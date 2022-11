Propiedades en Bahamas y donaciones a políticos: en qué gastó el dinero el fundador de FTX, que hoy pidió perdón a sus ex empleados

FILE PHOTO: The logo of FTX is seen on a flag at the entrance of the FTX Arena in Miami, Florida, U.S., November 12, 2022. REUTERS/Marco Bello/File Photo

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, les pidió perdón a sus empleados por el colapso de la plataforma cripto, pero antes utilizó los recursos de la compañía para comprar propiedades en Bahamas y realizar donaciones políticas en EEUU.

Según Business Insider, Bankman Fried dijo en abril que, dentro de unos años, “subsistiría con 100.000 dólares al año, ya que se quedaría con un pequeño porcentaje de los miles de millones que había generado con su imperio de criptomonedas y donaría el resto”.

“Bankman-Fried se presentaba a sí mismo como un altruista eficaz, una persona que acumularía montones de dinero -o monedas- para destinarlo algún día a la mejora del mundo. Y donó dinero a varias organizaciones fundadas en los principios del altruismo eficaz”, indicó BI.

Sin embargo, “Bankman-Fried también extendió grandes cheques a equipos deportivos, propiedades y líderes políticos. Sus gastos han reflejado un deseo de comprar influencia tanto como sus creencias filosóficas”.

En este sentido, cabe recordar que a principios de noviembre, “Bankman-Fried vio cómo la mayor parte de su patrimonio neto caía de 15.600 millones de dólares a 1.000 millones en un solo día, tras conocerse la noticia de que su bolsa de criptomonedas, FTX, necesitaba un rescate”.

“Desde entonces, FTX se ha declarado en bancarrota y Bankman-Fried ha dejado de ser su director general”.

Sin embargo, “sigue surgiendo un aluvión de secretos sobre la desordenada dinámica entre FTX, la empresa comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, y la forma en que se apalancó en ambas para hacer apuestas arriesgadas con los fondos de los clientes”.

Una parte de la fortuna la gastó en “al menos 19 propiedades en las Bahamas que sumaron 121 millones de dólares”, según Reuters.

“Eso incluía una propiedad de 2.500 metros cuadrados frente al mar en Nueva Providencia, Bahamas, conocida como Albany, donde Bankman-Fried vivía con 10 compañeros de piso”, precisó.

Además, “Bankman-Fried ha invertido en un puñado de empresas de medios de comunicación”, según Crunchbase.

“Bankman-Fried también invirtió dinero en varias empresas emergentes a través de FTX, Alameda Research y como inversor ángel”, según Crunchbase. “Entre ellas se encuentran empresas de tecnología financiera como TrueFi y Chipper Cash, plataformas de criptomonedas como Liquid Global y empresas de blockchain como Faraway, que fabrica juegos”, se indicó.

En política

Política “Bankman-Fried gastó más de 10 millones de dólares en respaldar la campaña presidencial de Joe Biden, según Politico. Sólo en 2022, gastó más de 40 millones de dólares en campañas, según los archivos del Comité Electoral Federal revisados por Politico. También dio 1 millón de dólares al Senate Majority PAC y 6 millones de dólares al House Majority PAC, dos super PACs que se dedican a mantener el Congreso en manos de los demócratas”, según The Los Angeles Times.

Además, “Bankman-Fried también ha hecho muchas donaciones filantrópicas. Mientras trabajaba en Jane Street dio la mitad de su dinero a organizaciones benéficas de altruismo efectivo y a grupos de bienestar animal”, según Bloomberg.

La carta de Sam Bankman a los empleados de FTX

“En 2021 donó 50.000 millones de dólares a la ayuda contra la pandemia en la India y a iniciativas contra el calentamiento global”, según Bloomberg.

“También ha hecho de la prevención del COVID-19 un tema prioritario como principal financiador de Guarding Against Pandemics, una organización sin ánimo de lucro dirigida por su hermano Gabe”, según Politico.

“Incluso en su nuevo país de origen, las Bahamas, donó 1,4 millones de dólares en máscaras K95 y kits de análisis de COVID-19″, según el Nassau Guardian.

En el campo de los deportes, “su patrocinio deportivo más notable es la adquisición de los derechos de denominación del estadio de los Miami Heat. El acuerdo original iba a costarle 135 millones de dólares en 19 años”, según Bloomberg. “Aunque el acuerdo se ha cancelado desde que FTX se declaró en bancarrota, todavía debe pagar tres años de honorarios del contrato por un total de 16,5 millones de dólares”, según CoinDesk.

“También gastó unos 30 millones de dólares en la emisión de un anuncio en la Super Bowl de 2022 con el cómico Larry David”, según informó también Bloomberg.

Desde junio de 2021, FTX es la “marca oficial de intercambio de criptomonedas de la MLB, que significa que todos los árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol llevan un parche con el logotipo de FTX”.

“A través de FTX, Bankman-Fried también ha forjado acuerdos con grandes equipos de baloncesto como los Washington Wizards y los Golden State Warriors. FTX también ha llegado a acuerdos con deportistas individuales como el jugador de baloncesto Steph Curry y el quarterback Tom Brady”.

También “FTX llegó a firmar un acuerdo de 17,5 millones de dólares con la Universidad de Berkeley para patrocinar su departamento de deportes”.

Pedido de perdón

Por otro lado, hoy se informó que Bankman-Fried “se disculpó en una carta a los empleados de su fallida bolsa de criptomonedas, culpando en parte de su colapso a la brutal venta del mercado a principios de este año”.

Quiebra y pedido de perdón REUTERS/File Photo

En la carta, de la que informó CoinDesk, escribió: “Me siento profundamente apenado por lo sucedido. Lamento lo que les ha pasado a todos”.

“No era mi intención que nada de esto sucediera, y daría cualquier cosa por poder volver atrás y hacer las cosas de nuevo. Ustedes eran mi familia. La he perdido, y nuestra antigua casa es un almacén vacío de monitores. Cuando me doy la vuelta, no queda nadie con quien hablar”, añadió Bankman-Fried.

La carta fue publicada en el Slack de FTX por un miembro del personal porque el ex director general ya no es empleado de la empresa, informó CoinDesk.

“No me di cuenta del alcance total de la posición de margen, ni de la magnitud del riesgo que suponía una caída hipercorrelacionada”, añadió Bankman-Fried.

Su carta “no se refiere a las afirmaciones de que los fondos de los clientes fueron redirigidos a su empresa Alameda Research, o que Alameda prestó fondos a los ejecutivos de FTX, incluido Bankman-Fried”, según BI.

