Los 6 consejos de un trader millennial con los que ganó USD 1 millón pese a que el mercado no para de caer

Jack Kellogg, de 24 años, supo amasar ganancias cerca de USD 8 millones en dos años. Sus resultados, respaldados por declaraciones de impuestos presentadas a medios especializado, lo transformaron en un gurú entre los “day traders”, operadores que invierten en el mercado de manera independiente. Así, además de sus estrategias con penny stocks -acciones de muy bajo valor individual- ha cultivado un negocio alrededor de su presencia en redes sociales. Y supo contar en el pasado cuál es la clave de su éxito.

Pero la suerte con la que contó Kellog en 2020 y 2021, cuando los mercados se dispararon de la mano de las oleadas de estímulo monetario y fiscal en los países centrales, tendió a desaparecer este año. En lo que va de 2022 el índice S&P 500 de Wall Street pierde 21,6% mientras que el tecnológico Nasdaq Composite, estrella durante la pandemia de COVID-19, se derrumba más del 30% en el mismo período.

En un bear market, mercado bajista, ganar no es tan fácil como antes para este influencer financiero que invierte en el mercado desde el año 2017. En 2020 Kellogg ganó USD 1,6 millones. En 2021 USD 6,5 millones. Pero este 2022 obliga a objetivos más modestos: aspira a cerrar con un resultado de entre USD 1 millón y USD 2 millones, y va bien encaminado.

Según dijo al medio especializado Business Insider, en enero Kellog había sufrido una pérdida de 100.000 dólares. Su ratio de ganancias y pérdidas en lo que va de año también se redujo al 50% desde el 66% de años anteriores. El nuevo panorama lo obligó a hacer ajuste.

Los 6 ajustes necesarios para operar en un mercado bajista

1) No apostar de más. Una de las técnicas que recomendaba a sus seguidores durante el boom de mercado de 2020 y 2021 era no cerrar posiciones inmediatamente. Si una acción comprada entraba en la senda alcista, Kellog recomendaba comprar más acciones de esa misma empresa al tiempo que se elevan los stop loss (mecanismos de seguridad que consisten en la venta inmediata de un activo si cae a un precio determinado). Elevando el piso y aumentando la apuesta, lograba sacar más jugo a cada inversión.

Este año, eso cambió. Kellogg dijo ser más cauteloso ahora. En el pasado, podía seguir entrando en una operación incluso después de que el precio de la acción subiera un 10%. Ahora, deja de añadir una vez que el precio ganó entre un 1% y un 3%.

Jack Kellog, de 24 años, es day trader e influencer (Instagram)

2) Tomar ganancias más pronto. En el mercado alcista, el trader se permitía surfear el precio por más tiempo a la espera de subas mayores. Ahora, se conforma con variaciones más pequeñas ya que las alzas duran menos tiempo.

“Incluso si los valores en los que estaba invertido sufrían una fuerte caída, en todo caso, sería como una oportunidad para añadir valor”, dijo Kellogg a Business Insider. “Pero en este mercado uno quiere salirse antes de que se produzca esa fuerte caída”, agregó.

3) No comprar la baja... de inmediato. Buying the dip (pagar la caída) era una de sus estrategias favoritas. Cada retroceso en el valor de una acción era una oportunidad para ganar más en un mercado que, en el medianoplazo, se mantenía alcista. Ahora, ya no es tan así.

Hoy, si Kellogg compra una acción caída lo hace después de una venta de varios días, cuando el mercado acumula entre tres y siete días de baja. Esto se debe a que no se compran todas las caídas durante este mercado bajista.

“Normalmente una buena señal para mí es cuando empiezas a ver a todo el mundo bajista. Cuando se ve a los que propagan el miedo y dicen que el mercado se va a hundir un 80% o lo que sea, suele ser un buen momento para un rebote”, dijo Kellogg.

4) Operar durante la primera hora del mercado. Con los índices en baja, la volatilidad de los precios se redujo. Apenas a la mañana, cuando arranca el día, es cuando más variaciones de precio hay y ese es el momento para operar.

El índice S&P 500 pierde más de 20% en lo que va del año 8Reuters)

“La volatilidad es mayor en la apertura y el cierre, pero lo noté aún más en este mercado porque hay muchos menos operadores”, dijo Kellogg.

5) Menos atención a las rupturas en análisis técnico. Kellogg dijo que este año su estrategia, basada en gran medida en la negociación de patrones de ruptura, ya no es tan efectiva como antes.

Un patrón de apertura -breakout- se da cuando el precio de una acción se mueve fuera de niveles de soporte o resistencia habituales. Precios que se salen de un patrón sostenido durante un período de tiempo y que, con ello, pueden señalar que viene una reacomodamiento del valor de ese papel

El operador asegura que esa estrategia le funcionó entre el 60% y el 80% de las veces en 2021, pero esa misma estrategia resultó ganadora apenas el 10% de los casos. Ahora la complementa con otro indicador, que es la marcha del mercado en general.

“Si el S&P 500 está subiendo y tenemos una ruptura, las probabilidades de que funcione son mucho mayores que si el mercado está bajando”, dijo Kellogg al medio especializado.

6) Menos titulares, más análisis. Según cuenta el operador, lo normal es que revisa los titulares para ver por qué el precio de una acción puede estar subiendo. Pero en un mercado en el que las subas de precio duran muy poco, las noticias no son suficientes para guiar inversiones. Entonces, el análisis del precio puede dar mejores resultados en este mercado.

