casi un 12% en las operaciones previas al mercado del martes por la mañana. Sin embargo, los miembros de gran capitalización del índice, como Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C), cotizaron al alza.

Pero lo mejor se vio entre los bancos regionales, que fueron la clase de activos más afectada durante el colapso de SBV, ya que recuperaron buena parte del terreno perdido en las operaciones previas al mercado del martes, tras las enormes pérdidas de la sesión anterior. Sus acciones todavía pierden en comparación con la situación previa a la crisis del banco californiano, pero el mercado parece creer que hay una luz de esperanza.

First Republic Bank subió un 57% antes de que se interrumpiera la cotización por volatilidad, un día después de tocar un mínimo histórico intradía de 17,53 dólares.

Las acciones de Western Alliance Bancorp se dispararon un 52,5% antes de ser interrumpidas cuando Citadel Advisors LLC, de Kenneth Griffin, hizo pública una participación del 5,3% en el prestamista.

Citizens Financial Group, Huntington Bancshares Inc, PacWest Bancorp, KeyCorp, Fifth Third Bancorp y Zions Bancorp subían entre un 12,6% y un 64%.

El índice de bancos regionales de S&P 1500 avanzaba un 7,7% tras haber caído un 20% en las tres últimas sesiones.

El caso de First Republic Bank es el más emblemático. Luego del colapso de SVB y Signature Bank, era el banco en el que menos confianza tenía el mercado para el futuro inmediato. El desplome de sus acciones mostraba que los inversores temían que fuera el siguiente en la lista.

Los riesgos para bancos ccomo First Republic y regionales no desaparecieron, pero al menos desapareció por el momento la inminencia de una crisis en la que no pudieran responder por los depósitos de sus clientes dada la intervención del Gobierno en el caso de SVB y Signature que rescató no a las entidades sino a los depósitos. Si esa es la manera en que van a responder los reguladores, entonces no hay necesidad de sacar los ahorros del banco a toda prisa.

Walll Street sube por un dato de inflación de febrero que mostró una mejora en la marcha del nivel general de precios (Reuters)

La pregunta sigue siendo quién será el aspirante a hacerse con los activos restantes de SIVB tras la adquisición por parte de la FDIC. La FDIC esperaba vender los activos del banco el domingo, pero en su lugar creó un banco para almacenar los depósitos de SVB y anunció que los depositantes serían indemnizados.

Las acciones estadounidenses terminaron el lunes mixtas, mientras la volatilidad se apoderaba de Wall Street después de que los reguladores bancarios federales tomaran medidas agresivas para frenar las consecuencias del colapso de SVB.

La Reserva Federal llevará a cabo una revisión de las consecuencias de la quiebra del Silicon Valley Bank. Los resultados se harán públicos el 1 de mayo, según informó el banco central el lunes. La revisión estará dirigida por Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed.

“Los acontecimientos en torno a Silicon Valley Bank exigen una revisión exhaustiva, transparente y rápida por parte de la Reserva Federal” (Powell)

“Los acontecimientos en torno a Silicon Valley Bank exigen una revisión exhaustiva, transparente y rápida por parte de la Reserva Federal”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un comunicado.

La agencia de calificación Moody’s dijo que estaba revisando a la baja la calificación de seis prestamistas.

