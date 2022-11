El Banco Central volvió a vender dólares en el mercado y la Bolsa subió casi un 4 por ciento

El dólar libre cerró a 293 pesos y subió 5 pesos en la semana REUTERS/Yuriko Nakao

El Banco Central cerró hoy otra semana compleja en el mercado de cambios. Con alta demanda por parte de los importadores para cancelar pagos y un bajo nivel de ingreso de divisas, la entidad monetaria vendió en la jornada otros USD 50 millones. Acumula así un rojo de USD 520 millones en los últimos cinco días y USD 763 millones desde que empezó noviembre. Las reservas brutas contabilizaron USD 38.082 millones.

Al mismo tiempo, el Banco Central imprimió un ritmo más veloz de devaluación, en un contexto de un nivel de liquidación de exportaciones menor al promedio del mes pasado. Según fuentes del mercado, el ingreso de divisas por esa vía fue hoy de solo USD 54 millones.

El dólar mayorista cerró a $160,70 por unidad, 35 centavos por encima del cierre de ayer. De esta manera, el tipo de cambio mayorista subió $2,42, por encima de los $2,26 de aumento en la semana anterior lo que marca una depreciación en torno a 7% en términos mensualizados.

Por su parte, el dólar oficial cerró hoy en un promedio de $167,77 para la venta, con un incremento de 27 centavos respecto de ayer y una suba de $2,62 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 1,58% frente al viernes pasado.

En el Banco Nación, la cotización a la hora del cierre se ubicó en $167. El dólar informal, en tanto, reaccionó a la suba y cotizaba en $293, lo que marcó un avance de $5 en la semana.

El denominado dólar ahorro, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $218,10 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $276,82.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $293,60, mientras que para compras superiores a USD 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $335,54.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) refleja un incremento de 0,4%, a $310,21, y el MEP sube 0,9%, en $299,45, en el tramo final de la jornada.

Gracias al feriado en Estados Unidos por el Día del Veterano, el saldo negativo de la jornada para el Banco Central fue menor al de los días previos, cuando según los analistas del mercado se anticiparon operaciones en virtud de la inactividad en el mercado norteamericano. “El feriado de hoy en los EEUU restringe las operaciones a aquellas efectivizadas contra las cuentas en USD que las entidades financieras tienen abiertas en BCRA y a las que se liquidarán a partir del lunes próximo”. detalló el analista de finanzas y operador en el mercado de cambios Gustavo Quintana.

En este sentido, el especialista indicó que el volumen negociado fue el monto más bajo desde principios de mes, con transacciones en el segmento de contado de US$ 164 millones mientras que en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 38 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 561 millones.

En cuanto a la operación de títulos públicos, el feriado en la plaza de Nueva York vuelve la cotización del día poco representativa.

En el mercado de acciones, el Merval anotó una suba de 3,8% en pesos y 3,5% en dólares, con una muy buena performance de la acción de YPF que subió 7% en el día. Entre las principales subas se anotaron además los papeles de TGN, TGS, Loma Negra y Grupo Financiero Valores, con subas de 6%, 5,2% y 4% respectivamente. También Comercial del Plata subió 3,8%, Banco Macro, 3,4% y Pampa Energía 3,3%.

