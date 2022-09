Claudio Loser: “Ya avanzado el viaje del ministro Massa a los EEUU, las perspectivas son favorables”

"La relación con organismos e inversores depende totalmente del manejo interno. Las condiciones externas no han afectado tanto a la Argentina"

La economía parece encaminada a mostrar correcciones al ritmo propio que caracteriza a cada segmento, más rápido -aunque aún lento- en el plano financiero y cambiario; moderado en el fiscal a partir de las medidas de austeridad en el gasto anunciadas desde el primer día como ministro de Economía, Sergio Massa, y con rezago en la economía real, donde el Gobierno ha decidido poner foco en los incentivos a la liquidación de exportaciones para revertir la delicada posición de reservas del Banco Central.

Claudio Loser, economista argentino, ex director del FMI para el hemisferio occidental, habló con Infobae desde su oficina en Washington y manifestó: “El super ministro Sergio Massa tiene más manejo político interno que quienes lo precedieron, pero la enfermedad es la misma”, es decir es clave seguir una política macroeconómica prudencial que lleve a revertir los severos desequilibrios fiscales, externos y monetarios.

— El 25 de marzo la Argentina logró mejorar las condiciones de pago y metas del acuerdo existente con el FMI, sin embargo, el escenario macroeconómico lejos de mejorar empeoró. ¿El problema de la macroeconomía argentina está en la relación con los organismos e inversores internacionales, o en la política económica interna?

— La relación con organismos e inversores depende totalmente del manejo interno. Las condiciones externas no han afectado tanto a la Argentina, ya que tanto el precio de los combustibles importados y de los alimentos se han movido en la misma dirección. La gran incógnita es la política macroeconómica interna.

“La gran incógnita es la política macroeconómica interna”

— ¿Qué espera del primer viaje al exterior de Sergio Massa como ministro de Economía?

— Ya avanzado el viaje del ministro Massa a los EEUU, las perspectivas son favorables. Los contactos con el BID sugieren que pueden movilizarse fondos frescos significativos, aunque no suficientes, en los próximos meses, sujetos al mantenimiento del programa con el FMI. Los contactos con la Tesorería y con el Fondo son importantes y seguramente habrá progreso, pero con un mensaje importante de necesidad de avance en las acciones de política. Un tema clave es la reunión con inversores, especialmente en el área minera energética, donde el gobierno tiene que dar pautas claras y sostenibles.

— ¿Qué piensa del dólar soja?

— Si el dólar soja es una estrategia para devaluar, puede funcionar, pero solo si se amplia rápidamente. De lo contrario continuaran habiendo problemas serios de incoherencia que no permitirían un avance sostenible del programa de ajuste

"Los contactos con el BID sugieren que pueden movilizarse fondos frescos significativos, aunque no suficientes, en los próximos meses, sujetos al mantenimiento del programa con el FMI"

— ¿Es una buena señal para los mercados introducir un nuevo tipo de cambio para la exportación, selectivo y a plazo fijo?

— A mi juicio, y como mencione más arriba, si se lo ve como medida por una sola vez es una mala estrategia económica. Sería una potente arma política para “comprar” el apoyo de diferentes sectores exportadores, pero generaría incertidumbre, y no mejoraría el ambiente para mayor inversión.

— En una semana el ministro Sergio Massa deberá presentar al Congreso la pauta de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2023 ¿Qué espera y desea?

— Espero un Presupuesto 2023 razonable, tanto en términos de los supuestos de inflación y crecimiento, y que muestre convincentemente la trayectoria de ajuste necesaria para equilibrar el déficit primario o convertirlo en positivo.

“Espero un Presupuesto 2023 razonable, tanto en términos de los supuestos de inflación y crecimiento, y que muestre convincentemente la trayectoria de ajuste necesaria”

— Silenciosamente muchas ADR han comenzado a captar el apetito de inversores ¿Se trata de operaciones que miran señales de corto plazo o ven algo más?

— Probablemente son transacciones tácticas de corto plazo respecto de las empresas en Bolsa, debido a un tipo de cambio blue bastante depreciado. No puede verse aun como una estrategia de largo plazo. Pero esta es un área en la que no puedo declararme un conocedor.

— ¿Por qué esa expectativa no se traslada a los bonos del Tesoro, y no baja sustancialmente el índice de riesgo país?

— Todavía no hay certidumbre en términos de deuda y si el gobierno cumplirá con sus obligaciones, por lo que no puede esperarse caídas significativas en el riesgo país respecto de esas obligaciones. La dinámica de bonos y de acciones en ese sentido son muy diferentes.

— ¿Qué opina de la magnitud que ha adquirido la deuda del Banco Central con las entidades bancarias?

— Claramente muy alta y solo sostenible si mejora el manejo macroeconómico.

— ¿Y del nivel de las reservas propias del Banco Central?

— Totalmente inapropiadas, y malgastadas por mal gestión cambiaria

— ¿Una reflexión final?

— El super ministro Sergio Massa tiene más manejo político interno que quienes lo precedieron, pero la enfermedad es la misma. Juegos tácticos de corto plazo no pueden sustituir a una gestión prudente macroeconómica, con menor déficit fiscal, menor ritmo de emisión monetaria y tipos de cambio realistas. Si no se cumple con ello, no hay perspectivas de mejora, y el país como un todo seguirá empobreciéndose innecesariamente.

SEGUIR LEYENDO: