Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo: “Falta voluntad política para solucionar el conflicto en el sector de neumáticos”

El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió al paro que mantiene detenida la producción de neumáticos en todo el país y que amenaza con frenar la producción automotriz. El que fue funcionario de Mauricio Macri sostuvo que el Ministerio de Trabajo cuenta con las herramientas para poner límites al accionar sindical, pero sostuvo que falta voluntad política de usar esas herramientas.

“Que recién hoy se reunan, después de más de 3 meses de conflicto, muestra que estas cosas de procastinar que tiene el presidente Alberto Fernández son propias también de muchos de sus ministros”, dijo en declaraciones a CNN Radio.

A las 11 de la mañana de este lunes los representantes de Bridgestone, Fate y Pirelli, las tres empresas que fabrican neumáticos en la Argentina cuya producción se encuentra paralizada, volverán a verse las caras con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna), encabezado por su secretario general, Alejandro Crespo, en una audiencia, la número 34 convocada por el ministerio de Trabajo desde el inicio, en abril, del largo conflicto.

Según Triaca, el proceso alcanzó un punto límite.

“Casi se ha eliminado la chance de seguir el proceso de negociación. Cuando uno tiene conflictos de este tipo, trata de establecer como Gobierno mecanismos para ir arbitrando soluciones. Sobre todo, cuando no hay un acuerdo, laudar”, dijo. “Me parece que eso es lo que falta, falta voluntad política de terminar de solucionar este problema”.

Consultado respecto a cómo debería actuar el Gobierno en su opinión, el ex funcionario hizo hincapié tanto en el entorno económico como en las atribuciones del Ministerio de Trabajo.

“Hay muchos problemas que tienen que ver con el proceso de recomposición salarial, entonces generar certezas a los trabajadores y a las empresas para que haya un marco de previsibilidad es lo primero que hay que hacer”, sostuvo Triaca.

“Lo segundo es poner marcos de límites, no se puede bloquear una empresa, la consecuencia es que los empresarios cierren las fábricas. (...) Hay procesos administrativos para poner límites, como la conciliación obligatoria o poner multas”, agregó.

“Hay que ponerle límites al proceso de negociación, porque lo mismo puede pasar del lado empresario, que no se de lugar a la negociación. Es lógico que con la suba de precios de los productos que venden también puedan otorgar aumentos salariales. Bueno, ¿cómo es el equilibrio?”, sostuvo el ex ministro.

“Estamos muy lejos del equilibrio. ¿Este gobierno vino a arreglar la estabilidad de la economía, dónde está? Yo no escucho a los dirigentes gremiales rasgarse las vestiduras en nombre de la pérdida del poder adquisitivo del salario, como nos pasaba a nosotros. Más del 9% perdieron”, se quejó Triaca.

“Hay una realidad que tiene que ver con las consecuencias de no haber tomado decisiones para resolver los problemas de la Economía. No asumen responsabilidad de las cuentas fiscales, no asumen la responsabilidad de que el sector productivo tenga un marco previsible”, añadió.

Respecto a la reunión que se celebra hoy, dijo esperar otro rol del Ministerio de Trabajo.

“En estos momentos, es cuando hay que apegarse a la ley más que nunca. Tener claro que el Ministerio de Trabajo tiene los elementos para arreglar este conflicto. Desde laudar hasta, en el incumplimiento de las partes, poner multas tanto en el lado sindical como el empresario”, dijo.

“En el caso de que haya violencia, como la toma del Ministerio o el bloqueo de las plantas, hay que recurrir a la justicia. Hay que pedirle a la justicia que resuelva para que pueda hacerse el uso de la fuerza correspondiente para poder desbloquear cualquiera de estas situaciones”, comentó.

“Terminan todas las empresas al borde de cerrar, ahí hay evidencia que hay un abuso en el proceso por la dirigencia sindical. Y es ahí tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo poniendo límites. Se pone límites poniendo multas, se pone límites con quita de personería y en el caso de situaciones violentas como bloqueos, hacer las presentaciones judiciales correspondientes para que eso se destrabe”, concluyó.

