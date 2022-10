El consumo cayó casi un 10% en septiembre con mayor impacto en los alimentos

Las grandes superficies donde los argentinos consiguen precios de referencia cuidados le ganan a los pequeños formatos. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La caída en las cifras de consumo se aceleraron durante el último mes de septiembre. Según los datos de la consultora Focus Market, registró un 9,9% el mes pasado, de acuerdo a un relevamiento realizado a través de los lectores de código en 670 puntos de venta de todo el país. En los primeros nueve meses del año, la contracción fue del -3,5%.

“La Argentina tendrá una inflación cercana al 85% interanual en el mes de septiembre en términos interanuales. La macroeconomía argentina no está equilibrada sino contenida. La microeconomía no está contenida sino desequilibrada. El poder adquisitivo de los argentinos se pulveriza día a día. Las grandes superficies donde los argentinos consiguen precios de referencia cuidados le ganan a los pequeños formatos. Hoy todos pierden: stock del que produce, la caja de quien vende, el bolsillo de quien compra”, indicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

En el acumulado de lo que va de 2022 (de enero a septiembre), en comparación con el mismo período del año anterior, se registró una retracción del 3,5% en el consumo y un crecimiento del 61,5% en facturación.

“El consumo es el motor de la economía y el comercio su principal sostén. Mientras las ventas minoristas caen de acuerdo a la CAME 3,5 % en los comercios minoristas tradicionales multirubros en el mes de septiembre, en el consumo masivo la situación no es mejor y se ha visto reflejado en los datos del Indec de Indigencia donde crece la cantidad de argentinos que no llegan a cumplimentar una canasta alimentaria. Los alimentos vienen teniendo una inflación promedio mensual de 6,2 % en lo que va del año”, agregó Di Pace.

En el acumulado de 2022, el consumo aún persiste con tasas positivas en autoservicios chicos (Maximiliano Luna)

En el acumulado del año, el área Metropolitana persiste con caída en consumo a tasa de doble digito, en tanto el Interior, la retracción es mucho mas suavizada (-0,7%), aunque se aceleró fuertemente la caída en los últimos meses.

Si se analizan los números dentro de cada categoría de productos, todas retroceden. Los alimentos, al igual que cuidado personal, son las de mayor caída en consumo mientras limpieza y bebidas presentan variaciones negativas de menor magnitud en el acumulado de 2022 (de enero a septiembre) en comparación con 2021.

La variación positiva de la categoría de bebidas es explicada por las ventas de bebidas sin alcohol, que crecieron en consumo 0,7% mientras las bebidas alcohólicas retroceden un 5,3%.

“En el acumulado de 2022, el consumo aún persiste con tasas positivas en autoservicios chicos, mientras el resto de los formatos muestran caídas, acompañado de mayor cantidad de visitas (transacciones). El tamaño de la compra se reduce en todos los formatos. Cuando observamos las subfamilias de productos, cuidado de la ropa, higiene y bebidas sin alcohol registraron los mayores aumentos de precios en el ultimo mes”, señaló Di Pace.

De un total de 120 categorías de productos analizadas, dentro de las que presentan fuertes avances en consumo en el último mes se destacan Bebidas Isotónicas, Gin, Sopas, Energizantes y Paños mientras a la baja se encontraron Frizzantes, Azúcar, Alcoholes, Jabón en Polvo y Flanes principalmente.

