Dura desmentida de una fábrica de neumáticos a las acusaciones del gremio del sector

El conflicto comenzó en mayo y afecta al abastecimiento de las gomerías. (Getty Images)

Desde la empresa fabricante de neumáticos Fate desmintieron las acusaciones que hizo el gremio del sector horas atrás. Los gremialistas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) están manteniendo medidas de fuerza hace más de 4 meses y este jueves anunciaron un nuevo paro.

Alejandro Crespo, titular de Sutna, le dijo a Infobae que “las empresas están vendiendo a $70.000 un neumático que tiene un costo de mano de obra de $1000; estamos reclamando un aumento salarial por encima de la inflación y un adicional del 15% para las horas trabajadas el fin de semana”.

Ante estos y otros dichos de Sutna, en Fate explicaron que el gremio omitió mencionar que “ningún operario cobra únicamente el valor hora multiplicado por sus horas de trabajo mensuales”.

En las últimas horas Sutna anunció un nuevo paro

“Además del ítem de ‘horas trabajadas’, el salario de todos nuestros operarios de planta está compuesto por una serie de adicionales proporcionales”, dijeron las fuentes de Fate e indicaron cómo es el salario bruto promedio de un operario de su planta antes del inicio del conflicto, y cómo sería con el ajuste del 16% que fue ofrecido por las empresas en ese momento y rechazado por Sutna.

Según Fate, un trabajador de su fábrica con 14 años de antigüedad (promedio de sus operarios), que cumplió el promedio de horas extra y que obtuvo el “Premio productivo” cobraba antes de que empiecen las medidas de fuerza $312.540,23 pesos brutos. Si se hubiera aceptado el ofrecimiento del 16% más de las empresas, ese sueldo sería hoy en día de $346.919,65 pesos brutos.

“Cuando se dice que es ‘imposible’ que un salario para un operario de Fate llegue a valores cercanos a los $350.000 pesos brutos mensuales tampoco se tiene en consideración que esta cifra sería perfectamente alcanzable hoy mismo si el Sutna no hubiera rechazado el incremento del 16% presentado hace ya varios meses atrás”, indicaron en la compañía.

“En las cifras que presenta el Sutna no sólo malintencionadamente se omite el detalle de adicionales, sino que además no se explica que esta pérdida es consecuencia de la situación generada por sucesivos paros, bloqueos y demás medidas llevadas adelante por su propio gremio, y que hace más de 120 días no permiten mantener un esquema normal de actividad dentro de la planta”, agregaron desde la empresa.

El faltante de neumáticos encarece los precios en las gomerías argentinas e hizo volver la práctica del emparchado. (Crédito: Maximiliano Luna)

La segunda cuestión que Fate considera “imprescindible aclarar enfáticamente” tiene que ver con la protección de sus colaboradores, y todas las acciones que lleva la empresa para garantizarlas. “Hechos concretos refutan las afirmaciones irresponsables del Sutna, cuyo único propósito es poner en duda el cuidado de la salud y la seguridad en el ámbito laboral de la empresa”, dijeron y enumeraron las razones que desmentirían los dichos del gremio:

1. “Hemos sido certificados bajo la norma ISO 45001, luego de una auditoria exhaustiva en la que un equipo de auditores externos a la organización destacó mejoras significativas en seguridad y ambiente, no se detectaron no conformidades, y el sistema de gestión se consideró efectivo, demostrando el compromiso de Fate con la gestión preventiva y de control relacionada con la salud y seguridad de las personas”.

2. “Desde 2020 hemos invertido más de 870.000 dólares en mejorar las condiciones de seguridad industrial (protecciones y automatismos en máquinas y equipos, mejoras ergonómicas, nuevos equipos, entre otros), con más inversiones previstas en esta línea para lo que queda del año”.

3. “En lo que va del año 2021 hemos brindado al personal más 1700 horas de capacitación en seguridad”.

4. “Hemos desarrollado programas de reconocimiento con foco en la reducción de la siniestralidad”.

5. “Trabajamos constantemente para garantizar las condiciones de seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores y también por la seguridad de cada persona que recibe cada uno de nuestros productos”.

“Insistimos en que la única manera de que la operación productiva sea sustentable en el tiempo es mejorar la competitividad de la planta, y que de esta manera el resultado lo perciban también todos los trabajadores”, concluyó Fate, quienes aclararon además que “desde el inicio de estas conversaciones hemos puesto siempre como prioridad el trabajo de todos”.

El paro de Sutna no afecta únicamente a Fate, también hay bloqueos que se están llevando a cado en las plantas de Pirelli y Bridgestone, es decir en las tres fábricas de neumáticos de Argentina, lo que lógicamente está haciendo que haya escasez en las gomerías y por lo tanto suba el precio de las cubiertas.

