Cripto crash sin freno: el ciber magnate caído en desgracia cerró una de sus empresas y su exchange está cada vez más complicado

Sam Bankman-Fried. (foto: Forbes México)

El magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried cerrará Alameda Research, la firma de inversión en el corazón de su imperio de activos digitales, mientras busca financiamiento de último momento para salvar su problemática bolsa de criptomonedas FTX.com

Bankman-Fried, quien el miércoles dijo a los inversionistas que FTX podría tener que declararse en bancarrota si no obtiene un rescate, anunció la medida el jueves en una serie de tuits y agregó que esta semana FTX “está haciendo todo lo posible para obtener liquidez”.

La caída de Bankman-Fried fue rápida a medida que el rescate acordado precipitadamente por su rival Binance Holdings Ltd. se vino abajo, las autoridades estadounidenses investigan los negocios de FTX y un destacado inversionista rebajó el valor contable de su participación en la empresa a cero. Alameda Research era una parte crucial de su criptoimperio, aunque las dudas en torno a su balance se multiplicaron tras un artículo de CoinDesk publicado este mes.

“No hay forma de que Alameda pueda operar en este momento, incluso si FTX no estuviera en serios problemas”, dijo Colin Platt, consultor de criptomonedas. “Es un negocio que depende de tener la confianza de sus contrapartes, y la confianza en Alameda se ha visto dañada irreparablemente”.

Finalmente, Binance no comprará FTX

Cofundada por Bankman-Fried en 2017, Alameda comenzó como una lucrativa firma de comercio de arbitraje y rápidamente se convirtió en uno de los mayores creadores de mercado de tokens digitales a nivel mundial. La firma con sede en Bahamas también se convirtió en una fuerza en todo el ecosistema de criptomonedas, con inversiones en préstamos descentralizados, empresas y proyectos respaldados por empresas e incluso, al parecer, proporcionando préstamos en dificultades.

Relación FTX-Alameda

A medida que su influencia se extendía, también lo hacían las preocupaciones sobre los posibles conflictos de intereses, en particular su relación con FTX y la falta de suficientes barreras regulatorias en comparación con las finanzas tradicionales.

Alameda tenía originalmente su sede en Berkeley, California, antes de trasladarse a Hong Kong y, en última instancia, al Caribe, más favorable a las criptomonedas.

Changpeng Zhao, fundador y CEO de Binance (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El anuncio del cierre de Alameda por parte de Bankman-Fried coronó una semana de montaña rusa en la que su creación se desmoronó en cuestión de días y provocó una caída en el mercado en general. Los problemas empezaron el domingo, cuando Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance y principal rival, anunció sus planes de vender unos USD 530 millones de FTT, la moneda nativa de FTX.

FTX registró cerca de USD 5.000 millones en retiros ese día, dijo Bankman-Fried en un hilo de Twitter el jueves.

Un artículo publicado esta tarde por The Wall Street Journal aseguró que FTX le habrí dado miles de millones de dólares en activos de clientes para financiar inversiones de Alameda Research. Según el cálculo de una fuente del WSJ, Alameda le debe unos USD 10.000 millones a FTX.

La cotización del Bitcoin tuvo hoy una fuerte caída y tocó los USD 15.700 por unidad, luego subió hasta los USD 17.700 a las 18 horas de Argentina.

El Salvador, muy afectado

Las tenencias de bitcoin de El Salvador perdieron el 60% de su valor en medio de la caída que ha sufrido la moneda digital esta semana después de que Binance retirara su oferta para comprar FTX.

Nayib Bukele, presidente de Honduras

Los 2.381 bitcoin del país ahora valen USD 41,5 millones a los precios actuales, menos que los aproximadamente USD 105 millones que el Gobierno pagó para comprarlos, según cálculos de Bloomberg utilizando tuits del presidente Nayib Bukele. El bitcoin subía el jueves, reduciendo las caídas del miércoles.

El Gobierno no publica datos sobre sus tenencias de bitcoin. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo el miércoles en una entrevista que el Gobierno no ha vendido bitcoins y, por lo tanto, no ha obtenido ninguna pérdida. El presidente ejecutivo de Binance, Zhao, dijo en Twitter el jueves que Bukele le informó que el país no tiene bitcoins en FTX.

Representantes del Ministerio de Hacienda y de la presidencia de El Salvador no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Esto no nos va a afectar. Nosotros no hemos vendido ninguna de nuestras tenencias”, dijo Zelaya. “Es imposible obtener una pérdida cuando no estás vendiendo. Y para ningún tomador de decisiones en materia de finanzas públicas sería una decisión acertada vender a la baja”.

Con información de Bloomberg

