El Banco Central cerró la semana cambiaria con ventas por USD 28 millones

En una rueda cambiaria con negocios USD 233,3 millones en el segmento de contado (spot), el BCRA terminó la jornada con “ventas por USD 28 millones para atender la demanda en el mercado”, según consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. A lo largo de la semana, el Central anotó un saldo neto vendedor de 72 millones de dólares.

La entidad contabiliza en octubre un saldo neto vendedor de USD 364 millones y afronta un 2022 con compras netas por USD 4.652 millones, un monto que representa el 73,9% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 6.298 millones al 29 de octubre de 2021.

Tras la puesta en marcha del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) el pasado 17 de octubre, las empresas esperan que se complete el análisis de las presentaciones para poder liberar importaciones. La mayoría de los sectores importadores de la actividad económica acusa demoras en las autorizaciones para acceder a divisas y el Gobierno asegura que se están analizando los trámites que reemplazan al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) de la AFIP.

Las reservas internacionales brutas del BCRA crecieron el jueves en USD 7 millones, para finalizar en 39.702 millones de dólares.

Los analistas de GERES (Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social) precisaron que al 23 de octubre pasado, último dato disponible, las reservas netas del BCRA se ubicaron en 6.193 millones de dólares. De ese total, las reservas líquidas fueron negativas en USD 777 millones, mientras que USD 3.276 millones correspondieron a oro y otros USD 3.694 millones a DEG (Derechos Especiales de Giro) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las reservas totales, que incluyen préstamos como el “swap” de monedas con el Banco Popular de China, se situaron hace una semana en 39.737 millones de dólares.

Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur), señaló que “actualmente, las reservas netas -descontando el swap Chino, encajes de depósitos en dólares y préstamos de Banco de Basilea- se ubican en USD 6.650 millones. La meta fijada por el FMI para fin de año -que fue modificada tras la última revisión del FMI- es de USD 6.575 millones. Es decir, el BCRA no debería perder más de USD 85 millones en lo que resta del año para cumplir la meta de reservas en diciembre”.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones, aportaron que “con este panorama de mayor aridez en el mercado de cambios, no debe descartarse que el BCRA apele a nuevas restricciones sobre la demanda -léase, más “cepo”-. No obstante, Pesce recibió una buena noticia a fines de la semana pasada: ingresaron USD 700 millones del préstamo del BID, que elevaron las reservas netas por encima de USD 6.000 millones. Ante este panorama, vale hacerse la pregunta: si el BCRA no convalidó una devaluación con reservas netas negativas, ¿por qué habrían de ceder con un stock relativamente abultado?”.

