Microsoft se abraza al Call of Duty y hace frente a la Unión Europea para salvar un negocio de USD 69.000 millones

Microsoft se enfrenta a organismos antimonopolio de la Unión Europea e insiste en que su adquisición de Activision Blizzard por USD 69.000 millones “traerá más competencia” para los gamers, pero muestra voluntad de abordar las preocupaciones antimonopolio.

“Creo que dejaremos claro que nuestra adquisición de Activision Blizzard traerá más juegos a más personas en más dispositivos y plataformas que nunca”, dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith, a periodistas antes de una audiencia a puerta cerrada en Bruselas.

“Estamos más que dispuestos, dada nuestra estrategia, a abordar las preocupaciones que tengan, ya sea por contratos, como hicimos con Nintendo esta mañana, o por temas regulatorios, que siempre hemos estado abiertos a abordar”, indicó Smith.

Se refería a la firma de un acuerdo de 10 años con Nintendo que “llevará Call of Duty a los dispositivos de Nintendo”. El año pasado, Microsoft ya le ofreció públicamente al rival Sony Group una licencia similar para el exitoso juego.

El acuerdo que propone Microsoft por Activision Blizzard es el más grande de la historia de la compañía y una de las 30 mayores adquisiciones de todos los tiempos.

Además de Call of Duty, a los reguladores antimonopolio les preocupa la posición de liderazgo de Microsoft en los juegos en la nube.

La tecnología todavía está en su inicios, pero Microsoft lidera con su servicio de suscripción Xbox Game Pass, que ofrece una biblioteca de más de 300 títulos por alrededor de USD 10 al mes para los gamers que quieran jugar en Xbox o PC. Un nivel más alto de suscripción, de USD 15 al mes, incluye juegos en la nube, lo que permite a los suscriptores transmitir ciertos juegos en cualquier dispositivo, incluso tabletas y teléfonos.

La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA, por su sigla en inglés) presenta posiblemente el mayor obstáculo hasta el momento, después de que la agencia sugiriera anteriormente este mes una serie de soluciones estructurales, incluida la venta del negocio asociado con Call of Duty, la parte de Activision del negocio o el bloqueo de la fusión. Microsoft y otras partes interesadas tienen hasta el miércoles para responder a las conclusiones provisionales de la CMA.

A fines de este mes se llevará a cabo en Londres una audiencia para discutir posibles soluciones.

Microsoft ha dicho repetidamente que no tiene planes de que Call of Duty sea exclusivo

Microsoft recibió recientemente los hallazgos iniciales de los reguladores de la UE en un comunicado de objeciones, que establece las principales preocupaciones del bloque sobre el acuerdo, según personas familiarizadas con la revisión. Junto con la audiencia de la UE del martes, marcará el camino para que Microsoft presente soluciones formales en las próximas semanas.

Microsoft ha dicho repetidamente que no tiene planes de que Call of Duty sea exclusivo. El gigante del software ha ofrecido mantener Call of Duty en PlayStation durante varios años y un acuerdo similar a Nintendo para su consola Switch.

El director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, quien también participa en la audiencia de la UE, ha sostenido que el plan de la compañía es difundir su contenido en tantas pantallas y sistemas como sea posible.

Con información de Bloomberg

