La furia de un poderoso grupo latino contra Elon Musk: qué hizo el nuevo dueño de Twitter

La mayor organización de derechos civiles de latinos de Estados Unidos reclama que fue excluida de una reunión con el nuevo director ejecutivo de Twitter, Elon Musk.

El grupo dijo que perdió la oportunidad de conversar con Musk sobre sus planes para manejar el discurso de odio en Twitter cuando este invitó a su exjefa a una sesión con líderes de derechos civiles el lunes.

Musk tuiteó el martes que se reunió con los jefes de grupos de derechos, incluida la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés) para discutir sus planes para manejar la desinformación en la plataforma. Pero la persona con la que se reunió Musk, Sindy Benavides, fue cesada en el cargo de directora ejecutiva de Lulac el 22 de octubre.

El incidente muestra lo complicado que será para Musk sortear la dinámica de la comunidad de derechos civiles

“Ella no representa a Lulac en ninguna capacidad ante ninguna audiencia”, dijo a Bloomberg News David Cruz, director de comunicaciones de de la entidad. “Su presencia nos impidió tener una voz y agregar nuestra perspectiva a este importante debate en un momento crítico de nuestra historia”, agregó.

La junta nacional de Lulac votó por el cese de funciones de Benavides, según un comunicado emitido por la agrupación el mes pasado que decía que era el “comienzo de una nueva era” para el grupo. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En las últimas semanas, la Lulac se ha dividido en dos facciones que compiten entre sí, y cada una de ellas afirma ser el líder legítimo de la organización. Después de que la mayoría de la junta directiva votara para rescindir el contrato de Benavides, un grupo disidente de la organización votó para confirmarla como una de sus líderes, según el Dallas Morning News.

Benavides compartió una declaración del grupo disidente, acusando a Lulac de “frustrar la voluntad de los miembros”.

El incidente muestra lo complicado que será para Musk sortear la dinámica de la comunidad de derechos civiles mientras intenta trabajar con sus líderes, muchos de los cuales han expresado su preocupación por sus planes de eliminar algunas de las salvaguardias de Twitter contra el discurso de odio, la desinformación y la violencia.

Musk, quien se describe a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión, dijo anteriormente que espera reducir los esfuerzos de moderación de contenido de Twitter y restaurar las cuentas de los usuarios que han sido eliminados, incluido el expresidente Donald Trump, quien fue suspendido a raíz de los violentos disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Pero Musk tuiteó el martes que “Twitter no permitirá que nadie que haya sido eliminado por violar las reglas de Twitter regrese a la plataforma hasta que tengamos un proceso claro para hacerlo, lo que llevará al menos unas semanas más”.

Dijo que se había reunido con líderes de la sociedad civil, entre ellos los responsables de la National Association for the Advancement of Colored People, la Anti-Defamation League y otros, para hablar “sobre cómo Twitter seguirá combatiendo el odio y el acoso y haciendo cumplir sus políticas de integridad electoral”.

Decenas de grupos de defensa hicieron un llamado esta semana en una carta abierta a los principales anunciantes de Twitter a boicotear la plataforma si Musk reduce los estándares de seguridad del contenido.

Con información de Bloomberg

