Emmanuel Álvarez Ágis: “No la veo a Cristina poniendo como principal foco de su discurso la inflación”

Emmanuel Álvarez Ágis criticó la falta de un plan económico en ka gestión actual

El ex viceministro de economía, Emmanuel Álvarez Ágis, realizó un sugestivo señalamiento sobre el lugar que ocupa la suba generalizada de precios que sufre la población en la Argentina en los posicionamientos políticos que mostró la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus últimas apariciones públicas. “No la veo a Cristina poniendo como principal foco de su discurso la inflación, la veo poniéndolo en el problema del bimonetarismo, pero el problema de la moneda viene después de la inflación”, advirtió.

Lacunza y Álvarez Agis advirtieron que la inflación no bajará en 2023 El ex ministro y el ex viceministro de Economía afirmaron en un debate que hay que atacar las causas reales de la suba de precios sin demoras VER NOTA

El director de la consultora PxQ consideró que el Gobierno no aplica correctamente los esfuerzos para mejorar esa situación y que, como agravante, no tiene un rumbo claro definido: “Mi preocupación es que hoy veo un Gobierno que no tiene un plan antiinflacionario decidido, contundente. Es un gobierno muy exótico en la manera en la que gestiona, donde preguntabas hasta hace un tiempo quién es el responsable de los dólares y no sabías, de la inflación tampoco, del crecimiento tampoco. Hemos visto estas peleas en público. En mi vida vi una administración de las divisas tan desastrosa como en estos últimos 3 años”, dijo Álvarez Ágis, quien pasó por la función pública en la cartera económica entre los años 2013 y 2015.

Durante una entrevista en C5N, el economista brindó una mirada tras una jornada financiera en la que el dólar libre subió a $308 y regresó a su nivel máximo en cuatro meses. En ese sentido, indicó: “El dólar soja es como darle una tablet a un nene, una vez que se lo das después te la va a pedir todo el tiempo. Y así estamos con la soja, ahora viene el vino y dice yo también quiero un dólar para mi. Estuvo muy bien como una herramienta de emergencia para salir del pozo de reservas donde agarra Massa. De ahí para adelante hay que resetear la economía, no pensar que metes un dólar soja y que esto funciona, ese reseteo no lo veo, con el agravante que pusiste el incentivo y ahora sin el incentivo nadie te vende”.

Los pagos de deuda ganan ponderación en el déficit. (Adrián Escandar)

Te puede interesar: Jornada financiera: el dólar libre subió a $308 y regresó a sus máximos en cuatro meses

Las canastas que miden la pobreza y la indigencia aumentaron por encima de la inflación el mes pasado La canasta alimentaria creció 9,5% y la total 9%, frente al 6,3% del IPC de octubre; también superaron a la medición anual de inflación del último año VER NOTA

El economista resaltó que la divisa subió dos pesos en el mercado informal y sostiene una ganancia de 18 pesos o 6,2% en noviembre. Ante esta coyuntura, planteó la necesidad de tomar decisiones fuertes que logren un cambio de rumbo: “Para mi a esta inflación tirarle con cosas chiquitas es un error, hay que enfrentarla de frente y meter una bomba. Con 100 puntos de inflación no podes ir bajándola de a poco. Una bomba sería un plan de estabilización bien hecho y con un objetivo que no termine en que baje la inflación, quiero bajar la inflación para que suba el salario. Con 100% de inflación, para que el poder adquisitivo suba, en vez de tratar de que un sindicato saque 140% en la paritaria, hay que bajar la inflación rápido”.

En concreto, enumeró: “Para mi hay que devaluar, subir las retenciones, hay que subir el salario más de lo que devaluás y hay que subir las tarifas más de lo que subís el salario. Y al otro día sí hay que congelar los precios de los bienes por seis meses. Acá hablas de subir las retenciones y te empiezan a cortar la 9 de julio, el desafío es máximo”.

Qué va a pasar con el dólar: los tres escenarios que ven los economistas para el próximo semestre Si Economía consigue manejar la deuda en pesos y consolidar el nivel de reservas, el tipo de cambio podría mantenerse relativamente planchado. En qué caso podría darse un escenario “disruptivo” VER NOTA

Asimismo, involucró a la oposición con un plan con algunas similitudes, pero con el que se diferenció: “Una oposición que tiene un programa antiinflacionario que consiste en bajar el salario. La oposición dice que los precios de las tarifas están atrasados, los precios de los alimentos están adelantados, tienen razón, pero del salario no hablan”, afirmó el ex funcionario.

El especialista en economía considera que el Gobierno no aplica correctamente los esfuerzos para mejorar esa situación

Te puede interesar: Por mayores ingresos de Ganancias y ajuste en subsidios, el Gobierno redujo el déficit en octubre

De todas maneras, el especialista sostuvo que, en caso de que se aplicara, el plan no contaría con el apoyo de la gente. “Tanto adentro de argentina como afuera veo un descreimiento muy fuerte de que la sociedad se banque un ajuste estructural, congelar jubilaciones, eliminar el aguinaldo, cambiar la ley de contrato de trabajo, bajar los programas sociales, echar gente del estado, que es lo que dice el libro de Macri. Veo descreimiento de que eso tenga un apoyo social contundente”. En esa línea agregó: “para que la inflación dentro de tres años baje te saco el aguinaldo, te elimino los planes sociales, te congelo las jubilaciones y te echo 10 mil tipos en el estado, increíble sería que se vote. Pero de vuelta, Cristina se fue con 25%, Macri la dejó en 50% y ahora estamos en 100%”, resaltó Ágis.

Ante este panorama, y con la mirada en las elecciones de 2023, indicó que resulta aún confuso descifrar los planes políticos de un Gobierno que buscará mantenerse en el poder. “Es un tema complejo pero que hoy sufre el conjunto de la sociedad argentina”, advirtió.

Seguir leyendo: