Comienza la semana de la gastronomía porteña con importantes promociones y beneficios

Del 8 al 15 de octubre tendrá lugar el evento gastronómico del cual participan establecimientos de toda la ciudad. (Foto: Franco Fafasuli)

Este jueves se anunció que luego de dos años de suspensión a raíz de la pandemia de COVID-19 vuelve la Semana de la gastronomía porteña, “el evento gastronómico más esperado de la Ciudad de Buenos Aires”, que contará con la participación de 250 establecimientos adheridos, entre los que se encuentran bares, restaurantes, hoteles y confiterías, que ofrecerán importantes beneficios en celebración de la ocasión.

Se trata de la décima edición del evento, que tendrá lugar entre el 8 y el 15 de octubre en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como novedad de esta ocasión, participarán hoteles, además de bares, restaurantes y hoteles, los cuales juntos, darán lugar a Semana de la Gastronomía Porteña con más establecimientos gastronómicos adheridos.

La apertura del evento se realizará el 8 de octubre en la Plaza San Martín con un evento que estará “lleno de sorpresas”, tal como dijeron los organizadores en un comunicado.

Del evento participarán desde parrillas hasta locales de pasta y de comida internacional. (Foto: Franco Fafasuli)

“A diferencia de otros eventos gastronómicos, la Semana de la Gastronomía Porteña se realiza en toda la Ciudad de Buenos Aires porque los anfitriones son los establecimientos”, remarcaron en el texto.

En el mismo habrá desde bodegones y parrillas hasta restaurantes especializados en pastas, pasando por locales de gastronomía japonesa y centroamericana. Habrá platos especiales a precios promocionales para todo tipo de comidas y para todos los paladares.

Es importante remarcar que los interesados podrán identificar los establecimientos adheridos a través de los logos oficiales que estarán pegados en las entradas de los locales, o bien podrían revisar el sitio oficial (https://www.semanagastronomia.org.ar/), donde encontrarán un mapa interactivo con todos los participantes.

Aunque en el sitio se aclara que la presencia del logo en un establecimiento adherido no implica que lo estén todas sus sucursales, por ello se recomienda siempre revisar los canales oficiales para estar al tanto de qué comercios participan y cuáles no, a fin de no llevarse un disgusto.

El evento se llevará adelante en toda la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Franco Fafasuli)

Además, en el sitio oficial se aclara que el horario de atención dependerá de los establecimientos, así como el menú promocional estará sujeto a las condiciones de cada local participante. Los interesados deben saber también que todos los medios de pago aplicarán para el evento.

La información sobre los establecimientos adheridos también puede consultarse a través de la cuenta oficial de Instagram del evento (@probabuenosaires), donde además se detallarán las promociones válidas, sus valores, y además se lanzarán diferentes sorteos para participar por excelentes premios como paseos en buses turísticos por la Ciudad de Buenos Aires, libros de cocina, almuerzos y cenas, entre otros premios.

Por ejemplo, hasta las 12 horas del viernes 7 de octubre, se lleva adelante el sorteo de 5 pares de vouchers del cual participan el Misión Plaza, el Bar El Federal, el Café Margot, la pizzería La Zarpada y el Café Cortazar. Para participar, los interesados deben darle like a la publicación de Instagram del sorteo, seguir a los perfiles @probabuenosaires y @bacapitalgastronomica, y por último etiquetar en la publicación a la persona con la cual compartirían el premio.

El evento de la Semana de la Gastronomía Porteña está organizado por la asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y cuenta con el apoyo de Banco Comafi, Latto Handmade Ice Cream, Abadia Deleuze, Volf y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

