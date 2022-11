Funes de Rioja: “Ojalá la macroeconomía acompañe el acuerdo de Precios Justos”

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, se refirió este lunes a los alcances del programa Precios Justos acordados entre la Secretaría de Comercio y las empresas del sector de consumo masivo, que mantiene fijos los precios de venta de más de 1.700 productos durante cuatro meses. En declaraciones a la Radio AM 750 señaló que los empresarios van a colaborar con el cumplimiento del acuerdo.

“Hemos apoyado las políticas de acuerdos de precios, que se remontan a Precios Cuidados allá por 2012 y 2013. Es una política que busca concertar determinados precios. En la versión actual, Precios Justos, en esta negociación entre la Secretaría de Comercio y las empresas hay un acuerdo en el marco y después ajustes que todavía hay que hacer. Depende de cada empresa, sus carteras y sus insumos”, dijo Funes de Rioja, también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la organización empresaria que nuclea a los sectores que conforman la industria de alimentos y bebidas.

“Como contrapartida de eso, en vista de a compleja situación de insumos importados, que con mayor o menor proporción, hay determinados insumos que parecen no ser definitorios pero que lo son para poder terminar el producto en condiciones homologadas”, dijo Funes sobre la flexibilización que obtendrán las empresas para importar insumos productivos.

“La conversación tiene dos planos, precios en base a un acuerdo y no un congelamiento, e importaciones. Y aspiremos que las condiciones macroeconómicas mejoren. Esto no es lo que va a resolver la inflación es una parte de un proceso donde hay otras cosas macro como claramente la administración del gasto fiscal, tener en cuenta que no se puede gastar más de lo que se genera y tampoco se puede presionar fiscalmente al sector formal de la economía”, agregó.

El Gobierno lanzó un nuevo acuerdo de precios con las empresas

“Esperemos que todas las medidas ayuden a bajar la inflación. Precios Justos es un elemento, ojalá la política macroeconómica se articule con todas las medidas necesarias para que haya superávits gemelos, comercial y fiscal. Ojalá empecemos ese camino porque estamos en niveles de inflación muy preocupantes para todos”, dijo.

Según detalló Funes de Rioja, la economía informal compite deslealmente con las empresas que están en la formalidad y generan trabajo formal. “En alimentos, tienen 38% a 48% de impuestos; una bebida casi el 50%. Si compara esa realidad con la de la informalidad es muy diferente. Tenemos una inflación de la cual la industria es víctima igual que cualquier otro sector de la población. Cuando la economía es impredecible también se suma el problema internacional que no es menor”, señaló.

Por otro lado, el representante del sector empresarios señaló que las compañías van a colaborar con el acuerdo pero que hay otros factores que presionan sobre los precios como el aumento de los combustibles y también la logística. “Hay un precio de salida de fábrica y después hay toda una cadena de distribución que se va agregando; supermercados, negocios de proximidad, hay 300.000 puntos de venta de alimentos y bebidas en el país. Es polivalente, hay otros factores que inciden”, indicó.

Los precios de más de 1700 productos se mantendrán congelados por 4 meses

Luego, manifestó que los empresarios quiere una estabilidad macroeconómica. “Eso nos va a dar un ambiente propicio para la inversión, el crecimiento y el empleo. Eso es los que queremos”, dijo.

Consultados obre las “ganancias extraordinarias” que tuvieron las empresas del sector de la alimentación durante los años de pandemia, el presidente de la UIA explicó que no hay que mirar solo los balances. “No se guíe por los balances de la época del Covid. En casos de empresas que cotizan Bolsa han realizado activos en otros países para poder recuperar caja. Hubo complejidades grandes y, por el lado de los insumos, influye esa inflación internacional que hay en el mundo. En algunos productos, como trigo, nos complicó y nos va a complicar la vida”, aseguró.

Sobre el “desacople” de los precios locales e internacionales señaló que es una larga discusión que tienen que dar los economistas.

La semana pasada, el ministro de Economía Sergio Massa indicó que algunas empresas acumulaban insumos. “Eso depende también de los embarques, hay insumos que por volumen se baja los costos si hace una previsión a 60, 90 o 180 días; obviamente en el acuerdo que tenemos con el Gobierno estamos acelerando lo más urgente para que no se pare el proceso productivo. Hay compañías que trabajan con horizonte de más alcance para tener su insumos en la línea con tiempo suficiente”.

