Tras las críticas de Máximo Kirchner, Guzmán defendió su gestión y lanzó un mensaje político: “Hay que actuar con seriedad”

Guzmán participó de un seminario en la UNLP con Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reapareció en un seminario en la Argentina junto al premio Nobel Joseph Stiglitz en el que defendió dos de las medidas que impulsó como funcionario, cuestionó la transparencia del Fondo Monetario Internacional y habló sobre el orden fiscal como base de la política pública, un tema por el que fue cuestionado por el propio oficialismo durante su paso por el Gobierno. Horas antes, el diputado Máximo Kirchner había cuestionado a Guzmán al calificarlo como “irresponsable” por su salida del gabinete.

El ex titular del Palacio de Hacienda participó este lunes en un seminario organizado por la Universidad de La Plata, la casa de altos estudios en la que se recibió como economista, junto al premio Nobel de Economía y su mentor en los Estados Unidos, Stiglitz, y la economista norteamericana-italiana Mariana Mazzucato. El título del panel es “Estrategias para el desarrollo económico en un escenario internacional incierto”.

En su ponencia, Guzmán defendió dos medidas de su mandato como ministro: la ley que limita el accionar del Estado para tomar deuda en dólares o con el Fondo Monetario Internacional y la de financiamiento de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, Guzmán insistió con una idea con la que martilló durante su gestión: que el ordenamiento fiscal tiene que ser una condición necesaria para la economía.

“La estabilidad macro es una condición fundamental para el desarrollo. Hoy una de las políticas de Estado que mas valdría cuando se habla de reformas, es un fuerte compromiso de mediano plazo con las políticas consistentes desde lo macro que ayuden a que haya un ambiente de mayor estabilidad. Todo Estado Nación tiene su propio crédito y su propia moneda”, mencionó el ex ministro.

“Eso requiere de encarar un camino que permita fortalecer al propio Estado. Es una condición necesaria para cumplir su rol pero para que el ambiente del sector privado tenga condiciones que den lugar a mayor toma de riesgos, innovación con un rol del Estado que una economía de mercado necesita”, continuó Guzmán.

Guzmán reapareció en un evento en el país con una conferencia académica en la Universidad de La Plata

En ese plano, dijo que “las políticas de Estado son muy importantes”. “En nuestra región han escaseado. Es difícil porque no hay que perder de vista que tanto la definición como implementación funcionan en un marco de dinámica de poder. La economía es una ciencia política, es fundamental entender esas dinámicas”, apuntó Guzmán. “Es fundamental entender que hay restricciones presupuestarias. Hay que tener racionalidad, actuar con seriedad. Definir qué es lo que más vale”, insistió.

El ex ministro defendió dos de las medidas que propició como funcionario y que tienen que ver con proyectos de ley aprobados por el Congreso. “Primero, la ley de financiamiento de ciencia y tecnología, esa ley fue respetada en los últimos dos años y dice que la participación presupuestaria en ese sector tiene que converger a 1% del PBI en 2032. Se busca que la ciencia y la tecnología sea politica de Estado”, dijo.

Como segundo elemento remarcó la ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda, que obliga al Poder Ejecutivo a pedir autorización del Congreso para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o tomar deuda en moneda extranjera. “Debe ser una politica de Estado. Cualquier sociedad aplastada por la deuda, debilita la economía y genera desasosiego. La evidencia es abrumadora sobre los procesos de endeudamiento insostenibles”, mencionó.

“Es un proyecto que nos limita a nosotros mismos. Cualquier Gobierno que quiera tomar decisiones de endeudamiento o tomar un programa con el FMI, tendrá que ir al Congreso. La sociedad tiene que defender esa ley para que un gobierno no genere cantidades masivas de deuda”, aseguró.

Guzmán, en otro segmento de su ponencia cuestionó al Fondo Monetario Internacional por la “opacidad” con lo que cobra sobrecargos de interés a los países que tienen programas financieros vigentes. “No solo los países van a tener problemas con los acreedores privados, sino que el costo con los organismos más relevantes también aumentan. Cuando uno piensa una estrategia tiene que tener muy claro con qué mundo está lidiando. La política exterior es uno de los puntos más importantes y en la Argentina nos falta mucho y es transversal al sistema político. No hay una valoración de política exterior, que debería haber dado la fundamental importancia que tiene, porque define hacia qué perfil productivo vas”.

Luego contó, como anécdota, que descubrió en una conversación con el staff del FMI al inicio de su gestión, que el organismo le estaba cobrando al Estado argentino una tasa de interés de recargo por haber excedido su cuota, pero que esa información no era explícita por parte del Fondo. “Cuando tuvimos que lidiar con la geopolítica ahí se ve cómo funciona el poder real, a qué intereses responde cada quién. Hubo un actor principal, que se opuso pero es el más poderoso”, mencionó, lo que podría referir a los Estados Unidos, principal accionista del organismo.

Martín Guzmán y Joseph Stiglitz, antes de la conferencia en la UNLP

Por último, al cerrar su exposición Guzmán aseguró: “Creo en la Argentina y vamos a seguir trabajando para construir el mejor futuro posible para nuestro país”, dijo en un tono más político. “Ni se imaginan al ser funcionario público lo mucho que vale tener un marco conceptual definido, mucho entrenamiento formal académico a la hora de pensar como funciona una economía”, dijo más adelante.

“En una posición como la que me tocó estar se toman decisiones todos los días, en horas, en minutos, de altísimo impacto. Es una enorme ayuda sentir la paz que da el entrenamiento académico, haber pasado por aulas, haberse roto la cabeza para entender cómo funciona el mundo. No solo por lo que uno aprenda sino porque nos enseña a aprender”, concluyó.

Stiglitz, por su parte, dio su diagnóstico sobre la economía global. “La inflación llevó a los bancos centrales a subir las tasas, en Argentina a tasas exorbitantes. Eso puede crear una recesión, nunca vi bancos centrales tan comprometidos a hacer daño”, dijo. “Los problemas son globales, se manifiestan de muchas formas, pero todos los países lo afrontan. La mayoría de la población mundial vive en países autoritarios y esos países se van volviendo más autoritarios”, continuó.

“La escuela de chicago debería estar muerta, pero las ideas mueren lentamente. El neoliberalismo fue la doctrina dominante en los últimos 40 años. Conocemos los resultados: el crecimiento fue menor, los bneficios de ese crecimiento fue a la gente en el tope de la pirámide, los que están en el fondo tuvieron ingresos menores”, cuestionó.

Por otro lado, como “lecciones de la pandemia”, dijo que “necesitamos un rol mayor para los gobiernos”. “Si no hubiesen desarrollado la vacuna, las economías se habrían deprimido más. Tenemos suerte que el gasto de los estados fue un 25% de su PBI. La caída de la economía fue el menor de los problemas”, dijo. “Hay que tener mercados, pero tienen que ser regulados, trabajar con el gobierno y la sociedad civil y otras instituciones como universidades”, completó.

Guzmán defendió dos de sus medidas como ministro de Economía

Por su parte Mazzucato versó sobre cuál debería ser la función de los Estados y cómo deberían preocuparse menos por “arreglar” fallas de los mercados y más por “diseñar” la forma que adquieren los mercados. “El mercado es un resultado sobre cómo organizamos la governanza corporativa, la del Estado, cómo se relacionan entre ellas. La naturaleza de esa relación determina el resultado en los mercados”, dijo.

“(Necesitamos) pensar qué Estado se quiere tener. No para arreglar las fallas de mercado sino para darles forma”, mencionó la economista y citó al ex presidente norteamericano John Kennedy, que cuestionado sobre la dificultad de una empresa como la llegada del hombre a la luna, respondió: “Vamos a hacerlo no porque sea fácil, sino porque es difícil”. Por último, consideró que la lucha contra la inequidad no tiene tanto que ver con “medidas redistributivas” sino “predistributivas”, que los Estados deben definir antes de tomar sus decisiones de política económica y no ex post.

Guzmán, que renunció como ministro a principios de julio en medio de cuestionamientos desde el propio Poder Ejecutivo por su gestión al frente del timón económico, organizó este domingo por la noche una cena en la Quinta de Olivos entre los economistas y el presidente Alberto Fernández, pero Guzmán decidió no acudir a la residencia presidencial, donde se llevó a cabo la cena en las últimas horas del domingo.

Junto al Jefe de Estado estuvieron en representación del Gobierno el ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller, Santiago Cafiero; el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Stiglitz trabajó en la cátedra de Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Además, fue Vicepresidente del Banco Mundial y cuando ganó el Nobel de Economía, lo hizo por su análisis de los mercados con información asimétrica.

El ex ministro de Economía reapareció hace algunas semanas en un congreso donde ya había cuestionado el rol del FMI. Allí también compartió escenario con Stiglitz, con quien trabajó en la redacción de distintos papers antes de sumergirse en el Palacio de Hacienda, en lo que fue su primer paso por la función pública.

