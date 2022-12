Los bonos de la deuda externa son la estrella del mercado con subas de hasta 45% en dólares desde mediados de octubre

El bono más atractivo es el GD 30 en dólares: aumentan los montos negociados y su precio REUTERS/Brendan McDermid

Lo mejor de la semana, y donde están puestas las esperanzas de los inversores, son los bonos de la deuda en dólares, en particular los que tienen legislación extranjera.

El bono más atractivo es el Global 2030 en dólares (GD30D), donde el aumento de los montos de negocios crece diariamente igual que su precio. El viernes acumuló un alza de 2,1 por ciento.

En este momento son los de mejor comportamiento entre los títulos de la deuda de los países emergentes. Son parte del vuelco de capitales hacia la región porque hay menos aversión al riesgo a pesar de la volatilidad de las Bolsas de Nueva York.

El riesgo país cayó 46 unidades (-2,1%) a 2.175 puntos básicos y perforó el piso de 2.200 puntos algo que no sucedía desde el 14 de junio pasado.

En la región, el ascenso de los bonos fue menor. De hecho, el EEM, el índice de los países emergentes subió apenas 0,3 por ciento. “La gran fortaleza que muestran hoy los bonos de la deuda es que suben a pesar de que desde afuera no llegan datos favorables. A mi me gusta mirarlo contra el ETF de Emerging Markets Bonds Ishares que es más amplio. Esta semana este ETF perdió 1% y el GD30D subió 9,5%. Es un dato para tener en cuenta porque saben estar bastante correlacionados. Desde mediados de octubre ese índice subió 12% contra 45% del GD30″, señaló Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios.

Sorpresa

El dato sorprendente de la semana y que dejó dudas en muchos inversores fue el índice de inflación de 4,9% de noviembre. Hay comentarios de todo calibre sobre este número. Mucho más cuando el día anterior se pagaron tasas de hasta 117,6% en la licitación de bonos del Tesoro. Con este número de inflación son altamente positivas.

El dato oficial de inflación de noviembre fue 4,9%; el día anterior el propio gobierno había pagado hasta 117,6% anual en la licitación de bonos del Tesoro REUTERS/Agustin Marcarian

“Más allá del número de inflación, que no voy a discutir, no creo que Massa vaya a ser consistente con su plan de bajar la inflación sobre todo con la bola de pesos que se está emitiendo. Si bien en la licitación de bonos del Tesoro se consiguió financiamiento adicional de $400 mil millones que traen tranquilidad para diciembre, aunque la tasa de renovación sea elevada, lo único que quedó en el aire cuál es el organismo que compró bonos por $200 mil millones. Pero de todas maneras ante la elevada liquidez los inversores debían colocar en algún lugar los pesos. Pero 60% de todo lo que se colocó fue a tasa fija y solo 15% a dollar-linked porque no creen que vaya a haber devaluación. El problema es que veo que el grueso de los vencimientos es ante de las elecciones, en julio”, agregó Vitelli.

Los dólares alternativos siguen volátiles debido a que en diciembre se pagan aguinaldos, sueldos, vacaciones y gastos por las fiestas, además del vencimiento de resúmenes de tarjetas

Vitelli descree que el Banco Central pueda alcanzar la meta de reservas de USD 3 mil millones a través del dólar soja. “Acumuló USD 1.824 millones de los cuales pudo retener 1.054 millones un costo de emitir casi $300 mil millones. En el anterior esquema de dólar soja a esta altura se llevaban liquidados más de USD 5.000 millones. Si a ese número lo extrapolamos, me da que a fin de mes se van a liquidar 2.791 millones”, señaló.

Las compras del viernes reafirman este cálculo. El Central se llevó USD 55 millones. Los dólares alternativos siguen volátiles debido a las obligaciones de diciembre donde hay que pagar aguinaldos, sueldos, vacaciones y hay gastos por las fiestas, además del vencimiento de resúmenes de tarjetas. Por eso el viernes los dólares alternativos cerraron en equilibrio. El MEP en la semana bajó 2,70% a $ 320,10 y el contado con liquidación 1,68% a 332,31 pesos. El único dólar que subió fue el “blue” que aumentó 5 a 331 pesos.

Esta semana la atención va a estar puesta en los bonos de la deuda que se han convertido inesperadamente en la estrella del mercado derrotando a todas las inversiones en pesos y en dólares. Son los primeros en ubicarse de cara a las PASO.

