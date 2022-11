Horacio Rodríguez Larreta presentó su equipo económico con Hernán Lacunza como principal exponente

Hernán Lacunza y el grupo de eferentes económicos junto a Horacio rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta presentó al grupo de economistas que acompañará su proyecto presidencial. Uno de los principales contendientes en la carrera por encabezar las listas de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño eligió a un equipo encabezado por el exministro Hernán Lacunza para dar sus primeras pistas de lo que, aspira, será su gestión económica en caso de resultar electo.

Copartipación: la Corte analizará los impuestos que creó Rodríguez Larreta para compensar la quita de fondos La resolución fue firmada en el acuerdo de hoy. Mientras tanto, el máximo tribunal tiene bajo estudio el reclamo porteño para recuperar el dinero que le quitó el gobierno nacional VER NOTA

“Tenemos un plan de desarrollo productivo para la Argentina que se viene. Primero hay que bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo, para duplicar las exportaciones y generar más trabajo. La generación del 23 es la que va a cambiar la historia”, dijo Rodriguez Larreta a través de su cuenta de Twitter junto con una foto de la reunión con sus referentes económicos.

Lacunza fue el último ministro de Hacienda de Mauricio Macri, luego de la salida de Nicolás Dujovne, y ministro bonaerense de la gestión de María Eugenia Vidal. Junto con él, se conformó un equipo de macroeconomistas conformado por Milagros Gismondi, ex jefa de Gabinete de Lacunza en la provincia, el economista jefe de Econviews Andres Borenstein y el ex Estudio Broda Luis Secco.

“Primero hay que bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo” (Rodríguez Larreta)

Julia Pomares, jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad y ex número uno del CIPPEC, también participa de la mesa junto con especialistas en minería, Santiago Dondo, y economía del conocimiento, Daniela Ramos. Orientados a política industrial, mientras tanto, participan Martín Etchegoyen y Fernando Grasso, dos ex secretarios de Industria. Por último, el equipo se completa con el ex secretario de agroindustria, Ricardo Negri.

Rodríguez Larreta recordó a Hebe de Bonafini con una dura crítica: “No puedo dejar de expresar mis profundas diferencias ideológicas y de valores” El jefe de Gobierno fue consultado sobre la reciente muerte de la referente de Madres de Plaza de Mayo y envió sus condolencias a la familia, pero no dudó en cuestionar sus “declaraciones violentas”. Además hizo referencia a su participación en el escándalo de corrupción del plan “Sueños Compartidos” VER NOTA

Desde el equipo de Larreta definieron al encuentro con referentes económicos del espacio como una reunión orientada a “continuar trabajando en los temas de desarrollo que necesita la Argentina para salir del estancamiento y crecer”.

En ese sentido, se refierieron a la discusión sobre un “plan de desarrollo productivo” orientado a sectores estratégicos para volver a crecer, generar trabajo y duplicar exportaciones en 6 años. Sectores como la agroindustria y la biotecnología, la energía y la bioenergía, la minería, el turismo, los servicios basados en conocimiento y la industria manufacturera. Y a “cuatro ejes” de trabajo para perseguir ese objetivo, como la inserción internacional, la incorporación de tecnología de punta, simplificación y desregulación, integración del proceso educativo a los requerimientos productivos del siglo XXI.

“La restricción no es externa sino interna: no es que no tenemos capacidad de generar divisas, sino que somos incapaces de retenerlas voluntariamente” (Rodríguez Larreta)

En cuanto a esquemas cambiarios o estrategias de estabilización, mientras tanto, ni el equipo ni el jefe de Gobierno revelaron mucho.

Federico Angelini: “El Plan Platita está a la vuelta de la esquina porque el Gobierno sigue al acecho para hacer trampa” El diputado de JxC y vicepresidente del PRO advirtió que las elecciones no están ganadas para la oposición y que si triunfa “no va a haber ni un día para la improvisación ni para la discusión interna”. Qué papel tendría Macri VER NOTA

“No habrá programa económico sustentable sin crecimiento sostenido de las ventas externas. La restricción no es externa sino interna: no es que no tenemos capacidad de generar divisas, sino que somos incapaces de retenerlas voluntariamente, derivando en restricciones cambiarias que retroalimentan la desconfianza”, dijo Rodriguez Larreta.

Con la presentación de su gabinete economíco, el líder porteño se adelanta a su principal competidora dentro del espacio, Patricia Bullrich. Que aún sin la misma publicidad es asesorada por el diputado y economista Luciano Laspina y por el ex ministro Dante Sica.

Seguir Leyendo: