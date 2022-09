“Las personas discapacitadas deben usar pañales”: la desagradable experiencia de una mujer que debió arrastrarse en un avión

Jenny Berrie sufrió una situación degradante y vergonzosa en un vuelo de AlbaStar

Un video con la desagradable experiencia que una mujer debió vivir a bordo de un avión se volvió viral en TikTok con más de 12 millones de visitas. Jenny Berrie, oriunda del Reino Unido y usuaria de una silla de ruedas, fue filmada arrastrándose en el pasillo de la aeronave de la compañía aérea española AlbaStar, comentando que la tripulación de la aerolínea se había negado a ayudarla a dirigirse al sanitario en un vuelo que conectaba Newcastle y Palma de Mallorca.

En el video, Berrie explicó que el avión no disponía de una silla de ruedas y que un miembro de la tripulación del vuelo le dijo de manera grosera que “las personas discapacitadas deben usar pañales” cuando ella solicitó ayuda para dirigirse al baño.

El registro de video donde se ve lo que tuvo que sufrir Jenny Berrie a bordo del avión

Es usual que las aerolíneas tengan sillas especiales llamadas “sillas de pasillo” para poder transportar por los estrechos pasillos de las aeronaves a las personas discapacitadas. De hecho Berrie confirmó que la compañía la había ayudado a llegar hasta su asiento con esta herramienta especial, pero luego le indicaron que no podían tener una a bordo para que la usase durante el trayecto. Con indignación, la pasajera dijo que en el avión había espacio para un carro con el que se venden perfumes y bebidas, pero no para una silla para ayudar a los discapacitados.

Además de compartir el video en su cuenta de TikTok (wheelie_good_life), Berrie escribió en Instagram que “la vida de una persona discapacitada a veces puede ser francamente degradante y vergonzosa y, desafortunadamente, ésta fue una de esas veces”.

“Que me dijeran directamente en la cara que debería usar un pañal cuando no lo necesito y que están contentos con esa política me hizo sentir humillada”, agregó en su posteo la mujer.

Por su parte, la compañía aérea AlbaStar ofreció sus “más sinceras disculpas por el evento que recientemente tuvo lugar en uno de nuestros vuelos en relación con la experiencia de vuelo de un pasajero con movilidad reducida”, en un comunicado que le envió a Business Insider.

Las compañías aéreas no tienen la obligación de tener sillas especiales para personas discapacitadas durante el vuelo. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

“Las sillas de ruedas de pasillo no son obligatorias según la regulación actual, ni siquiera se recomiendan ni se mencionan cuando se habla de equipos / mobiliario de aeronaves”, agregaron desde la compañía aérea española.

En respuesta a esto, Berrie lanzó una petición para que las sillas de pasillo sean obligatorias en todos los vuelos del Reino Unido y ya obtuvo cerca de 5.000 firmas.

Berrie agregó que estaba feliz de haber “obtenido imágenes de video” del hecho, y agregó que sabe “que no es algo que la gente quiera ver, pero sin estas imágenes, a las personas discapacitadas simplemente no se les cree”.

Un análisis del Departamento de Transporte de los Estados Unidos reveló que según las quejas por parte de usuarios de sillas de ruedas contra las aerolíneas estadounidenses, un promedio de 35,8 sillas de ruedas se dañaron o rompieron diariamente en vuelos del año pasado.

Sumado a esto, la falta de baños accesibles en los vuelos es un problema importante para los viajeros con discapacidades en su movilidad. Un hombre llamado Theo Donnelly dijo a Business Insider que en ocasiones se vio obligado a orinar en botellas de plástico durante los vuelos por no tener la posibilidad de acceder a los sanitarios de los aviones.

SEGUIR LEYENDO